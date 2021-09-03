中國駐美大使駁斥「美國有些人」　首次演講有三個亮點

中國駐美大使秦剛8月31日在美中關係全國委員會董事會（the National Committee on U.S.-China Relations）發表了線上主旨演講。秦剛延續了中美阿拉斯加會晤和天津會談時中方的基本立場和訴求。比如，秦剛強調，美方從實力地位出發同中國打交道，中國人民不吃這一套！他希望美方認真對待中方提出的「三條底線」、「兩份清單」，並且在涉台、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上謹言慎行，不要觸碰和挑戰中方的紅線。



「三條底線」是中國國務委員兼外長王毅7月26日在天津會見美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）時提出的三個要求，也是中國核心利益所在，即美方不得挑戰、詆譭甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；不得侵犯中國國家主權和領土完整。「兩份清單」主要涉及中方要求美方糾正對華錯誤言行以及中方關切的重點個案。

這是秦剛7月赴美以來首次發表演講，體現了中國不妥協的姿態。此次美中關係全國委員會還特意為他舉行了線上歡迎儀式。美前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、美中關係全國委員會董事會主席、奧巴馬（Barack Obama）執政時期前財政部長雅各布·盧（Jacob Lew），董事會名譽主席、前貿易代表希爾斯（Carla A. Hills）、美國前駐華大使芮效儉（Stapleton Roy）和美國前東亞事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）等人在線。

2017年11月8日，中國國家主席習近平在故宮接待時任美國總統特朗普夫婦。當時身為禮賓司司長的秦剛（右二）全程參與。（Reuters）

為了向美方強調中方的底線和紅線，秦剛主要從美國國內存在的對華片面認識和錯誤輿論入手，逐個剖析和反擊。可以從以下三個方面進行觀察和分析：

第一，用三個「美國有人認為」否定拜登對華認識與策略。

秦剛提到，美國有人認為，中國在賭美國輸，中國發展的目標就是要挑戰和取代美國；美國有人認為，美國要從實力地位出發與中國打交道，可以像戰勝蘇聯一樣贏得對華「新冷戰」；美國有人認為，中美合作面越來越窄，競爭對抗已經佔據主導。

這裏的「美國人」其實就職拜登政府，當然也包括主張對華強硬、遏阻中國的國會議員。這三種認識基本上反映了當前美國政治精英對華決策思維與策略。秦剛分別對這三種認知予以反駁，認為這是對中國戰略意圖的嚴重誤判；是對歷史和中國的嚴重無知；是對中美關係前景的嚴重誤導。

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秦剛在演講最後提到，美國本屆國會開幕剛半年多，就提出了260多項涉華消極議案。比如，《2021年美國創新及競爭法》、挺美台經貿合作的「老鷹法案」（EAGLE Act）等等，有許多內容都是基於對中國真實情況的不了解、誤解和虛假訊息以及對中美共同利益的低估。

秦剛認為，這些法案如果成法，將嚴重綁架中美關係，也勢必嚴重損害美自身利益。這也是中美開戰合作需要掃清的障礙。

第二，反擊意識形態冷戰，強調中國不是蘇聯，中共也不是蘇共。

秦剛在演講中多處提到蘇聯，認為蘇聯的命運是國霸必衰的前車之鑑。而把「冷戰劇本」生搬硬套到今天的中美關係，把中國當作對手和假想敵，如同唐吉訶德挑戰風車一樣荒誕和危險。

秦剛說：「中國不是蘇聯。蘇聯輸在自身。蘇共封閉僵化、腐敗蜕變、脱離人民，沉溺於軍備競賽，熱衷於對外侵略擴張，導致國家發展停滯，民生凋敝、民怨載道。美蘇彼此隔絕，關係劍拔弩張，兩大陣營水火不容。蘇聯解體後，十四萬人齊卸甲，竟無一人是男兒。蘇聯的命運就是國霸必衰的前車之鑑。」

在後半部分演講，圍繞美國國內推動和中國脱鈎的勢力，秦剛也拿蘇聯舉例。他提到，上世紀60年代初，中蘇關係惡化，蘇聯從中國撤走所有專家和援助，對華搞「斷供」，加上三年自然災害的日子，但最後都挺過來了，包括成功研製了原子彈和實現石油供給的經濟需要。現在美國不惜動用國家機器打壓華為，華為不會倒，還會產生出更多的中國「華為」。

第三，落實中美元首「除夕通話」精神，重建有關對話機制。

秦剛提到，中美雙方應落實兩國元首除夕通話的精神，加強溝通交流，增進相互信任。中方願同美方加強外交、經濟、金融、執法、軍隊等部門之間的交流對話，重建有關對話機制，準確了解彼此的政策意圖，以建設性的方式妥善管控和處理矛盾分歧，努力防止誤解誤判轉變為衝突和對抗，儘快為兩國關係止損，穩住中美關係大局

秦剛擔任駐美大使的第一要務就是籌備「習拜會」。點擊瀏覽拜登和習近平的交往瞬間：

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這個通話是指中國國家主席習近平今年2月11日同拜登的通話，也是迄今為止兩位元首唯一的一次通話。現在已經是九月份，大半年已經過去，而指導兩國關係發展的還是年初的這通電話，這從另一側面也能體現出當前中美關係的微妙狀態。

白宮從6月末開始就已提出要舉行中美元首習拜會，但是從拜登政府當前的籌備狀況來看，節奏上還是有一些問題。尤其是阿富汗倉促撤軍導致的亂局，更是讓白宮有些分心。8月31日，拜登辯護阿富汗撤軍時還特意強調，此次撤軍就是為了更好地集中應對中國挑戰。

秦剛所要傳達的訊息就是中美要預防危機的發生。他說：「最好的辦法就是從根本上找到癥結，不要舊傷不愈，又添新愁」。這裏的癥結其實就是指中方對美提到的三條底線。

總體上，秦剛通過智庫演講的方式所要傳達的訊息就是不打冷戰，拒絕脱鈎，注重管控與對話。這也說明北京對當前中美關係現狀及矛盾有着清醒的認識。這也是從阿拉斯加中美會晤，到中美天津會談，中方向美方表達的連貫的既定立場。同時，秦剛所傳達的另一個信號就是要讓美方反思當前對華決策思維，做出改變。