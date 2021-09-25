首腦通話折射中越社會主義概念差異

9月24日中午，中共中央總書記習近平與越南共產黨總書記阮富仲通電話。中越雙方對此的報道呈現了一點微妙的差異。

在中方，中國外交部於通話結束後放出對話通稿，中國各大主流媒體第一時間報道了相應內容。在越南一側，越方各媒體僅能轉載越通社的圖片報道，該報道除《阮富仲總書記與習近平總書記通電話》的標題，對談話內容沒有描述，僅用三張照片展示阮富仲與習近平通電話時的場景。直到對話結束五個小時後，越方才以《越中高度重視新冠防控合作》為題，重新發表對話內容，這種做法是不多見的。

河內的做法有他自己的理由，越方需要從理論層面上展開一點符合越方理論高度的修改。譬如習近平在電話中強調的「捍衛共產黨執政安全和社會主義制度安全，是中越雙方最根本的共同戰略利益」一語，就被越方有選擇的忽略了。

首先，「捍衛社會主義制度安全」可能仍與越南當前環境存在定義上的差異，根據越共總書記阮富仲5月20日發布的《社會主義理論與實踐若干問題和越南走向社會主義的道路》，越南仍認為自己尚不處於社會主義階段，而是「處於走向社會主義的建設、過渡時期」，在過渡時期的越南也只能發展其「社會主義定向市場經濟體制」。它這較之中國採用的「社會主義初級階段」這一概念甚至還要再低一級。

其次，就越南國內思想與輿論的客觀環境來說，習近平發言中「捍衛共產黨執政安全和社會主義制度安全」的具體內容固然和越共「反對錯誤和敵對觀點，保護黨的社會主義思想基礎和越南社會主義道路」有異曲同工之處，但這種較為激烈的警告，較之越方認定的十三大後「黨在政治體制中的組織領導作用不斷加強」全面向好的局勢不啻於一盆冷水。

圖中時間為河內時間，相當於北京時間下午13時25分左右，中國外交部的通稿此後即已發布，越方則稍慢一些。（Vietnam+新聞網截圖）

當然，越方對現狀也有認識。越共十三大文件也清楚地寫出了越共和越南社會主義的不利一面。越共認為，自身對政治體制的領導方式創新仍然緩慢，仍處於迷茫狀態。部分黨員和幹部也不是真正的先鋒與榜樣。在理論工具層面上，越方以繼承馬克思、恩格斯、列寧自命，以至於直到2021年仍生吞活剝地採用「列寧關於捍衛社會主義祖國的學說」。但他在北京面前仍要盡力展示自身制度自信的一面。

說到底，中方的發言在越方通稿中終究還是要被修改為符合越方需求的內容。就當前局面來說，越南「捍衛共產黨執政安全和社會主義制度安全」的第一要着可能仍在新冠疫情的防控上。

隨着河內方面已經大舉購買兩種版本共5,000萬劑中國新冠疫苗，進而感謝中方為越方抗擊疫情和恢復經濟社會發展提供的寶貴支持與幫助。這或許意味着只要「越中全面戰略合作伙伴關係」仍是河內高度重視、頭等優先的內容，那麼河內在個別字句上的執拗或許都不算什麼問題。