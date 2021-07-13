難民牌緣何成為普京對歐戰略新寵？

現在十分明確的一點是，明斯克方面已經將非法移民作為某種旨在向包括立陶宛在內的歐盟及其成員國施壓的政治工具。 歐洲理事會主席，米歇爾（Charles Michel）

近日，因「東部難民危機」而前往立陶宛視察的米歇爾，在考察結束後，於該國首都維爾紐斯舉行的記者招待會，毫不避諱地將觸發此番難民潮的「罪魁禍首」指向白羅斯盧卡申科（Alexander Lukashenko）。

不過從其相對温和的措辭來看，米歇爾本人顯然也認為明斯克方面的舉措事出有因，而非盲目挑釁。

這裏的「因」自然是指在五月下旬發生「迫降瑞安航班」事件後，歐盟對盧卡申科當局發起的新一輪制裁。在布魯塞爾方面反覆加碼的制裁壓力下，盧卡申科當局只得選擇向莫斯科方面進一步靠近。

在這種情形下，明斯克方面無論自身主觀意願如何，都得在很大程度上充當普京（Vladimir Putin）當局對歐戰略「白手套」的角色。於是乎，在俄歐關係處於歷史新低的當下，一些莫斯科方面不便出面親自「敲打歐盟」，就由盧卡申科當局下場代勞了。

而盧卡申科當局在「迫降事件」後的系列舉措充分體現了其「白手套」的成色，6月中，明斯克方面高調宣布了其全面撤出歐盟東部夥伴計劃的聲明——這一舉動意味着白羅斯自此以後將不再為維護歐盟的總體安全承擔任何義務。

2021年7月6日，因突發難民危機而緊急前往立陶宛調研的歐州理事會主席米歇爾（右一）在該國總理西蒙特（ Ingrida Simonyte ，右二）陪同下考察立陶宛-白羅斯邊境現狀。（Getty Images）

如果說盧卡申科當局此時的「退出聲明」尚停留在紙面的話，那麼在7月初普京以總統令的形式頒布新版《俄羅斯國家安全戰略》之後，明斯克方面則迅速將上述聲明付諸實踐。幾乎在俄新版國安戰略頒布的同時，盧卡申科就火速以總統令的形式頒布了對亞非70餘國的「五日免簽優惠」——其中就「恰如其分」地包括飽受戰火摧殘的伊拉克與敍利亞。

在盧卡申科當局「免簽禮包」的激勵下，取道白羅斯進入歐盟的難民潮很快噴湧而出。更有甚者，盧卡申科當局還親自出面為此前「受困」土耳其的伊敍難民開通赴白優惠包機（伊斯坦堡-明斯克）。

明斯克方面的「雙重激勵」很快取得了立竿見影的效果：在「免簽及包機雙禮包」實施的第一周就有總計約779名難民穿越白羅斯西部邊境進入立陶宛，這一數據超過了今年整個上半年的總計（636人），更是大大超過了立陶宛在2018至2020三年總計104人的難民接收數量。

自2015年難民危機爆發以來，難民牌成為埃爾多安當局與布魯塞爾方面進行政治博弈的重要籌碼。圖為2020年3月4日，希臘防爆警察在位於該國萊斯博斯島的米蒂利尼港口警戒，阻止由土耳其方面放行而來的中東難民進入希臘境內。（Getty）

這樣的難民潮無疑大大超出了立陶宛本身的接納能力，維爾紐斯方面在難民潮開啟的第三日（7月5日）被迫宣布實施全國範圍的國家緊急狀態，同時迅即向歐盟方面求援。由此，在明斯克方面與中東難民的「默契配合」下，普京當局順理成章地將立陶宛一國的「難民危機」打造為歐盟範圍內的難民危機。

毫不誇張地說，俄白此番默契配合打出的「難民組合拳」不過是普京當局在新版國安戰略框架下的小試牛刀之舉。在這份旨在「反西方化」的國安戰略中，以美國為首的北約及其背後的西方陣營被定義為俄羅斯國家安全的首要威脅。

這種主觀認知模式加之歐美近年來對俄戰略空間日益收緊的打壓之勢，使得克宮決策層亟需一套能夠反制歐美進逼的「總體戰」模式。

於是乎，在繼續加碼傳統的軍事安全牌、能源控制牌與輿論滲透牌的同時，難民牌在近來又成為普京當局的「新大陸」。相比於「傳統三牌」，難民牌恰在歐盟推崇的「普世價值」紅線之內，因此導致後者在遭此牌突襲時頗有種「啞巴吃黃連有苦說不出」的憋悶之感——這恰是普京當局諸般反制舉措中最為期待的理想效果。

由此可見，在俄羅斯與西方陣營的新一輪對抗中，難民牌或將成為雙方博弈的日常劇目，而與難民牌類似的其他「普世牌」也將成為普京當局反制西方的「戰術新寵」。