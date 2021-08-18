塔利班勝利的三個原因

美國拜登（Joe Biden）政府從阿富汗撤軍後，面對塔利班（Taliban）的閃電攻擊，阿富汗政府軍兵敗如山倒。短短10多天，首都喀布爾（Kabul）即告陷落，總統加尼（Ashraf Ghani）出走他國，塔利班重掌阿富汗政權。
20年前，美國以反恐為由將阿富汗塔利班政權趕下台。20年來，為了阿富汗戰爭和重建阿富汗，美國及其盟友付出了巨大代價。據統計，美國為阿富汗戰爭和重建花費了納稅人近1萬億美元，超過2300名美軍士兵陣亡，2萬多人受傷，此外還有450多名英國和數百名盟國士兵喪生。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）辯解稱，當初推翻塔利班政權的目的是為了反恐，這個任務業已完成。如果單純從國際反恐的角度看，布林肯說的是事實。美軍進入阿富汗後，基地組織被趕走，離開阿富汗的基地組織頭目本・拉登後來也被美軍擊斃，利用阿富汗策劃發動國際恐怖襲擊也確實鮮見。
但從阿富汗國家重建的角度看，美國20年的努力可謂付之東流。美國國內很多人甚至將本次美軍的撤離，比作1975年美國撤離南越時混亂的「西貢時刻」重演。美國總統拜登辯解稱，他不願意把阿富汗難題留給下一任政府。美國投入巨資無休止地捲入別國看不到盡頭的內戰，即便美軍再駐紮三年五載，阿富汗政府軍照樣抵擋不住塔利班的進攻。言外之意，阿富汗政權是「扶不起的阿斗」，美國不願意再埋單。
為何美國花費巨資、經營了20年的阿富汗會落此下場？為何美國訓練的30餘萬名阿富汗政府軍和警察在塔利班面前如此不堪一擊？
一個原因是阿富汗官員的貪腐，譬如滿清在甲午戰爭戰敗，是因為官吏腐敗和海軍軍費被挪用；國共內戰國民黨敗退台灣，也是因為抗戰後國民黨大員和官吏的普遍腐敗——但在腐敗之餘，阿富汗政府軍的無心戀戰和崩潰，還有更為深刻的原因。
首先，從本質而言，阿富汗政府的失敗，是源於國家重構和社會治理失敗導致的系統性崩潰。阿富汗是部落社會，部落社會的邏輯和認同與現代國家有着天然的矛盾，沒有外力因素，阿富汗的國家現代化之路本會非常漫長。不可否認，阿富汗政府也曾經為國家轉型努力過。已逃離阿富汗的總統加尼在2003年擔任阿富汗財政部長時，曾被評為亞洲最好的財政部長。他在部長任內進行了一系列廣泛而深刻的改革，試圖以創造財富和建立公民權利來消除貧窮。
但美國在反恐的名義下揠苗助長，捲入阿富汗的國家重構和社會治理，採取的種種措施與昔日蘇聯一樣，與部落長老及軍閥同流，以至於既未建立阿富汗中央政府的權威，又沒能成功改造阿富汗社會，特別在廣大鄉村地區建立有效管制。
20年來，美國並沒有建立起阿富汗人對「阿富汗」的國家認同，戰爭輸贏對普通阿富汗人而言非常無感。而相反，塔利班卻更加能夠適應部落社會的組織形式、文化觀念和行為模式。
其次，與温和的國家重建需要的耐心、時間和可能的失敗相比，塔利班的宗教極端主義對普通人來說更有吸引力和號召力。阿富汗在國家轉型的過程中，除了要承擔巨大的經濟轉型負擔外，普通民眾還要經歷民主投票、複雜的司法程序、官員的貪腐和效率的低下等種種難題。相比，塔利班的宗教教義純粹、是非對錯分明、執法簡單明瞭，能夠在廣大貧困的鄉村地區如魚得水。
再次，塔利班自身策略的變化也是其成功的重要原因。與第一次執政時處處與世界為敵的姿態相比，現在的塔利班或許依舊「內方」，卻似乎懂得「外圓」。在度過了僵而不死的困難歲月後，塔利班給外界的印象變得更加開放，處理問題變得温和，也更願意與各方接觸。塔利班積極尋求與美國談判，忙着對中國保證不支持恐怖主義，像模像樣地參與阿富汗的和平談判進程。
塔利班有了外部地緣國家的支持、內部廣大鄉村地區的根基、純粹而吸引人的理想，再加上阿富汗政府國家治理的失敗，所有這些複雜因素被表面化地稱為「民心向背」，政府軍的望風而逃和塔利班的勝利就不言而喻了。