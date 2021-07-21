美國對中國再掀「網絡安全」口水仗　凸顯一領域的前景

當地時間7月19日，美國政府網站發表聲明，指責中國政府的網絡行為。

美國政府表示中國國家安全部培養了犯罪合同駭客生態系統，這些駭客為了經濟利益而開展國家資助的活動和網絡犯罪，這些活動對美國的經濟和國家安全構成重大威脅，美國要求中國對此負責。



美國以及歐州盟友表示中國利用微軟處理器的漏洞，破壞了私人企業的計算機與網絡，美國要求中國直接承諾，不通過網絡竊取知識產權謀取商業利益，同時強調負責任的國家不會窩藏網絡犯罪分子，更不會與其進行合作。

這份聲明同時強調美國將會與盟國合作維護網絡安全，打擊網絡犯罪，反對數字威權主義。

這並不是美國以及歐洲國家第一次指責他國網絡犯罪。俄羅斯就常常是美國指控的對象。今年4月，拜登就以「維護美國的網絡安全與國家安全」為名，對俄羅斯發起一系列制裁行動，包括禁止美國金融機構參與俄羅斯一系列債券及基金投資、對俄羅斯科技公司採取行動、宣佈制裁有關實體及個人，同時與歐盟、英國、澳洲和加拿大合作，制裁與克里米亞相關的俄羅斯實體及個人。

而此次對中國的指責，卻並沒有附帶對應的制裁。美國前高級網絡安全官員Christopher Painter表示美國官員將進行一個詳細的跨部門討論，衡量制裁可能出現的反彈風險，以及改變中國行為的可能性，但不論如何，「制裁必須在這個工具清單上」。但由於美中之間複雜的經濟關係，「我們支持制裁的空間要小得多」。

美國指責中國攻擊Windows服務器，圖為Windows進化史。(Strickly Bizzness)

此次美國對中國的指責並未提供實質性的證據，而中國外交部發言人趙立堅20日表示，美國是在網絡安全問題上無中生有，顛倒黑白，美國是全球最大的網絡攻擊來源國。是以，這不過是又一次美國對中俄網絡攻擊的指責，概是基於制約中國國際形象的嘗試。伴隨着中美兩國在各領域的競爭程度的深化，此類指控、制裁及反制裁也不會停歇。

反而值得留意的是，由於網絡主權與國家網絡安全均缺少明確的界定，對相關的網絡空間犯罪也缺少明確標準與相應責罰，中美之間關於網絡空間的話語權的爭奪，與網絡犯罪的治理，將會成為中美兩國以及國際社會關注的重點，網絡空間的制裁與反制裁，也將成為國家之間在經濟、政治領域外的又一競爭領域。