軍事分析世界最難攻打2國家　美軍號稱地表最強　另一個就是它

自古以來人類世界就爭戰不斷，雖然全世界在經歷2次世界大戰的浩劫後，各國都以和平發展為己任，卻仍不斷發展軍事武力，只不過不同以往的是，加強軍事力量震懾目的已大於實際用途。如果現在再度發生戰爭，有哪些國家最難攻打呢？軍事專家就分析指出，目前世界上有2個國家最難入侵，一個打不贏，一個沒人敢打。



根據軍事分析專欄《洞察軍事》指出，綜觀全球軍事武力，哪一個國家最強、誰也打不贏？答案當屬世界霸主美國了。美國擁有世界整體軍事實力最強的軍隊，其規模和裝備均為世界第一，且擁有世界上最龐大的核武器庫，是世界上唯一在實戰中使用過核武的國家，每年在軍事上的花費更高達7000億美元左右。

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美軍分為六大軍種，即陸軍、海軍、空軍、太空軍、海軍陸戰隊，以及海岸警衛隊，由總統統帥全軍。目前美國在海外的軍事基地有374個，分布在140多個國家和地區，駐軍30多萬人；此外美國還擁有核動力航母，F-35戰鬥機、B-52轟炸機等先進武器。綜觀分析，美國是目前世界上軍事實力最強的國家，根本沒有那一個國家能打得贏。

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另外一個最難入侵的國家許多人可能猜想不到，這個國家就是蒙古國。蒙古國本身的地理位置就十分特殊，夾在中國和俄羅斯之間，想要攻打蒙古國，就需要先經過中、俄兩大軍事強國，雖然蒙古國沒有很強的軍力，但要入侵該國，兩旁的「天然屏障」也會讓難度直線上升。所以，雖然蒙古的軍力不是最強，但要想入侵蒙古國絕非易事。

當然，蒙古國的軍力也不容小覷，蒙古國的武裝力量由國防部和公安部兩個系統組成。國防部轄下有作戰部隊、通信部隊、航空部隊和各省軍事處、烏蘭巴托和達爾汗兩個衛戍區軍事院校等，公安部轄下有邊防部隊、各省公安處等。

另外，蒙古的地面部隊擁有650多輛戰車、約100輛的自走砲、800多輛步兵戰車和裝甲運兵車、450門可移動式防空武器、1000門以上的大砲和迫擊砲及其他軍事裝備。空中部隊則有米格-21戰機、Mi-24武裝直昇機等。

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