歷經宇迦輪迴　剖析印度國產航母

南亞區域大國印度的首艘國產航空母艦「維克蘭特號」（INS Vikrant），在2021年的8月4日進行首航，展開為期兩年的海試作業，這樣的消息對於欲推展「印太戰略」，以共同封堵中國的美國來說，自然是喜聞樂見，而自認與印度抱持「相同自由民主價值」的台灣，或許也對印度發展自家航母的計劃暗自竊喜，期望在「武統」發生時，印度能夠在中國大陸西南方拖中國後腿。維克蘭特號的首航，經歷了不少顛簸，也創下了不少「紀錄」，它的首航、實裝，以及後續計劃，究竟意味着什麼？



「花錢一時爽，事後火葬場」 印度的航母艦隊成軍史

維克蘭特號雖說是印度的首艘自製航母，但印度使用航母的經驗卻頗為豐富，因為這艘已經是印度的第四艘航母了，此前印度曾對外採購三艘航母。

第一艘是1957年，印度從殖民母國英國手中買下二戰時期的「威嚴級」（Majestic class）輕型航母中的「赫丘利斯號」（Hercules），1961年完工服役後改名為初代的「維克蘭特號」（INS Vikrant），此建在1997年退役，而其名號由剛下水試航的首艘印度國產航母襲用。

印度初代「維克蘭特號」：

第二艘也同樣是購自英國，1944年開始建造的「半人馬級」（Centaur class）航母中的「競技神號」（HMS Hermes），該鑑於1959年完工服役，並曾在1982年參加對阿根廷的福克蘭戰爭，直到1984年退役，在1986年以2,500萬英鎊的價格出售給印度，更名為「維拉特號」（INS Viraat），該艦於2017年退役。

2002年時的維拉特號。（維基百科公有領域）

第三艘為印度目前唯一現役的「維克拉瑪蒂亞號」（INS Vikramaditya），原本為蘇聯時期的「基輔級」（Kiev class）航母的四號艦「戈爾什科夫海軍元帥號」（Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Gorshkov），原名「巴庫號」（Baku）的該艦在1982年下水，1987年服役，1990年改名，1994年發生鍋爐爆炸起火後擱置，後來在2004年送給了印度。儘管名曰「送」，但是俄羅斯還是很有生意頭腦的向印度收了改裝費和艦載機費用，改裝費用為29億美元，艦載的Mig-29K戰鬥機則收費50億美元。俄羅斯則藉由收取的這筆費用在國內重開Mig-29K的流水線，並計劃替換自家唯一一艘航艦「庫茲涅佐夫元帥號」（Admiral Kuznetsov）的Su-33艦載機。

印度海軍現役「維克拉瑪蒂亞號」航空母艦：

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被俄羅斯敲了一大筆竹槓的印度着實對此感到不爽，決心將自家花費30年研發的「光輝戰鬥機」（HAL Tejas）艦載化，並在2020年1月在 維克拉瑪蒂亞號上完成起降測試。艦載化後的光輝戰鬥機尺寸改大，起飛重量從13噸增至17噸，不過無論與中國的殲15、俄羅斯的Su-33和Mig-29K相比等重型戰鬥機相比，均小了一截，雷達功率、續航力和載彈量均有所不足，同時也不具備匿蹤功能，在交戰時相遇的下場應當是不難想像。

印度自研的「光輝輕型戰鬥機」。（維基百科公有領域）

經歷了「30年磨一劍」自研光輝戰鬥機的經驗後，印度還是不得不向現實妥協，在國際軍火市場上購買裝備，面對印度這樣出手闊綽大手筆，逆向仿製能力也「令人安心」的優秀買家，軍火輸出大國自是對其眉開眼笑。只是軍備如此「國際化」，卻可能會讓印度的後勤系統陷入火葬場。

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儘管自研能力仍需努力，但是作為南亞區域唯一的大國，而隔着喜馬拉雅山，原本在航空母艦數量落後於己的鄰國中國，竟然都已經在2019年讓自產的「山東號」服役了，並且再加上從烏克蘭購得「瓦良格號」（Varyag）改建的「遼寧號」後，無論是技術或數量對印度實現了彎道超車，着實讓印度震驚不小。

2017年時下水的山東號。（鼎盛軍事）

印度傾全國之力，全力打造自製航母維克蘭特號，該艦艦長262公尺，艦寬62公尺，配備4具美國通用公司（General Motors）的LM2500燃氣渦輪發動機，甲板採用常規動力滑躍起飛，滿載排水量約4萬噸，噸位約略與中國的075兩棲攻擊艦相仿。

這艘航母噸位並不大，但是締造了超長建造時間的世界紀錄。以其他主要大國的航母建造經驗來說，一艘全新級別的航空母艦首艦建造時間通常較長。美國「福特級」（Gerald R. Ford-class）航母的「福特號」（Gerald R. Ford CVN-78）從開建到服役耗時約7年；英國「伊莉莎白女王級」（Queen Elizabeth-class）首艦，也就是近來才剛在南海海域遊弋的「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）為8年；中國的「遼寧號」和「山東號」分別是7年和6年；法國的「戴高樂號」（Charles de Gaulle R91）因為是首次採用核動力技術，建造時間長達12年。

印度自製的「維克蘭特號」航空母艦：

通常航母鋪設龍骨後，3年至5年下水，然後經過舾裝、海試後再列裝服役，印度的「製程」顯然是自外於體系，維克蘭特號於1999年開始設計工作，2009年安置龍骨，期間經歷了2011年、2013年和2015年的三度「下水」、「返工」，最終在今年才正式進行海試，正式服役時間也一再推遲，從原先的預計的2014年推遲至2018年，之後又延至最近預計2022年，而這將近22年期間所花費用估計超過29億美元。正常情況下，從海試到交付，一年應當是有可能的，但依照印度當前的情況，2022年大限的參考意義可能是更大的，維克蘭特號可能要陷入與中國的「003號航母」進行下水比賽的地步。

印度也規劃了「同級別」的二號艦，命名為「維沙爾號」（INS Vishal），該艦在設計上，噸位直接提升到6萬5千噸，接近遼寧號，並且將直接採用核動力發動機，甲板採用電磁彈射，完全刷新了首艦維克蘭特號的設計，已經可以單獨成新的級別，不過印度海軍仍將該艦劃作維克蘭特級，並且預計2025年服役。如此「野心勃勃」的計劃，或許可以讓人觀察，究竟這個二號艦會拖延到何時服役？電磁彈射如何在滑躍式甲板上彈射？不過這一切都還只停留在圖紙上而已。