來自東方的誘惑：中國的吸力會促使俄羅斯遷都西伯利亞嗎？

近來，中俄之間的戰略協作夥伴關係發展屢創新高。8月17日，中俄間首座跨江鐵路大橋——「同江中俄黑龍江大橋」全線鋪軌貫通。建成通車後，黑龍江經同江前往莫斯科的鐵路運距較當前的綏芬河線縮短809公里，節約運輸時長約10小時，對進一步建設中俄開放合作新高地、推進雙邊經貿高質量發展具有重大戰略意義。

此前的8月13日，俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）應邀赴寧夏青銅峽戰術合同訓練基地與中國防長魏鳳和共同觀摩軍演活動，並於活動結束之後簽署相關軍事合作協議。

+ 5

在中俄關係突飛猛進的當口，俄羅斯國內有關其自身地緣戰略的爭議熱潮再起，其中尤以關於遷都與否的爭論最為引人矚目。

8月6日，俄總統普京（Vladimir Putin）的左膀右臂，現任防長紹伊古在會見俄科學院西伯利亞分院人士時提議稱「我們國家應當把首都從莫斯科遷到廣闊的西伯利亞，在那裏建造五座中心城市，每座人口不少於30萬，總人口超過百萬」。

作為克宮資深官僚，紹伊古的提議絕非心血來潮。事實上，自2012年起他就曾向總統普京數次進言遷都之策。

在他看來，將首都從位於歐洲腹地的莫斯科遷往中部的西伯利亞，有利於促進國民經濟均衡發展，維護戰略安全。同時可以分散莫斯科人口，解決首都過度膨脹帶來的一系列治理問題。

如果說十年前紹伊古的遷都建言還帶有相當程度的「浪漫主義色彩」的話，那麼在面臨西方陣營地緣重壓不斷加碼，而中俄協作又一路高歌猛進的當下，之前「浪漫有加」的遷都提議已然成為了克宮決策層必須嚴肅考慮的重大戰略決策議題。

對此，俄總統普京也並不避諱。6月30日，普京在年度「總統直播連線」中在紹伊古建言的基礎上提出了一個折中方案，稱「把首都遷到西伯利亞無法解決俄羅斯面臨的根本問題，但可以考慮將一些聯邦政府機構與大型國有企業遷往那裏」。

2014年6月26日，莫斯科克裏姆林宮，俄羅斯總統普京在防長紹伊古的陪同下共同出席一年一度的全俄優秀軍校畢業生招待酒會。（Getty Images）

不過，在普京當局躊躇滿志的遷都雄心背後卻是俄羅斯頗為無奈的現實窘境。首先是「缺錢」問題，在經濟結構不合理，以美國為首的西方陣營長期制裁以及新冠疫情的共同作用下，俄經濟舉步維艱。

據俄聯邦統計局數據，俄羅斯2020年的國內生產總值（GDP）約合1.474萬億美元，按年下降3.1%，創11年來最大降幅。同時，人均GDP也首次低於中國。

鑑於如此嚴峻的經濟困境，想要在應對西方戰略壓力，改善國內民生的同時拿出鉅額資金遷都，即便是以10年為一輪的中長期規劃都是不現實的。

其次是「缺人」的問題，遠東與西伯利亞佔據了俄羅斯國土面積的四分之三，但常住人口卻只佔總人口的四分之一，且還存在嚴重的人口流失問題。作為經濟欠發達地區，遠東和西伯利亞的適齡勞動力向莫斯科與聖彼得堡等中心城市的流動趨勢近年來有增無減，甚至於很多地區出現了成片荒無人煙的「鬼城」。

在現實問題之外，精神認同層面的問題雖然沒有那麼急迫，但也十分棘手。在今年的國情咨文講話中，普京再次談及彼得大帝（Peter Alekseyevich romanovs）西遷在俄羅斯歷史進程中的重要地位。在他看來，此一事件是俄羅斯走向世界性強國的開端。

同時，普京還通過婉轉含蓄的方式向國內民眾展示了他心中的「強國夢」。在這份藍圖中，大歐亞夥伴關係計劃、歐亞經濟聯盟以及俄白一體化建設都是「強國夢」不可或缺的抓手。

顯然，在普京的地緣戰略構想中，遷都計劃不僅不能為任何一條細分目標提供有益助力，甚至可能產生反作用——即遷都之後的俄羅斯可能在西方陣營的戰略重壓下徹底淪為二流國家，乃至面臨再次解體的風險。

或許正如俄前總統、總理，現任國家安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）所言——「轉向東方」只是俄羅斯當前在地緣政治條件許可下的合作方向之一，不應將俄羅斯與東方的積極合作視為俄羅斯國家戰略的重新定位。