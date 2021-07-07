麻生「日美共同衛台論」究竟意指什麼？

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-07-07 07:30

7月5日，日本副首相麻生太郎一句「若中國武力侵台，對日本構成存立危機並不意外，日美必須共同努力保衛台灣」引起軒然大波，這是日本對華鷹派近來一連串「挺台言論」中最明確無誤的「軍事介入」承諾，更耐人尋味的是，麻生直接將仍在「戰略清晰」和「戰略模糊」中搖擺的美國拖下水，比起意在護台，更像是逼美國表態。

在美國拜登政府上台以及中國2月通過《海警法》後，日本對華路線出現明顯調整，開始頻頻高調介入台海問題，態度似比美國更為激進。例如著名親台派防衛相岸信夫在3月出席美日「2+2」會議時，就據報他明確提出「有必要討論自衛隊能為支援台灣的美軍提供何種協助」。

《金融時報》日前更報道稱，美日加強軍演模擬台海戰爭，但日本要求美國分享其保衛台灣的計劃時被對方「拒絕」（demur），因為美方希望將重點放在分階段加強與東京的協調上。

日方在多次私下試探未得到美方確切答復，又接連以「台灣國家論」、「日台一家親」等言論做好輿論鋪墊後，以口無遮攔著稱的麻生便順勢開炮，直接將中國武統台灣和日本存立危機畫上可能的等號。此前，日本2015年通過的《新安保法》中就規定該國可在這等危機下做出武力反應，同年更新的《美日防衞合作指針》又確定美國也需介入助日。麻生此言相當於試探將台海問題間接納入美日安保範圍，將保衛台灣一事上升到保衛日本的高度，他那句「日美必須共同努力保衛台灣」就將這一態度表露得清楚無誤。

3月16日，日美舉行外長防長2+2會晤，據報日本防衛相岸信夫（右二）明確提出「有必要討論自衛隊能為支援台灣的美軍提供何種協助」。（美聯社）

存黨爭和競選考量

首先，這些挺台言論不乏黨爭和競選考量。目前，自民黨內麻生派對於總幹事長一職虎視眈眈，而擔任該職、與華關係相對友善的二階俊博毫無退讓之意，眼紅其位置的麻生派大將甘利明6月9日就嘲諷二階在國會牽頭「自由開放的印太戰略議員聯盟」的舉動，「這樣的政策會與中國發生衝突，二階擔任聯盟主席真的沒關係嗎？」麻生派等在總裁選舉前標榜武力護台，也有將二階排擠出權力中心的打算。

另外，考慮到日本輿論普遍對華好感度較低，在自民黨秋季選情難言樂觀之際，通過將自身塑造為「台灣捍衛者」的外交牌，也有挽救內政混亂導致的低迷支持率的考量。《日經新聞》4月一份民調就顯示，74%日本人支持政府積極追求台海穩定。

本質上希冀美國「武力護日」

但本質上，台灣問題還是之於美國對華戰略更為重要，為何日本此時跳得更高？這可能是因為身處地緣衝突中心的日本更有山雨欲來的危機感。先是日本對於中國的《海警法》就反應十分敏感，認為這可能是中國奪回釣魚島實際控制權的前奏。

另外，日本對中俄更緊密的軍事合作也惴惴不安，例如岸信夫6月30日就指出，俄羅斯去年12月在日俄爭議領土「南千島群島」（日稱北方四島）部署了地對空導彈系統，俄方2月和6月還在「遠東地區進行軍演」，因此對此感到擔憂；日本防衛副相中山泰秀6月28日在對美國右翼智庫「哈德逊研究所」大談「日本必須保衛台灣這個民主國家」時，其主題其實是應對中俄威脅，他還指在中俄軍事「合作」之下，他希望看到美國「愈來愈強大」。

日本防衛相岸信夫6月30日視察陸上自衛隊，表示要守護北方安全，同時明言對俄羅斯軍事威脅感到擔憂。（Twitter@KishiNobuo）

因此總體看來，日本對華鷹派感到危機四伏，其國內輿論場內東海問題升溫（部分歸咎於日本右翼媒體炒作），又憂慮中國武統台灣逼近，再加上中俄軍事聯繫加強、朝鮮導彈危機未解、日韓仍處關係低谷……總之，在這種「強敵環伺」的情況下，日本對華鷹派就希望遠在太平洋另一邊的美國展現更強烈的安保同盟姿態。可以說，日本右翼希望美國明確做出「武力護台」的承諾，本質上是希望美國能在危急時刻「武力護日」。

說到底，如果台海戰事真正爆發，日本未必願意插手。麻生7日5日也只是說中國武統「構成存立危機並不讓人意外」而非明確說明「武統構成日本存立危機」，他次日還進一步放低調門，稱「到底何種事態能被稱為存立危機，這也不能太明說」，並表達和平解決台灣問題的意願。更別提自民黨內更務實的一派不斷試圖降火，官房長官加藤勝信就以「台海危機是個假設性問題」拒絕回答提問，並稱不清楚麻生說話的細節來劃清距離。

但日本對華鷹派清楚，中國武統台灣時日本若未出手，只是日本面子受損，而美國若不幫忙，便是關乎日本的軍事安全了。這也是麻生大放嘴炮，試圖炸出美國更明確態度的根本原因。