台海武統迫近　美國的策略愈發迂迴

西方各國近來在對台政策問題上似乎呈現出一種趨勢：一方面是美國以國家安全委員會印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）為代表，在台海問題上維持固有的克制和政策模糊性；另一方面則是歐日各盟友在各非正式場合，又或以「副級官員挑釁，正級官員澄清」的方式，一再挑戰中國對主權問題的底線。



7月6日，素有「亞洲沙皇」之稱的坎貝爾在出席由知名智庫亞洲協會主辦的線上會議時強調「美國支持發展對台關係，但不支持台獨」，同時表示「中美可能共存，但存在重大挑戰」。

6月29日，日本副防相中山泰秀接受美國右翼智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）專訪時表示，日本必須保護台灣這個民主「國家」，更形容日本與台灣的關係如像家人與兄弟，他亦質疑「一個中國」政策是否經得起時間考驗。

一日之後，中山的上司日本防衛大臣岸信夫則於6月30日在記者會上表示，中山泰秀的看法不代表日本政府立場，明白中方對此發言感到不滿，日本政府在「一個中國」立場上態度從未改變。

7月5日，日本副首相兼財務大臣麻生太郎在東京發表演講稱，中國如侵略台灣，日本政府將認定這是安全保障相關法所規定的「存亡危機事態」，日本依安全保障相關法規，「有可能」行使受限的集體自衛權。他稱屆時「美日必須一同保衛台灣」。

翌日，防衛大臣岸信夫對於麻生太郎涉台的言論回應稱，麻生太郎的發言是基於政府的考慮。圍繞台灣的情況是，中國和台灣之間的軍事平衡明顯向中國傾斜，而且這種情況每年都在進一步升級，日本將繼續密切關注台灣問題，並根據出現的具體情況來判斷實際情況。

關乎麻生「美日必須一同保衛台灣」的論述，令人難以不感歎，日本這番言論與其說是擔心台灣被武統，倒不如說是擔心「台灣被武統而美國不出力」。畢竟，倘若今日美國不協防台灣，日後若日本陷入國防危難，美國又會否協防？這直接關乎到日本數十年來的政治軍事國策。

2021年4月16日，美國白宮，坎貝爾（左四）陪同總統拜登（左一）與到訪的日本首相菅義偉（右二）舉行會晤。（Getty Images）

與此同時，在歐洲，華府的另一盟國立陶宛也不甘人後，且比日本更激進。

7月5日，立陶宛經濟與創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）在接受德國之聲專訪時表示，立陶宛計劃於今年10-11月間在台灣設立辦事處，目前政府正在進行相關立法程序，且特別強調「立陶宛不懼中國制裁」。

上述這種「華府克制，盟國激進」的畫風，恰是美國進行台海新政壓力測試的真實寫照。相較於美國在「新疆問題」與「香港問題」上的乏力，一旦北京出手便少有操作空間，「台海問題」則長期醞釀着中美之間的潛在衝突。

對於當下這種現況，北京方面顯然也並未糾纏於同日本乃至立陶宛等國的爭執，從始至終都以美國為「台海問題」之解決的唯一對手。有鑒於此，中國近來業已在台海問題上埋下伏筆，即通過與莫斯科方面的「戰略互撐」於該問題上形成了事實上的「中俄默契同盟」。

俄國海軍6月中旬奔赴四千餘公里，深入太平洋中部進行大規模軍事演習，距離夏威夷群島不過數百公里，令人重新意識到俄羅斯對西太平洋的決定性角色——或許也是因為這種中俄的協作，才令華府為了最大限度地規避與中國直面碰撞的風險，採取迂迴方式參與台海問題，也即由華府扮演「好警察」，而將與北京方面發生正面衝撞的「壞警察」角色給予盟國。

德國總理默克爾（Angela Merkel）於2021年4月22日在柏林與美國總統拜登一起參加線上的國際氣候峰會。（AP）

其實，按照拜登當局的理想規劃，除了日本以外，最應該承擔起「大棒」角色是歐盟。因此，早在今年三四月間，當中歐因新疆及香港問題爆發輿論及政治衝突時，華府就嘗試着透過以大西洋理事會為代表的「美歐夥伴關係智庫」向歐盟吹風，希望後者能夠在台海問題上儘快「積極進取」起來。

但堅持歐盟對華戰略自主，深諳當代合縱連橫要義的法德軸心，顯然並不願配合華府的「台海舞台劇」，無論是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）還是德國總理默克爾（Angela Merkel）都通過直接或間接的方式婉拒了美國的「入局邀請」。

而在以法德為代表的西歐之外，中歐及東歐方面，匈牙利等國自是不願捲入中美爭執，即便是通常在重大戰略方向上傾向於親美的波蘭也在台海問題上表現出「事不關己」的態度——以至於最終只得由立陶宛出面。

可以預見的是，當下美國的猶疑，日本的焦慮，都顯現美日兩國的研判：武統跡象日益顯現，隨時有可能發生。而面對這種局面，一心想專注於解決國內問題的拜登當局，也自然會愈發以上述這種「好警察vs壞警察的迂迴策略」對台海問題予以拖延。