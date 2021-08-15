美軍撤出阿富汗為台灣敲響警鐘：美國再不會無限期照顧累贅的盟友

美媒8月31日分析稱，阿富汗局勢迅速惡化，又一次損及美國的可信度，盟友更加相信，不能完全依賴美國支持，這種情緒在台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼等地特別強烈，受益者是謀求擴張勢力的中國大陸和俄國。



《紐約時報》稱，亞洲與歐洲許多國家希望，美國能在中俄擴展影響力之際，重新擔任民主國家領導者，但美國從阿富汗撤軍，勢必引發疑慮。法國防務分析家海斯堡（François Heisbourg）說：「拜登說『美國回來了』，許多人會說『是啊，美國回家了』。」

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海斯堡說，幾乎沒有人會期望美國出手挽救落敗的阿富汗政府，多數人知道，阿富汗政府原本很久以前就會垮台，不過長期而言，「不能指望美國人的這種想法，會因為阿富汗這件事而更深入人心」。海斯堡指出，美國從歐巴馬總統時代就開始從海外撤軍，前總統川普延續這個趨勢，「我們必須做好準備，美國可能再也不會無限期照顧一個成為累贅的盟友」。

英國國會外交事務委員會主席圖根達特說：「1918年到1991年和其他時間，美國強盛、強大又富裕，那是因為人人都知道，我們可以依靠美國捍衛自由世界。」圖根達特說，美國進入阿富汗20年，犧牲這麼多生命和投入這麼多努力後突然撤出，會讓世界各地的美國盟友和潛在盟友思考，是否該與專制政權拉近距離，並體認到某些民主國家已經不如以往強盛。

美國撤軍與阿富汗政府可能即將垮台，亞洲國家及部分地區既無奈又不安。聖地牙哥加州大學21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）說：「亞洲多數國家或地區早就想過這個可能性，這是早該發生但拖到現在的事，不是現在才突然發生。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】