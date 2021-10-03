鴿派變鷹派　岸田文雄上位對北京是福是禍？

日本當地時間9月29日，該國執政的自民黨黨首選舉落下帷幕。前外務大臣岸田文雄擊敗河野太郎、高市早苗、野田聖子三位競爭對手，成為自民黨新黨首，預計他將在10月4日舉行的日本臨時國會中成為日本第100任首相。而接下來，他也將在10月帶領日本自民黨在國會大選中與在野黨展開激烈較量。外界始終認為，自民黨贏得本屆國會大選勝利，確保政權延續的可能性依然很大，但由於岸田文雄之前的菅義偉內閣在處理國內疫情、經濟等問題上表現不佳，內閣支持率降至30%以下的低水平，菅義偉支持的政治人物小此木八郎在橫濱市長選舉中落敗也讓輿論揣測在野黨組成的聯盟是否會在本屆日本國會選舉中「創造奇蹟」。



在諸多挑戰下，岸田文雄是否能夠確保自民黨政權延續？令人關注的中日關係接下來會走向何方？疫情背景下，諸多課題讓人們把目光聚焦在這個東瀛島國。多維新聞駐日本特約記者劉海鳴就此展開了採訪。

中日的戰與和

2021年的日本自民黨總裁選舉，可謂是一場特殊時代背景下的特殊選舉。說其特殊，在全球新冠疫情肆虐，人類歷史進程開啟中美競爭時代的宏大歷史背景下，作為西方七大已開發工業國家之一的日本將扮演何種角色一直是外界所關注的。在安倍晉三政府時期，屬性右翼的安倍晉三執掌政權並沒有完全展現其右翼屬性。在日本經濟處於長期不振，日本對於中國經濟依賴程度加深的背景下，安倍晉三為維持政權，在一定程度上展現出了妥協的一面，這表現在他任內繼續積極推動與中國的合作，避免在敏感議題上刺激中國，這包括歷史議題和釣魚島以及東海等領土領海爭議問題。

岸田文雄將擔任日本新一任首相。（Reuters）

新冠疫情發生後「接班」首相大位的原安倍政府時期的官房長官菅義偉大致繼承了安倍晉三的政治路線，在對華問題上，雖然比安倍時期稍顯強硬，但這也是在中美競爭加劇的背景下，日本缺乏戰略自主，不得不走向更加親美路線的一種體現，這實質上也得到了北京某種程度的理解，因此雙方基本上停留在外交口水戰的層面上，特別是北京方面並沒有祭出實質性「對日制裁」的舉措。雙方政府間多個層級依然保持着密切的聯繫。

然而隨着菅義偉政權落下帷幕，岸田文雄的登場會帶來什麼？外界顯然開始感到擔憂。岸田文雄向來被認為是對華「鴿派」的政治人物。然而，本次自民黨總裁選舉中，岸田文雄拋出的最亮眼的競選政策便是與中國對抗。岸田文雄公開稱，北京已在多個領域對日本形成重大威脅，這包括「中國的海洋軍事擴張」，「對香港民主的打壓」「新疆人權問題」等，岸田還認為中國軍事力量的現代化給日本自身的防衛帶來重大壓力，日本需要與美國深化合作，強化日本自身導彈防禦系統的能力。同時，往日温和的岸田似乎也與前首相安倍晉三一樣，盯上了修憲問題。

針對岸田文雄的轉變，輿論觀點分為兩派，首先是選舉策略觀點，其認為岸田文雄目前對華強硬姿態，是在自民黨總裁選舉以及接下來日本自民黨將面對在國會選舉中維持政權延續的特定過程中的一種策略表現，一旦當選，其在對華問題上依然會延續日本歷屆內閣的政策，保持相對的穩定，加之岸田文雄的穩健風格，日中之間「出圈狀況」出現的概率可以說微乎其微。而另一派則認為，岸田文雄的轉變是中美競爭下，日本國內政治環境已經出現一些根本性變化的表現。類似美國出現的兩黨在對華問題上出現的高度一直的遏制與競爭對抗，日本政界在對華問題上正在形成類似美國的共識，即中國的崛起對地區安全和穩定以及戰後國際秩序造成威脅，日本需要聯合美國等西方盟友，作為亞洲與中國對抗的最前線發揮作用。而岸田文雄的立場轉變是順應日本政治在對華問題上的整體轉變。中日對抗在今後一段時期，只會加劇。

不管是選舉策略也好，亦或是真心對抗也罷，從北京到東京，很多輿論關心中日是否終將「再有一戰」。日本國際問題研究所特約研究員夏木正和認為，目前，中日關係確實在加速惡化。從自民黨總裁選舉結束後不到48小時時間內岸田文雄的行動來看，其首先在第一時間對外界確認更換具有強烈「親中」色彩日本自民黨幹事長二階俊博，這從某種意義來說，也是對外界釋放了強烈的訊號——日中關係將出現「新變化」，至少在自民黨執政之時。

夏木表示，台海局勢目前高度緊張，雖然此前日本內閣高官公開表示日本不會直接通過武力介入台灣。但局勢正在加速出現變化。岸田文雄的競選綱領之一便是以「修改憲法」為終極政治目標的「岸田新政」，即使現在談論所謂「岸田新政」依然為時過早，但可以想象如果岸田文雄以這樣的方針進行下去，將給脆弱的中日互信進一步蒙上陰影。同時，這種變化也預示着日本未來將出現很大不確定性，在台海局勢如高壓鍋一般隨時可以引爆的情勢下，無法排除日中之間存在的擦槍走火的可能性，加之中國在釣魚島問題上越發處於強勢和優勢位置，日本的焦慮和壓力也在不斷積累的過程中。

夏木稱，目前，北京的外交對於日本的壓力和焦慮沒有給與充分的考慮。中國國內目前處於民族主義高漲的狀況，對於歷史上曾經侵略過中國的日本，中國國內的民族主義早已是期望通過一場新的中日戰爭進行復仇。可以看到中國官方在儘可能控制和平衡國內民族主義，避免其出現失控影響穩定。但其實在中國國內民族主義高漲不落的狀況下，中國官方已經沒有更多餘力去更多顧及日本的感受。

夏木認為，這種狀況持續下去是非常危險的。一個是因面對中國的不斷施壓，國民對華感情加速惡化，焦慮不斷積累的日本，一個是為平衡國內民族主義不得不持續採取對日「一定強度」強硬和壓力的中國；這種循環使得日本與中國之間發生「新戰爭」的概率不斷積累加大。特別是岸田文雄在30日的自民黨內人事安排，麻生太郎、甘利明以及高市早苗等一批右翼極右翼政治人物被安排到黨的中樞位置（執行部），可以理解這也是岸田文雄對華釋放的一種強硬訊號。而從更大的歷史維度來看，在這種情況下，在中日到達「戰爭臨界點」前，留給北京和東京的時間恐怕不多了。

日台的親與疏

2021年以來，日本與台灣之間的互動出現了一個重大的變化，即雙方過去低調的來往互動開始變得更高調且更「官方」。 8月27日，日本和台灣的執政黨首次舉行2+2安全對話。日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久和自民黨國防部會會長大冢拓與台灣民進黨國際部主任、立委羅致政、民進黨立法院外交及國防委員會立委蔡適應以視頻的方式進行了90分鐘的對話。此舉招致北京方面的強烈抗議，這也是日本多年未有過的與台灣方面進行的具有官方背景的高調互動。

日本仙台女子大學政治學者馬斯洛夫（Sebastian Maslow）認為，日本與台灣之間的交流交往目前存在諸多法律和政治上的障礙。即使永田町方面認為台灣對日本的安全至關重要，但在《和平憲法》框架下，日本的對外軍事使用問題存在合憲性問題困擾以及足夠的民意支持。在緊急情況下，新的日本領導人岸田文雄是否能成功地將台灣的安全解釋為對日本自身國家安全至關重要是決定性要素。只有這種情況下日本軍事介入台海衝突才具有正當理由。

多年來，日本國內一直存在着「台灣情結」，這是延續日本殖民台灣時期的一種政治懷念或者可以稱為政治意識。對應的，在台灣內部，懷念日本殖民時代者也是大有人在。而在中日邦交正常化後，隨着中國實力的不斷增長，日本在台灣問題處理上不得不變得小心翼翼。而中共十八大後，中國更是將國家統一和領土完整的核心利益訴求上升到了前所未有的高度，任何對於台灣問題的不當行為都將受到來自北京的嚴厲斥責甚至制裁。

日本與台灣的關係緊密，對中國大陸而言，是一個「隱患」。 （多維新聞）

在這種情況下，不僅是台灣島內的親日台獨勢力感到了前所未有的壓力，日本國內的「友台」政治力量同樣也因為無法釋放「能量」而積累了不滿。中美競爭時代的到來給了日本一次絕好的機遇。今年春季，日本首相菅義偉首訪華盛頓會晤美國總統拜登（Joe Biden），日美時隔半個多世紀再次發布涉及台灣的聯合聲明。這使得日本在美國支持之下，在台灣問題處理上變得更加「大膽」。

日本和平學會戰略智庫亞太部研究員上田照之認為，日本始終將台灣的安全與自身安全掛鈎。岸田文雄在這一點的立場不會出現很大的變化，但要注意的是，岸田曾經的對華友好政治立場可能會對其政權安定造成的影響。目前，岸田已經宣布「拿下」對華友好的自民黨幹事長二階俊博，取而代之的是對華強硬派的自民黨重要政治人物，稅制調查會長甘利明，而自民黨內的主要支柱職務的人選副總裁由對華強硬人物麻生太郎擔任，政調會長則由極右翼政治人物高市早苗擔任。岸田文雄此舉表明，其已經展開對自民黨內「親中」力量的徹底清洗。對於日中未來的雙邊關係來說，這不是一個好消息。

「伴隨台海兩岸力量平衡的天平逐漸向中國大陸傾斜，日本的危機感在不斷加劇。」上田認為，目前的形勢已經不能再用一個政治人物過去的政治立場的既有經驗來對其今後的政治行動進行判斷。他表示，台海毫無疑問將成為未來5到10年內全球風險最高的地區。日本在這一地區熱點中將扮演何種角色，從日本的角度來看，可以窺見永田町希望與台北展開比以往更熱絡互動的趨勢。自民黨新總裁岸田文雄和接下來登場的岸田文雄政權將在這樣的大趨勢中扮演怎樣的角色目前尚需時間觀察。但無疑，對於岸田文雄來說，若想實現長期執政，就不得不順應這種趨勢變化。「因此，親華政治人物岸田文雄在台灣問題上，將在接下來對北京進行一些「強刺激」的行動恐怕已經不可避免。但對於台北來說，日本伸出的友好之手，究竟是福是禍，恐怕現實將不會如現在執政的民進黨經常性在台灣民眾面前表現的那樣——依靠美日就能抗中的單純的政治樂觀那麼簡單。」

「岸田新政」的未來

從9月29日當選至今，岸田文雄做出的最大刀闊斧的人事案恐怕就是更換自民黨資深大佬，二階派領袖二階俊博的自民黨幹事長職務。而取而代之的甘利明被認為是推動日本對華強硬的代表性政治人物。儘管目前在政府人事安排上，「岸田內閣」的幾個關鍵性人選的名單尚不明確，但從自民黨內最大親華派閥領袖二階俊博走下黨的幹事長一職來看，「岸田新政」將受到美國影響已經非常明顯。其內閣持親美抗中立場的政治人物數量將不會太少。

日本資深政治評論員小倉逸夫表示，在經過了菅義偉內閣一年缺乏亮點的內外執政，日本社會希望被稱為「毫無特點」的岸田文雄展現出執政特點來。這將左右岸田文雄政權壽命長短。如果岸田文雄能夠擺脱短命首相的宿命，他執政的政治基礎必須牢固。9月30日岸田文雄公布部分人事案來看，岸田文雄正在平衡自民黨內細田派和麻生派兩大重要派閥，利用兩大派系的力量加上自身岸田派的力量，在黨內奠定其長期執政的政治基礎。而在這一過程中，包括立場親中的二階派等中小規模派閥的力量將被削弱。

中日關係在未來一段時間內，可能將趨於冷淡。（Getty）

「這也是岸田文雄順應美國戰略政策，影響日本政治風向變化的一種體現。」小倉認為，在中國實力不斷增強，中國海外經濟活動和軍事活動逐漸帶有擴張性色彩的當下，作為地區大國的日本已經徹底無力單獨與中國進行正面對抗，近幾年來，從日本選擇與中國保持「平和關係」的戰略可以看出日本的「無力感」。但隨着美國對華政策由接觸轉為競爭對抗，日本會認為迎來某種戰略上的機遇。另一方面，從目前難解的疫情防控，到經濟復甦，對於面對一大堆棘手問題的「前外相」岸田文雄來說，在外交上做出亮眼成績取悦民眾從而實現政權長期化將是最簡單的手段。

小倉表示，但「岸田新政」始終逃避不了日本國內固有的矛盾，而就從過去不到48小時時間內岸田的操作來看，其穩健地啟用黨內青壯派，並平衡自民黨內老人的做法是一種明智之舉。但不論如何，現在很多日本國民認為，不能繼續任由日本衰落下去，日本已經時不我待；這將使得岸田政權在面對國內訴求時不得不將多年以來日本政治圈始終不敢觸動的「改革」議題拿到枱面。而「改革」是否能夠真正被推行其實才是真正決定岸田政權壽命長短的關鍵。