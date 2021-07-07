官方均否認　中美新冷戰會打響嗎？｜專家有話說

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-07-07 17:30

雖然有關中美冷戰的聲音存在已久，但自從美國經歷特朗普（Donald Trump）及右翼主政四年開始，到拜登（Joe Biden）上台後延續前任的部分策略，有關中美新冷戰的討論就越來越多。2021年7月5日至6日，在北京遼寧大廈舉行的第十四屆政治學與國際關係學術共同體年會100多場論壇討論會上，第一場就是關於中美是否走向新冷戰的問題。筆者參加了現場專家、學者以及國關學子們的討論，整理了一些亮點，供讀者朋友參考。這是第一篇。

很多人願意從美蘇冷戰視角，比較中美競爭是不是新冷戰。約瑟夫·奈（Joseph S. Nye, Jr.）和布雷默（Ian Bremmer）等國外學者都提出過新冷戰。在中國國關圈，過去幾年新冷戰一直是個偽命題。很多學者不屑於或不願意討論這個話題，認為這是不可能的，純屬杞人憂天的想法，甚至有些政治不正確。但從特朗普執政末期開始，白宮和國會的一系列做法又讓冷戰的提法擺在了桌面。

拜登將自己對歐盟和北約的外交視為一種「對華優勢」。（AP）

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，美國升級戰略博弈，對中國的打壓目的非常明顯，主要體現在四個方面：第一，阻止中國趕超；第二，瓦解中國模式和合法性；第三，阻止中國影響力的擴大；第四，阻撓中國的國家統一。在美蘇冷戰後，美國志得意滿。所以就有人認為，對於中國，試一試遏制又何妨？不試一試怎麼知道會不會成功呢？

「新」與「冷」

中國人民大學國際能源戰略研究中心（Center for International Energy and Environment Strategy Studies）研究部主任王鵬在討論會上提到了「中美新冷戰」究竟有多「新」，有多「冷」。而衡量中美究竟是不是新冷戰，或者判斷「新」的標準關鍵看四個標準。這四個標準分別是主體是兩個敵對陣營；目標是爭取意識形態主導權或體系霸權；條件是擁有核武器，否則就就不叫「冷」戰；手段是代理人戰爭。也就是說，領頭者是「冷」的，但在世界各地局部是「熱」的。

其中，條件方面，中美都軍備核打擊能力。而手段方面，中國並沒有打代理人戰爭的歷史，也不會有這種意願。

就主體而言，王鵬提到，中國只結伴，不結盟。在中美兩級的分裂的背景下，即使中國沒有拉幫結派的主觀動機，但客觀上中國捍衛主權或回擊西方攻擊的時候，在這個動作的過程之中，國際社會也會有一個自動的選邊站過程。此次黨建100周年，如果以賀電為選邊標準的話，1,300多個賀電，包括156個元首和政府首腦賀電，基本上來自發展中國家或它們的政黨。而發達國家基本上不予理睬。

就目標而言，美國毫無疑問是確保全球領導權和霸權，並且一直強化在意識形態領域對中國的打壓。但中國更注重自己國內的合法性，只不過這種合法性不可避免地會衍生出一些外界所說的「大外宣」。

所以，王鵬用「4個0.5+2個1」形容中美新冷戰，也就是以上四個方面。中國只佔到0.3或0.4，絕對不是美國的0.5。當然，中國也絕對不是0。2個1則是指科技和產業。在經濟科技領域的冷戰，尤其是人工智能和數字經濟，將體現贏者通吃的特點。在這些新型領域，中美要想和平共處很難，要麼贏家通吃，要麼形成兩個偶爾相交的平行市場。

「多孔鐵幕」

北京大學國際關係學院博士生章珏不認為中美處於新冷戰。她提出，中美當前的競爭關係實際上呈現「多孔鐵幕」（Porous Curtain）的特點，這和美蘇鐵幕（Iron Curtain）相對的。而所謂的冷戰之說只是一種現象或策略。和王鵬提到了意識形態對抗和代理人戰爭這兩個「冷戰條件和手段」，中美競爭都不滿足。即便中美在南海等地發生衝突，中國則是直接參與，而非出現代理人戰爭。

在她看來，美蘇競爭是封閉得到，而中美競爭是多孔的。兩種鐵幕有相同點，也有不同點。相同點是二者都是雙邊競爭關係的一面，也就是戰略競爭，都是崛起大國和霸權大國之間的權力鬥爭。其中，霸權國家採取遏制政策，終極目標都是爭奪全球領導權。但是，不同的是，中美核心競爭領域不再是意識形態，而是數字技術。美蘇冷戰期間，小國是選邊站，但現在中美競爭，小國或中等國家則是「hedge」（對沖），也就是對中美都保持合作關係。

兩種鐵幕外在表現也不同。她認為，過去美蘇是相互孤立、徹底脱鈎、全面對抗，從在於兩種不同的平行國際秩序；現在中美競爭與博弈關係則是相互依賴的競合關係、部分脱鈎、相互競爭，根植於一種國際秩序。而且中國也是這種國際關係與秩序的維護者。

她認為，拜登政府的做法也是支持這一「多孔」理論的。這尤其體現在數字科技領域。技術博弈已經是拜登對華競爭的前沿。

科技冷戰

江西財經大學一帶一路研究員院長陳哲舉例認為，夫妻之間，不理對方，就是冷戰。一方很主動，是不是冷戰？如果兩人還住在一個屋子，但因為某個因素還使用一台冰箱，這還叫不叫冷戰？照此判斷中美兩國，美國真正進行全面冷戰是不現實的。但是，在科技領域，中美正在進入冷戰。

陳哲提到，美蘇冷戰聚焦軍事題材的博弈，是封閉性的，有明確的針對性；今日中美博弈更聚焦經濟科技題材。而且，在軍事安全層面，中國無法和美國對等博弈。

2021年7月5日晚，中國國家主席習近平在北京同法國總統馬克龍、德國總理默克爾舉行視頻峰會。（中國外交部網站）

就未來中美博弈走向，陳哲認為，美國主要的問題是「不適應和不堅定」，也就是不喜歡中國的崛起與發展，不適應中國的發展；但美國對中國打壓又是不堅定的，無法完成脱鈎，彼此依存度高。而且，美國自己也不是鐵板一塊，和中國脱鈎不現實。即便美國徹底和中國脱鈎，美國市場也會很快被其他盟友替代。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯大體上認可現場學者的發言，認為現代國際關係中政治和安全層面的博弈是在逐漸削弱的，而經濟和科技領域的競爭則在不斷上升。尤其是數字領域，這已經是一大競爭資源。

但是，吳心伯教授也提出了一些不同的見解。對於王鵬的判斷，吳心伯認為，稍顯粗糙，但總體上成體系；對於「多孔鐵幕」的提法，吳心伯提到了一個該提法忽略的關鍵點：中美競爭領導權是不一樣的。

吳心伯教授認為，中國也想做領導者（leader），但中國的邏輯思維是集體領導（collective leadership），是成為領導者「之一」。不同的領域不同的國家可以扮演領導者。但美國講的領導者就是隻有美國一個，是排他性的，中國是集體性的，這是最大的區別。

總體上，與會學者認為，中美加大戰略博弈的大趨勢不會改變，至於是不是應該叫新冷戰，仁者見仁智者見智。最重要是，中國政府不應戰，不參與。也有聲音認為，要想避免新冷戰，前提就要確保自己能夠打贏。如果按照這個思路，中美新冷戰可以是一個值得討論的真命題。

不過，大致觀點認為，中美不可能全面冷戰，但在個別領域，或呈現冷戰特徵，尤其在科技和數字領域。對於美國而言，即便其官方宣稱不和中國打冷戰，但在實際操作中，也是在以冷戰的方式對中國進行打壓。本論壇下一篇文章將介紹學者們關於「如何反擊美國的冷戰式打壓」的討論。