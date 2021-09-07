中國對畿內亞政變強硬表態反對　預示不干涉時代終結？

9月5日，西非國家畿內亞遭遇了一場軍事奪權。在短短的24小時內，畿內亞特種部隊中隊杜姆布伊（Mamady Doumbouya）帶領軍隊軟禁總統、廢除憲法、關閉邊境，並在電視上發表演說，稱「將把政治委託給人民」。
事件發生後，非洲聯盟、聯合國、美國和法國等國際組織和國家均發聲譴責該國武力奪取政權行為，中國外交部新聞發言人汪文斌9月6日亦在例行記者會上表態稱，中方反對政變奪權，呼籲立即釋放孔戴（Alpha Conde）總統。
與美法常態化會在他國內政上持有明顯偏向一方的立場不同，向來「不干涉他國內政」的北京在畿內亞問題上展現了罕見的強硬做派。
值得注意的是，2014年5月泰國軍事政變，時任陸軍司令的巴育強行接管政府，中國外交部稱「望泰國各方保持克制，加強對話磋商」。
2017年津巴布韋總統被軍方拘留，北京發言表示「希望津巴布韋有關方面妥善處理好內部事務」。
直至2019年4月蘇丹政變，北京還在強調一貫奉行不干涉內政的原則，「相信蘇方有能力處理好自己內部事務」。
由此可見，中國對畿內亞政變堅決反對的立場和以往做法有很大不同。
作為全球第二大經濟體和聯合國安理會常任理事國，要在國際問題中置身事外簡直是天方夜譚。過去由於中國發展還未成熟，採取「不干涉他國內政」的做法可以避免同美俄等國對沖，韜光養晦。但現在中國崛起已成事實，就算是為了維護中國公民和企業的安全和利益都必須採取行動。
例如畿內亞兵變，此次事件就直接刺激中國鋁價創10年來新高。近年來，澳洲和中國關係緊張，澳國甚至此前放言要不惜一切代價對中國進行經濟制裁。而和澳國並列為北京主要鋁土礦進口國的畿內亞若政局動盪，中國鋁土供應將岌岌可危，更遑論在「一帶一路」建設中，中國企業投往畿內亞大量資金和人員將受到政變影響。
在非盟以及歐美主流國家都對政變表達反對立場的情況下，中國的反對立場本身也有順應國際社會需要的考量，中國在國際事務上的觀點不可能超脱於地區國際組織之外。
與其說是中國無法再堅守「不干涉他國內政」的原則底線，倒不如說是因勢而變，中國必須直面參與國際事務的處理。中方的反對立場本身也是負責任的大國應有的姿態。
中國的外交口徑轉變只是其一，在未來，世界可能會看到一個更加積極參與全球事務的中國出現。