高調支持阿根廷福克蘭群島主權　北京輿論反攻路徑已明

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-06-26 13:04

6月24日，在聯合國大會「非殖民化特別委員會」就阿根廷與英國爭議的「馬爾維納斯羣島」（​Islas Malvinas）——英美國家稱「福克蘭羣島」（Falkland Islands）——的一場會議上，參會的中國駐聯合國大使耿爽即席發言，強調中國「堅定支持阿根廷對馬爾維納斯羣島主權的正當要求」。

北京這一主動聲援阿根廷的做法是不多見的。從某種意義上來説，它甚至可算是繼針對澳洲戰爭罪行、加拿大種族文化滅絕罪行後，中國向英美國家揮出的第三擊。

中國自1982年後就選擇阿根廷主張的馬島為該地標準地名。到2010年7月13日兩國首次簽署聯合聲明，「中國堅定支持阿根廷對馬島主權要求」的地位不亞於阿根廷堅持「一個中國」原則。但中方外交官在聯合國大會等場合強調阿根廷對馬島主權的正當要求，此番還是第一次。

馬島戰爭給阿根廷的影響是巨大且深遠的，中國資本在近年來正深入該地：

阿根廷近來從中國購進裝甲車輛、步兵輕武器和反坦克武器等設備，並計劃購入中國產戰機，以應對英軍從2012年後調動核潛艇等方式，不斷軍事化馬島的局面。英國在香港等問題上屢屢和中國唱反調。這使得北京在聯合國講壇上支持阿根廷的發言正顯出特別的意義。

北京在半年多來與西方大國的唇槍舌劍中發現了西方難以迴避的痛處，即殖民主義及相關的歷史遺留問題。馬爾維納斯羣島問題從本質上講是正是如此：它與西班牙、法國、英國、美國等國的殖民活動有關。英國自1833年奪取馬島後，還系統地驅逐原島民，引入歐洲人，由此藉「島民公投」搪塞聯合國有關馬島問題的2065號決議。

自2012年以來，英國和阿根廷方面都有情報顯示，英國海軍至少有一艘核潛艇把馬島作為南大西洋的補給基地。（英國皇家海軍官網）

北京希望干預的還有包括馬島在內的17個聯合國「非自治領土」，即殖民地地區的非殖化進程。

這種干預一旦進展下去，仍可以揭開英國等國作為殖民者不切實履行國際義務，不保障非自治領土人民合法權利的罪行。這也是一種系統系揭批英美國家劣跡的事情。

相對於北京近半年來有關澳洲和加拿大的言論，英國等國在殖民地問題上的殘留細節似乎更有挖掘價值。這其中頗具代表性的還有英國、美國與毛里求斯的查戈斯羣島爭端。

2020年8月初，美軍B-2A隱身轟炸機進駐迭戈加西亞軍事基地。按理説此時該島本應交還給此前被驅逐的島民，但英美兩國不可能交出此地，並將其讓給毛里求斯的。（維基百科公有領域）

聯合國大會、國際海洋法法庭已先後在2019年和2021年要求英國放棄這一殖民地。英國當局為美軍建設位於該羣島的迭戈加西亞基地，在1965年至1973年以反人類方式驅逐當地島民的行為，也同樣廣受國際社會批評。

對西方來説，北京的這種攻勢基於歷史因素，目前暫無有效破解的手段，譬如《外交家》雜誌認為，美國等國要切實提高原住民的生活水平，才可以證明中方譴責「是多麼空洞」。

歷史資料顯示，英美國家對前殖民地國家有足夠多的罪行和痛點可供挖掘，西方國家始終迴避或不肯承認殖民時期的罪惡，這將讓北京在未來的輿論戰中獲得足夠多的彈藥，並繼續以歐美觀察家不快的方式繼續打擊其痛點。