斯卡羅｜最新美軍報告揭當年出兵台灣大敗主因　歷史會否重演？

討論度極高的歷史劇《斯卡羅》大結局剛播出，本劇近期討論焦點之一是，1867年6月美國派出海軍及陸戰隊登陸恆春，是首次對台灣出兵，為何才幾個小時就被排灣族擊退，最後鳴金收軍、「乖乖撤退」？



無巧不巧，美國海軍職司史料保存及整理的單位「海軍歷史及遺產司令部」（NHHC），今年7月一篇文章就是介紹1867年的福爾摩沙遠征行動（Formosa Expedition）。

該文明白提到，這場行動一開始規劃就有問題，「對於目標及地形都沒有掌握到情報，連達到目標的計畫都付之厥如，只說要『懲罰排灣族』」，最後難逃失敗命運。

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美兩艘軍艦北下 181位美軍上岸「要懲罰排灣族」

NHHC這篇長文生動描寫了1867年6月13日這天，由美國海軍東印度分艦隊司令貝爾少將（Henry Bell）指揮的這場行動。他率領了哈特福號（USS Hartford）及懷俄明號（USS Wyoming）兩艘軍艦，從上海駛往南台灣，當天在之前羅發號（Rover）商船遇難處海岸之外半哩下錨，並由哈特福號艦長貝克奈中校（George Belknap）率領181人上岸，其中包括43名陸戰隊，以及兩艘軍艦上的武裝水手及軍官。

文章中提到幾個現場狀況，深刻反映了當時美軍登陸南台灣後的艱難狀況。「多位美軍因為熱衰竭及中暑而昏迷，其他人也開始神智不清」、「叢林環境極為濕熱，美軍身上卻穿了厚重的羊毛制服，這是要在船上保暖的。在辛苦穿越濃密叢林一個小時後，排灣族戰士從前方隱蔽的山丘上開槍襲擊」、「大多數時間都看不見敵人蹤影，但敵人的矛、石頭及火繩槍槍擊不斷襲來。（美軍）兩列縱隊持續挺進，每次美軍（遇襲後）衝鋒，排灣族就退入叢林更深處」、「這樣大概過了六小時後，多位美軍因為熱衰竭及中暑而昏迷，其他人也開始神智不清」。

登陸美軍飽受排灣族襲擊 濕熱天氣及軍官傷亡成撤退關鍵

在第二列縱隊指揮官，也就是麥肯其少校（Alexander Slidell MacKenzie）中彈重傷後，「因為不耐高熱而精疲力竭的貝克奈中校，決定到此為止，所有人撤退回到船上」。在NHHC今年這篇長文之外，美國海軍陸戰隊文史處1934年出版的《美國陸戰隊之180場登陸簡史，1800-1934》專書中，也有一篇專文介紹1867年6月的美軍對台出兵。其中提到，「從這次行動得到的經驗是，由不熟悉埋伏及叢林環境的水手，在一個蠻荒環境面對野蠻的敵人，這樣的行動是徒勞無功的。水手不適應這種作戰方式，若將軍麾下的部隊是完全由陸戰隊組成，或許結果就不一樣，因為陸戰隊接受的訓練，就是適合這類任務」。

換句話說，154年前美國首次對台出兵，最後以撤退失敗收場，原因從最先的策略規劃不佳、情報掌握有問題，到部隊上岸後的服裝錯誤、叢林環境惡劣，加上天氣高溫濕熱都有。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】