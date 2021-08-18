中國新冠疫苗引爆爭議　越共如何扭轉輿論質疑？

進入8月中旬，越南第一大新冠疫區，同時也是第一大城市胡志明市開始了大規模接種中國國藥新冠疫苗的熱潮。從8月14日開始，該市以每天至少11萬劑國藥疫苗的注射量，開始新一輪的接種工作。



到8月16日，在胡志明市為市民注射的19.4萬劑疫苗中，國藥疫苗已取代輝瑞、阿斯利康、莫德納等，成為接種最多的類型。加之該市還在14日接收了第二批從中國購買的100萬劑國藥疫苗，這較之8月上旬意見領袖呼籲抵制，「市民」在社交網絡反對中國疫苗的情況，就顯出了180度的反差。問題也隨之而來：這場「不打中國疫苗」的風潮究竟是如何扭轉的？

圖中所示場所為胡志明市第六野戰醫院（即越南集中收治新冠患者的臨時醫院），圖中醫生為病人準備氧氣時已嘗試用一個氣瓶給多名患者供氧。這種山窮水盡的局面令人聯想到了印度的情況。（越南快報網頁截圖）

不可否認，越南日益嚴重的新冠疫情可能已成為越南民眾接受任何新冠疫苗的最大誘因，截至8月17日，越南累計新冠患者已達28.3萬人，累計病死者已超過六千人，每天新增患者八千至九千人，新增死者近四百人。

其中，胡志明市等重點疫區的情況更為突出，當地重症患者較為集中，其物資、設備已瀕臨匱乏，譬如《越南快報》、《勞動報》等指出，在胡志明市第六野戰醫院，醫生因氧氣瓶不足，竟用一個氣瓶給6至10名患者供氧；在第175軍醫院，兩名重症患者甚至被迫合用一台人工肺（ECMO）。在這種極端環境下，越來越多的普通人開始放棄幻想。

遺憾的是，即便是在疫情最緊迫的時期，越南境內外的意見領袖、「人權律師」、前黨政高官仍不忘在Facebook等舞台積極發聲，渲染「不打中國疫苗可能會犯法」的氣氛，輸出「不反對打疫苗，但不同意中國疫苗」的情緒，還稱胡志明市「花冤枉錢買中國疫苗」。而越南境內的體制內人士在這一進程中就扮演了相對重要的角色。

自8月10日批准注射國藥疫苗以來，越南民間的情緒是值得玩味的：

8月5日，越南科技聯合會的一名叫陳俊的「公共衛生專家」就表示「中國疫苗效力低」，「越南不應選用」。到9日，越南知名體制內「反對派」麥文莊（音譯）教授還投書胡志明市政府，稱「每個越南人不會忘記中國做的一切」，「中國找到了毒害越南人民的方法」，因此越南人民不能相信中國疫苗。

此後，已接種了莫德納疫苗的麥文莊夫人、電影導演阮金智（音譯）還呼籲「與其打中國疫苗，不如死了」。這種激烈聲浪導致胡志明市在8月中旬開始宣佈注射國藥疫苗時，各注射點門可羅雀，全天注射量不足每天兩萬劑。

但是，胡志明市方面還是在8月13日找到了扭轉輿論態勢的關鍵。當意見領袖利用其權重時，當地政府也拿出了自己的權威。在外界津津樂道於胡志明市各注射點的國藥疫苗無人問津之際，該市市委書記阮文年、副市長楊德英當日即前往各注射點巡迴視察並發表講話，直接坐鎮拍板。

麥文莊（左二打叉者）曾在2018年宣布「退出越共」，此人居住在胡志明市，長期和歐美反越共媒體接洽，越南國內媒體到2020年已稱其為「有眼無珠的忘恩負義之人」。（越南安沛報網頁截圖）

阮文年在講話中表示，「我們已經沒有選擇」，「世界衛生組織已經指出，能打到的疫苗就是最好的疫苗」。並強調此番採用的國藥疫苗已經得到了越南衛生部的認可，質量可以信任。在得到政府的背書之後，加之當地頗有影響的《年輕人報》（Tuoi Tre）也一天兩次加以報道，並強調該疫苗注射後「一切安全」，國藥疫苗的注射量在次日就大幅增加。很多市民回家專門查閲資料之後就馬上前去接種。

此後，胡志明市的各大媒體也隨政府節奏開始宣傳國藥疫苗的具體細節，如國藥疫苗為每人每次接種一瓶或按醫囑注射量減半。

到8月15日，《年輕人報》等媒體還報道了一名胡志明市民因疏忽接連注射兩劑國藥疫苗，但副作用僅為心跳過快的風波。這種實際表現讓很多在7月聞國藥疫苗色變，面對疫情也不想打疫苗的普通市民拿定主意，在16日以後踴躍前往注射。至此，越共總算扭轉了輿論環境。

事實上，國藥疫苗的口碑風波只是越共近期與「意見領袖」們短兵相接的一處前線。

從2020年以來，河內同心鄉拆遷血案、河內前市長阮德忠貪腐案、越軍士兵陳德度疑似「被自殺案」等風波已經成為當局闢謠的戰場。新媒體傳播能力不足的越共一側對此正處於相對被動的局面。在新冠疫情導致越南國內經濟惡化，社會矛盾漸次呈現之際，越共雖然在胡志明市解決了國藥疫苗背後的輿論問題，但這一切對他們可能也只是剛剛開始。