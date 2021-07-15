北京如何反擊美國冷戰式打壓？｜專家有話說

雖然有關中美冷戰的聲音存在已久，但自從美國經歷特朗普（Donald Trump）及右翼主政四年開始，到拜登（Joe Biden）上台後延續前任的部分策略，有關中美新冷戰的討論就越來越多。尤其進入7月中旬，白宮還在延續和更新特朗普時期在新疆和香港議題上的對華強硬立場。

中國國家主席習近平在2020年9月第75屆聯合國大會視頻會議上明確提到，中國無意與任何國家打冷戰或熱戰。中國外交官楊潔篪和王毅也多次強調中國不打冷戰。拜登說美國不會和中國打新冷戰，而是極限競爭。也就是說，中美官方都表明不打冷戰。但是，這並不代表美國不會以冷戰的手段打壓中國。這和美國自身對中國崛起的焦慮和對自己的信心下滑有關。

2021年7月5日至6日，在北京遼寧大廈舉行的第十四屆政治學與國際關係學術共同體年會100多場論壇討論會上，第一場就是關於中美是否走向新冷戰的問題。筆者參加了現場專家、學者以及國關學子們的討論，整理了一些亮點，供讀者參考。

拜登將自己歐洲行盟邦外交視為一種「對華優勢」。（AP）

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，由於戰略和意識形態的因素，再加上100多年世界老大的這種慣性或惰性造成了美國的焦慮（anxiety）。

美國現在對中國為什麼會有這種戰略焦慮？吳心伯認為，歸根結底，是因為它接受不了一個現實：100多年來看似美國要把第一的位子交給另一個國家。從奧巴馬開始就是如此，這是一種感覺。美國現在的確是信心不足。如果有信心，它對中國的焦慮就會少一些。美國政治制度200年來本來很順利，結果在特朗普當選時凸顯出了一些問題。

他還提到更深層的一個問題。他說，美國制度不同於中國，自身又存在深層次的問題，比如種族主義，尤其是國際關係中的種族主義。這是西方國際關係理論假裝不存在的東西。新加坡國立大學教授馬凱碩近來所警惕的黃禍（yellow peril）論就能體現這一點。這種論調是美國看待亞洲民族的視角，過去對象是日本，如今是中國。

那麼，面對美國打壓，中國該怎麼辦？

中國現代國際關係研究院副研究員董春嶺認為，中美之間軍事和軟實力方面還有很多差距。中國反對新冷戰。美國官方對新冷戰的提法也比較審慎。但之所以中國學界討論這個話題，是因為它對中國的安全有影響。

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董春嶺建議，中國首先應該做好自己的事，然後分而治之，分化美國盟友利益體系，比如中國對澳洲的反制做法就是一種很好的策略。

江西財經大學一帶一路研究員院長陳哲認為，美國鐵了心要和中國冷戰，但中國不會參與這種遊戲。這是今後兩國的狀態。但美國考慮的問題是自己利益的最大化。只要中國給訂單，美國肯定不拒絕。而對於美國的冷戰式對華策略，中國可能就會針對美國的盟友下手。比如，中國可以把原本給日本的訂單給美國，把澳洲的訂單也給美國。這樣中國可以保持自己足夠大的行動空間。

吳心伯教授認為，中美如果發生衝突，很大可能是圍繞台灣。一些美國核心的盟友，比如日本、澳洲，甚至歐洲個別國家可能都會有動作。這實際上是中美在局部攤牌的問題。這個問題超過了美蘇競爭。中美之間存在這種直接衝突的可能，而美蘇之間則沒有。

他認為，中美是不是冷戰，怎麼避免冷戰，無非就是兩個層面的問題。一是大的國際環境和國際潮流決定了中美之間的經貿關係，決定了大多數國家在經貿上不可能選邊站。無論是歐洲，還是日本，都是如此，這是國際潮流決定的。美國右翼希望其他國家放棄和中國的經貿聯繫，切斷和中國的聯繫，根本不可能。這就是大的結構性因素。二是選擇的問題。中國反擊美國還是有選擇性的，尤其考慮美國政治周期的變化。

總體上，學者們還是鼓勵大家從中國官方文件中尋找中國政府可能的反擊策略。當天還有學者提出中國應該加大同美國在法律、議題、平台和國際規則層面的競爭。比如，中國能否也有自己的印太戰略，加大該地區規則和話語權的爭奪；能否在議題設置上掌握一定的話語權，避免被美國單方面設定規則，從而陷入被動。