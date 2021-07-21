八方網絡攻擊聲明施壓北京　拜登只出一張舊牌

7月19日，美國拜登（Joe Biden）政府聯合歐盟、英國、澳洲、加拿大、日本、新西蘭以及北約發布共同聲明，指控來自中國的惡意網絡襲擊，認為這種網絡行為不但損害美國安全和利益，而且威脅盟友及全球國家安全、經濟安全以及民主社會。拜登政府指控中國政府要為包括針對微軟郵件系統在內的全球一系列網絡襲擊負責。



從陣勢上看，這波聲明似乎突顯了在網絡安全領域的「中西方」對立，但實際上對於網絡安全這樣一個長期存在的國際性議題，美國根本無法打造一個統一的利益聯盟。更何況，在網絡安全領域，美國自己的做法在盟友間也廣受詬病。

和美國之前一邊宣布指控一邊制裁俄羅斯的做法不同，此次白宮並沒有宣布針對北京的舉措。白宮方面在記者的追問下也只是強調駭客和政府之間關係的異同。但根據拜登政府官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露的消息，由於中國經濟體量大，和美國的經貿聯繫不同於美俄之間的經貿關係，所以白宮內部就如何反制北京存在很大的爭論，擔心北京可能的報復舉措傷害美國利益。

2021年7月19日，美國總統拜登在白宮就經濟和安全議題發表講話。（AP）

歐盟在這方面最為謹慎。和美日澳等國直接將駭客和中國政府關聯起來不同，歐盟在聲明中並沒有提到中國國家安全部（MSS），只是強調敦促中國政府採取行動，打擊來自中國本土的這種惡意網絡攻擊行為。也就是說，歐盟並沒有將矛頭對準中國政府。

歐盟這種做法並不令人意外，其中原因並不局限於中歐經貿利益關係。歐盟在網絡安全議題立場上，近年來並沒有完全跟着美國的步伐走。自美國稜鏡門事件之後，歐洲對美國的網絡竊聽和駭客行為也非常不滿。近年來媒體多次爆料，美國國家安全局（NSA）在2012年到2014年間與丹麥軍事情報部門合作，通過網路監視瑞典、挪威、德國、法國等國領導人及高官活動。

根據中國官方公布的數據，2020年，共有位於境外的約5.2萬個計算機惡意程序控制服務器控制了中國境內約531萬台主機；就所控制中國境內主機數量來看，控制規模排名前三位的控制服務器均來自北約成員國，分別控制了中國境內446萬、215萬和194萬台主機。

但是，歐盟還是要發這份聲明，表達一個立場。北約亦然。北約首次就網絡安全議題指控北京，和之前首次將中國定性為系統性挑戰一樣，目前更多是一種美國主導的對華政治姿態的表達。

只不過，它們發表聯合聲明的這個時機很有意思。這一切都是拜登政府從中協調、施壓的結果。

就在該聯合聲明發布之際，美國國家安全局、網絡安全與基礎設施安全局以及聯邦調查局（FBI）聯合發表一份報告，詳細地描述了中國政府支持的網絡駭客行為策略。美國司法部7月19日還宣布，指控4名中國公民參與一項由中國國家安全部主導的入侵電腦系統的全球駭客攻擊行動。

這就是拜登政府所謂的「跨部門的全政府」行動。

但是，這種行動所涉及的網絡安全議題，其實是一個常規議題。也就是說，無論何時，它都可以被一方拿來指控另一方。而且，拜登擔任副總統時，美國的民主黨政府就曾指控中國軍方從事網絡襲擊，並起訴過解放軍軍官。拜登此次又重新炒作網絡安全議題，也是為了方便他聯合盟友加大對華施壓的政治訴求。

2021年7月19日，美國司法部宣布起訴4名中國人，指控他們參與全球駭客活動。（網站截圖）

而且，此次拜登政府所提到的指控也不新，只是將2011到2018年針對美國和其他國家的企業、大學和政府機構的所謂網絡攻擊行為羅列了出來，指控北京「盜取知識產權和商業機密」。

現在美國集結西方個別國家，聯合對華施壓，就是為了維護自己在網絡安全領域的話語權和領導權，本質上還是一種霸權行為。但是，拜登政府這種試圖孤立北京的做法真的有效嗎？

從上個被美國政治操作的新疆議題來看，拜登政府地區拉攏了盟友，包括歐盟和北約，合力批評中國的新疆政策。但是，在伊斯蘭議題上，並沒有哪個伊斯蘭國家或組織站出來支持美國。尤其是俄羅斯、土耳其、印度和印尼等大國，根本不相信美國方面的指控。

和新疆和港台議題不同，網絡安全是一個跨國議題，網絡駭客也是一個國際問題，需要全球各國協同解決，共同制定行為規範和準則。美國在外交上聯合盟友施壓北京，也不會取得預期效果。一方面是因為這個議題所牽涉的規則制定比較「務虛」，只有反擊手段升級才有可能演變為經濟戰，損害切實利益；另一方面，從歐盟的審慎態度及不同盟友對華經濟利益考量來看，美國在這方面不太可能和盟友出台統一的反制策略。

最後，拜登政府和盟友釋放這一波對華輿論攻擊，適逢美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）到訪亞洲。她原計劃行程也傳有中國在，但由於一些技術性安排被迫取消中國行。假如她當初沒有取消行程，拜登政府還會這樣做嗎？可能照做不誤，也有可能延後，這只是個時機的問題，重在營造聲勢。在和中國舉行高層磋商和元首外交前，拜登這種陣仗不會少，能打的牌遲早要打。