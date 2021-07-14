王岐山透露中國對美外交三大認識　拜登團隊認可多少？

最近中美高層相互之間的外交喊話越來越頻繁。

在7月6日白宮亞太事務負責人坎貝爾（Kurt Campbell）在亞洲協會就中美元首「習拜會」表達相關立場和透露一些訊息後，7月8日，中國人民外交學會（CPIFA）在美中關係全國委員會的協助下，組織了一場紀念基辛格秘密訪華50周年的討論會。會上，中國國家副主席王岐山發表了講話。



王岐山表達的訊息主要有二：一是中美不應該衝突和對抗，而是要恢復正常對話交往，開展互利合作，妥善管控分歧，避免誤解誤判；二是美國最大的挑戰不是在外部，更不是中國，而是美國自身。拜登政府以競爭為名把中國打造為假想敵，刻意營造猜忌對立，勝敗對決氣氛，可能導致戰略誤導和戰略誤判之間的惡性循環。

基辛格通過視頻連線的方式也發表了一段講話，基本上表達了王岐山類似的看法。基辛格提到，中美之間的衝突將會分裂整個世界。50年前，中美能夠通過擱置分歧和尋求對話來緩解緊張局勢，這對現在的中美兩國更有參考意義。他還再次強調，美中間的戰爭將是一場難以言狀的災難。

不過，如果仔細分析王岐山的講話，可以看出，中國現階段對美外交已經基本上形成三點統一認識：

拜登上台後，中國國家副主席王岐山出席的公開活動。點擊瀏覽大圖：

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第一，美國自身的強權「困境」。

自阿拉斯加中美高層磋商以來，中共外交官楊潔篪就已明確告知美方，美國沒有資格從實力（或優勢）地位和中國對話。此次王岐山所強調的「美國自身的問題」，其實和俄羅斯總統普京6月初所提到的「帝國末路」一樣，也是在告訴美方，美國要解決好自己內部的問題。

這也是中俄眼中「美國霸權困境」的體現。美國想方設法將自己的問題轉嫁給別人，或者與想着通過製造問題贏得大國博弈。美國這樣做的一個後果就是自己內部的問題或根本矛盾無法得到解決或緩解。無論是價值觀外交，還是強化同盟體系，都無法幫助拜登政府樹立真正意義上的優勢地位。

第二，仍然堅持接觸戰略。

所謂接觸政策失敗，其實也是美國內部問題外溢後的外交政策表現，其中有兩黨政治鬥爭的元素，但更多包含了美國面臨中國持續崛起所持有的不自信和不安感。王岐山強調中美對話與合作的重要性，就是為了緩解和消除美方對中國發展的誤解。

拜登政府也認為，中國有意替代美國霸權，成為全球事務的領導者。在北京看來，這是美方的一種誤解。中國無意和美國開展全面對抗與競爭，而是追求不斷超越和突破自己，也就是中國自己的發展權問題。而要消除這種戰略誤解，就更需要雙方開展外交對話。基辛格作為中美關係元老，也懂得外交接觸的重要性。在他看來，當前中美合作需求並沒有減少，雙邊關係比50年前更重要。

第三，雙邊可控性至關重要。

王岐山所說的管控分歧和避免誤判，是中方多年來向美國政府所強調的雙邊對話目的之一。尤其在美國和中國開展全面對抗的大背景和大趨勢下，這一點尤為重要。

拜登上台後延續了前任特朗普（Donald Trump）和極端右翼主政期間的對華強硬政策，比如繼續在台灣、新疆和香港等涉及中國核心利益的問題上挑釁中國，同時利用制裁手段打壓中國科技。在南海爭端方面，拜登政府也向右翼主政時的立場考量，放棄不選邊站的立場，不承認中國在南海的主權聲鎖。也就是說，當前中美分歧一點也沒少，矛盾一點也沒有緩解。

不過，中方也明白，和右翼稍有不同，拜登政府有一定的可預測性，並不排斥和中國開展對話。只不過，囿於國內右翼的反對和制衡，拜登政府不得不考慮和中國開展對話的時機和策略。但無論如何，雙方都尋求彼此關係的穩定。

2021年7月10日，美國國會大廈一側廣場重新開放當日，就有抗議者帶着侮辱性標語抗議拜登政府。（Getty）

以上三點，拜登團隊可能只認可第三點。尤其是整個民主黨智囊團隊，已認識到美國無法繼續像以前那樣和中國打交道。所以，到目前為止，民主黨主政時期的一些對話機制都尚未重啟。至於所謂的「優勢地位」，其實就是民主黨政府的一種國內外輿論公關。

拜登政府真正認可的一點就是雙邊關係的「可控性」。

中國政府一直注重對雙邊關係的管控。美國在這一方面做得不足。尤其考慮到選舉政治、兩黨政治和政權更迭等因素，始終有美國政客越線刺激雙邊關係。個別極端政客甚至有意破壞雙邊關係基礎。

拜登政府和中國打交道基本上保持審慎樂觀的態度，始終在考慮對華外交如何服務於內政利益。這就需要把控好對抗與對話、制裁與合作之間的關係。無論是國安、外交還是情報和經濟等各方面，拜登團隊的執政方針始終要服務於國內中產利益，包括對華外交也要判斷是否有利於中薪階層的利益。

而為了尋求這種利益的最大化，拜登政府推動和中國對抗博弈的同時，就必須通過和中國的對話與合作來實現。這也是白宮近來強調下半年對華外交接觸的主要原因。