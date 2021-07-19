從美國中西部看中國對美國認識的錯誤｜安邦智庫

本文源自安邦智庫



田野考察一向是筆者主張和力推的安邦研究特點，不過這次的田野考察走到了國外，來到了美國，看到了美國遼闊的中西部，行程涉及到美國中西部的六個州，包括亞利桑那、猶他、蒙大拿、懷俄明、愛得荷以及科羅拉多州。這次簡單的田野考察，還是有所收穫的，其中之一，就是對美國西部的再認識和再定義。

長期以來，我們在著作、新聞和傳說中所說的「美國」，實際是美國的東部，並非是美國的全部。在美國史當中，整個中西部的歷史，也就是一種拓殖史的地位，以美國著名歷史學家特納（Frederick J. Turner）為代表的美國新史學的影響，其實並不大。

更要命的是，這種美國史的影響，還是一種經典影響，它滲入並且經由經濟學、社會學、人類學、新聞報導、文學藝術以及傳聞和故事等等，日久天長的影響着中國，當然也包括影響世界，讓人們認為美國就是「東部的美國」，那才是經典的美國。他們並不知道，這個所謂的「美國」，在18世紀的時候，遠比法國在現有美國土地上的地盤要小得多，實際只是阿帕拉契脈以東的一條狹長的沿海地帶。

不過，這個「東部的美國」的存在，雖然虛妄，但影響卻很大。

以自由女神像為代表的東海岸塑造了外界對美國的印象。（Getty）

中國人在美國的數量雖然不少，但具有學術素養的人只是一小部分，有相當部分的人，即便他們在美國住了一輩子，但他們看到的以及提及到的美國，其實並不反映和代表真正的美國。中國的學生從美國畢業，回到中國當了教授，他們講述的也是「東部的美國」，反映的是東部美國的制度、文化和思想。中國的留學生雖然在美國的數量很多，但他們往往把時間用於學業，應付考試，很少有時間和興趣去考察美國的整個國家面貌。

而且更重要的是，學術和學業是有傳承的，這種繼承關係也意味着人們從他們的口中以及記述中，也只能看到和聽到「東部的美國」。

問題在於，東部的美國，實際是繼承全套歐洲制度文化的美國，是一種依然具有殖民色彩和歐洲文化習慣的美國。即便是美國新史學的奠基人特納，雖然已經看到中西部地區與美國東部的差異和不同，意識到真正的美國文化是西部文化，但他在那個時代也無能為力，只能將美國中西部定義為「邊疆」（Frontier），這意味着依舊還是在空間上持有連續性的看法，特納的視野也是從東部向西看的，或許這也是後來學者批評特納的思想「互相矛盾」的原因之一吧。

究竟哪裡是美國的中西部？地理學上有一個定義，地理上的中心是堪薩斯，但這個定義與美國的歷史有所差異。美國歷史上的中西部，是以阿帕拉契脈為界，在這個山脈以西，就是美國遼闊的中西部，這個方向也是美國「西進運動」的主要方向。因此，我們討論美國中西部的所有問題，必然與美國影響極其深遠的「西進運動」緊密相關，我將會在其他的文章中繼續討論美國的「西進運動」。

那麼美國的中西部對整個美國現在有着什麼樣的影響呢？

我們在這裡只看對美國大選和美國政治的影響。實際上，在美國的中西部，除了科羅拉多和亞利桑那是民主黨地盤，大選中能夠保持領先之外，其他中西部各州基本都是共和黨的地盤，在2020年大選中支持的是特朗普。展開2020年美國的大選地圖，中間部分，基本一片紅彤彤的，都是保守的陣營。

2020年美國大選結果。（HK01美國大選專頁）

美國總共有50個州，其中有28個州在2020年是支持共和黨的！可想而知，美國的保守陣營以及中西部地區對美國政治的影響之大，實際超過傳統的東部地區。這還是在州一級的結果，如果放在美國基層，在郡的層面來看，結果實際更驚人，以美國中西部為中心，幾乎全國山河一片紅，除了星星點點的藍色之外，只有在東西兩邊的邊線處，有一些藍色，可見「保守的美國」才是真正的美國。

對於中西部的大選以及特朗普執政時期的表現，中國有不少文章認為，美國的「基督教原教旨主義」在支持特朗普，「因為他們非常保守」。這種觀點，如果不能說是「純粹的胡說八道」，但也非常接近混淆是非，至少也是缺乏根據的嚴重誤導。在美國的中西部，歷史上的主導力量毫無疑問是原住民印第安人，美國現在的路網結構，有相當部分就是原本印第安人的路網體系。

不過，在「西進運動」之後，隨着大批移民的進入，摩門教徒也開始了向中西部的大遷徙，從過去到現在，在一個很長的時期，中西部社會從城市到鄉村，真正社會體系的主導者是摩門教（Mormon）。這個教派非常保守，過去甚至長期主張一夫多妻制，它在中西部的影響力非常大，而且有強大的經濟基礎，時代週刊曾經估計，他們的資產大約有100億美元之巨。

美國猶他州鹽湖城的摩門教堂。（Getty）

中西部的美國實際是一個不一樣的美國，那裡的人們，眼睛明亮，性格單純，吃苦耐勞，有闖勁，有幹勁，敢於冒險，支持擴張。這些歷史的人文痕跡，今天依舊在發揮着極大的作用和影響力。事實上，今後資源豐厚的中西部影響力和作用，在美國將會更為巨大而明顯，這是一塊隱形的巨大空間，早晚如洶湧的科羅拉多河（科羅拉多，西班牙語是「紅色」，該河全長2333公里），發展成為美國的支配性文化和精神力量。

過去的中西部，即生機勃勃又危機重重，今天的美國中西部同樣如此。不過，有一點必須要知道，東部的美國，是過去的美國；中西部的美國，才是未來的美國，在文化、經濟、社會、政治和學術層面都是如此。如果錯失這一重要的、「非主流」的研究判斷，勢必將會對美國的基本認識形成迷茫，甚至是嚴重的誤解。

本文為安邦智庫7月11日「每日經濟」研究簡報之分析專欄。

