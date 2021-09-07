逐漸拾起「台灣牌」的歐盟將走向何方？

歐盟各國對立陶宛的支持和最近的一系列動作，已經突破了以往的對華外交紅線。如果《歐盟台灣關係與合作》草案在10月獲得通過，很有可能會鼓勵更多歐盟成員國效法立陶宛模式，提升與台灣的關係。



7月，因立陶宛同意台灣在其首都維爾紐斯設立「台灣貿易代表處」（不是常用的「台北貿易代表處」），導致中國與立陶宛關係惡化，中國已經召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府也召回其駐華大使。而當時，剛到北京上任的立陶宛駐華大使戴安娜・米克維西恩（Diana Mickeviciene）正在接受新冠疫情隔離。

9月3日，歐盟多國駐華使節為結束隔離的米克維西恩返國送行，表達歐盟的團結和對立陶宛的支持。同日，60多位來自20國的歐洲議員簽署聲明聲援立陶宛，聲明強調歐盟必須繼續重申，其所有成員國有權按照他們認為合適的方式與台灣開展經濟、文化和外交關係，並稱台灣在國際社會中可以發揮重要作用。此外，法國歐洲事務國務秘書克萊蒙・伯恩（Clement Beaune）9月3日還到訪立陶宛，向立陶宛表達聲援和支持。伯恩在Twitter上稱，面對來自中國的壓力，立陶宛是對歐洲主權的一個考驗，我們必須充分展示我們的團結。

顯然，歐盟在這場外交糾紛中，明確表示支持其成員國立陶宛的立場。歐洲議會外交委員會甚至還不顧中國的強烈抗議，近日以壓倒性多數通過《歐盟台灣關係與合作》報告草案，報告強調歐盟和擁有2,350萬人民的台灣是「理念相近的夥伴」，擁有共同的自由、民主、人權和法治價值觀，並指責中國針對台灣的「軍事敵對」現狀以及對印太地區的和平與穩定構成的威脅。

9月3日，立陶宛大使米克維西恩（前排中）在中國要求下返國，歐盟多國使節與其合影以示聲援。（聯合早報）

報告建議成員國應通過各自簽署雙邊貿易投資協議等方式，提升與台灣的政治經貿關係，強化與台灣的官方交流，並支持台灣以觀察員身份全面參與國際機構活動，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和《聯合國氣候變化綱要公約》等。報告還建議將「歐洲經貿辦事處」正名為「歐盟駐台灣辦事處」。這是歐洲議會第一份涉及與台灣關係的此類報告，報告草案將在10月提交歐洲議會全會表決。

另一個波羅的海小國、愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）最近也開始打出中國牌。卡拉斯受訪時稱，歐洲、美國及其盟友需要有一個更好的、共同的基礎設施投資項目，來抗衡中國的「一帶一路」。中國對如何促進「一帶一路」項目有「非常明確的想法」，而西方盟友在這方面仍然缺少想法。愛沙尼亞政府將在近期舉辦塔林數字峰會，屆時來自歐洲、美國和其他國家的官員將討論如何調整外國投資計劃，以促進「可信的連接」和安全網絡。近期，歐洲各國政府正在通過法律，以減少、逐步淘汰或禁止中國設備進入其5G電信網絡。

歐盟各國對立陶宛的支持和最近的一系列動作，目前僅維持在歐洲議會等民選議員的維度，由外交委員會名義推出的《歐盟台灣關係與合作》草案，也不太可能於10月獲得議會通過，畢竟任何具約束力的文件，都將不僅限於口頭支持的維度，而將對中歐關係造成嚴重負面影響。是以無論是歐盟委員會和歐洲理事會維度，抑或是各國政府維度，相較於沒有執政包袱的民選議員都會更為謹慎。

即便如此，此類作風業已經突破了歐洲以往的對華外交紅線。很大程度上，這已經不僅僅是中歐關係的問題，而在於歐盟政治本身——過去十餘年間，德國在歐盟發揮火車頭之作用，而德國在默克爾之領導下，極力保持並鞏固歐盟的戰略獨立，穩健發展與美國、中國、俄羅斯及世界各國之關係，以務實而著稱。而如今默克爾離任在即，歐盟各股思緒亦在逐漸醞釀，其在台灣問題上的取態，將昭示歐盟戰略獨立及務實精神之存續。