美副卿追加天津行見王毅　北京技術性妥協的背後考量

經過幕後和中方緊密的外交溝通後，美國國務院7月21日發布聲明，宣佈常務副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）將於7月25日至26日訪問中國天津。隨後中國外交部發布消息稱，謝爾曼將與中國外交部負責中美關係事務的副部長謝峰舉行會談。中國國務委員兼外長王毅也將在天津接見謝爾曼。



而就在7月20日，美國國務院還否認謝爾曼訪華的消息。現在美國追加謝爾曼亞洲行之天津行程，符合他們之前設定的外交工作計劃。

無論雙方背後溝通存在何種分歧，但從目前情況來看，雙方開展對話的意願都很強烈。在《美二號外交官取消訪華 並非北京拒絕對話》一文中，筆者就曾提到，謝爾曼遲早會安排一次訪華。如果謝爾曼訪華計劃推遲，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華計劃也會推遲。現在美國國務院追加行程，重新加入了天津行，說明拜登政府不希望鋪墊中美元首習拜會的節奏受到影響。

2021年7月21日，韓國第一副外相崔正坤（左）、日本外務省副大臣森武夫（中）和美國常務副國務卿謝爾曼在東京舉行三邊會談前拍照。（AP）

白宮和國務院連日來一直都在討論謝爾曼訪華的可能性，之前國務院宣佈謝爾曼日、韓、蒙行程時並不包含計劃中的天津之行，主要原因還是外交上技術性的問題，比如和中方哪位副外長會談，王毅以何種方式接見謝爾曼。21日美國國務院的聲明只強調了和王毅的會晤，並未提及謝峰的名字。

和有關日、韓、蒙之行的聲明不同，國務院21日有關謝爾曼訪問天津的聲明並沒有提到雙方要談什麼，只是籠統提到謝爾曼天津行是美國同中國高官舉行坦率交流的一部分，旨在推進美國的利益和價值觀，負責任地管控雙邊關係。中方也只是強調中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。

雙方沒有強調談什麼，意味着彼此對此訪的成果期待值不是很高。這也能體現當前中美關係的複雜性和微妙之處。美國國務院強調說，之所以追加天津行程，是因為能夠和北京舉行實質性和建設性的對話。這其實是一種外交辭令。謝爾曼此行不太可能大的突破。

謝爾曼兩次訪問亞洲，均繞過北京，是不合理的，也不太好看。她訪問日韓蒙所討論的議題，比如朝鮮半島安全、疫情防控和全球衛生安全、氣候變化和疫情後經濟復甦等，都離不開和北京的溝通與協調。毫不誇張地說，謝爾曼此次亞洲行的重點其實就是中國。之前拜登政府已經同日、韓展現了盟邦優先的對華策略，謝爾曼此次無需再次繞北京訪問日、韓來展現這一點。

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之所以中國之行才是重點，是因為拜登自歐洲行之後就已經給團隊下達指令，積極鋪墊和中國國家主席習近平的會晤。或者說，下半年的工作重心就是中美元首外交。無論是白宮，還是國務院及國防部，都要積極和北京接觸，做好習拜會的鋪墊工作。謝爾曼此次訪問天津也是為了鋪路布林肯訪華，也屬於鋪墊習拜會的前期工作。

天津的選擇也是對等之前中美高層磋商地點「阿拉斯加」。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會晤中曾邀請布林肯訪華，但遭到後者婉拒。如果當時布林肯答應訪華，中方選址也可能不是北京。此次中方答應美方要求，王毅前往天津接見謝爾曼，而不是之前所傳的王毅從北京和到訪天津的謝爾曼舉行視頻會面，也算是對接阿拉斯加中美會晤。這種技術性的妥協更多是為了展現誠意。

當然，王毅對謝爾曼的禮節性接見，也需要美國做出回饋。一般而言，對於元首會晤的鋪墊工作，首席外交官一般都訪問首都。謝爾曼天津行之後，中方外交官不可能訪問美國，而是布林肯正式訪問北京。這也是美方為鋪墊習拜會不得不做出的讓步。美方外交官這種按時機逐級訪華的安排，也是為了留給國內批評輿論一定的釋放空間，緩解對拜登尋求習拜會的批評。