從投彈到斷交　俄羅斯強力施壓檢驗北約成色

到10月20日，位於莫斯科的北約軍事聯絡處、北約駐莫斯科訊息處等機構已在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）18日發表講話後關閉。到11月1日，俄羅斯駐北約代表處也將撤回莫斯科。現在，俄羅斯和北約在兩地的常設機構已停止存在。

俄羅斯《觀點報》認為，此舉意味着俄羅斯前總統葉利欽（Boris Yeltsin）時期「積極創建」的俄羅斯與北約關係已在25年後走到了不可收拾的境地，隨着俄羅斯內部認為此舉是「一個自尊強國應該做的事」，看起來，曾在四個月前用一噸炸彈驅逐北約犯境的俄羅斯正在採取更為顯著的手段來應對其與北約之間的攻守態勢。



從外交到軍事的對峙

對俄方來說，莫斯科此番針對北約的強硬行動與10月上旬的一場外交風波有很大關係。10月5日時，北約領導人曾談及「緩和與俄羅斯關係的重要性」，還表示贊同恢復自2014年後長期停擺的俄羅斯-北約理事會機制下的對話。不料一天後，北約方面即宣布將驅逐8名俄羅斯駐北約外交官，並稱這8人均為「未申報身份的俄情報官員」，應在10月底前自行撤回。這種局面也讓莫斯科一側採取了嚴厲的回擊。

不可否認，自北約與俄羅斯自1997年確立接觸關係以來，莫斯科曾不止一次凍結與北約的關係。但無論是1999年的北約全面東擴、2000年的空襲南斯拉夫、2008年的奧運戰爭以及2014年的克里米亞危機，北約使團最終還是在被驅逐後返回了莫斯科。特別是在2002年和2017年，俄羅斯和北約還兩次因「反恐」而修好。但2014年之後，北約針對俄羅斯的敵對態度似乎也與日俱增。

資料顯示，2015年後，北約即對俄常駐北約代表團人數設定30人上限。2018年，北約撤銷俄常駐北約代表團7名成員的資格，拒絕3名俄外交人員常駐北約的申請，將俄代表團人數從30人減為20人。而今，隨着北約荷蘭等國在2021年大舉宣傳俄羅斯間諜網，這一使團已被縮減為只剩10人。

由於近期美俄首腦又有對話跡象，這使得莫斯科的外交行動很快被視為一種適時的施壓。此前，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾因美國總統拜登（Joe Biden）言論召回駐美大使。（美聯社）

與此同時，北約針對俄羅斯的軍事部署也在逐漸加碼。2015年開始，北約即計劃向波羅的海三國以及波蘭派遣約4,000人的輪防部隊，北約高層更一度計劃向歐洲增兵至3萬。到2016年，北約在波羅的海三國（立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞）部署了1萬多人的兵力，以及將近500台導彈發射器。至2018年8月，美軍又針對俄羅斯北冰洋部署重建第二艦隊，並開始針對俄軍實施「動態部署」（DFE）戰法。

對西方來說，俄羅斯已經在軍事行動上展示了足夠的自信：

到2020年，美軍為首的北約開始把針對俄羅斯的小股突襲行動作為行動重點。2020年11月19日至24日間，美軍即於俄羅斯東西兩側分別以派遣美艦「麥凱恩」號（DDG-56）、空運兩輛M142高機動自行火箭炮（HIMARS）等方式，分別對海參崴、克里米亞兩地展開海、陸「突襲演練」。此後，北約還在拉脱維亞加修建一處耗資370萬美元的軍營，旨在「允許美軍精鋭部隊在波羅的海地區擴大行動」，並為美空軍專用於空降滲透作戰的「352特種作戰聯隊」提供支援。

莫斯科也在行動

就目前局面來看，俄軍的核力量讓北約暫時不敢造次。俄羅斯海軍擁有約330件戰術核武器，俄羅斯空軍擁有334件非戰略核武器。俄羅斯防空部隊也擁有68件到166件裝在各類地空導彈上的戰術核武器。這讓美俄在東歐到黑海一線形成了基於互相威懾的平衡。為此，北約正在針對羅馬尼亞、烏克蘭等黑海周邊國家採取艦隊部署、高官遊說等手段，從俄方相對薄弱的地區尋找突破口。

譬如美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）將軍即在近期前往格魯吉亞、烏克蘭和羅馬尼亞三國。奧斯汀不僅強調美國仍致力於「讓烏克蘭和格魯吉亞加入北約」，還希望「向黑海地區的盟友傳遞美國支持它們對抗俄羅斯的信號」。

2014年後，北約與歐洲各國的互動因烏克蘭戰爭而加劇了：

但遺憾的是，美國的軍事與外交施壓行動面對俄方在一線的措施似乎成效有限。也就在6月23日，面對北約派遣的英國艦隊以偽造船舶自動識別系統（AIS）訊息試圖潛入克里米亞近海的突然行動，俄軍在開炮示警無效後，即斷然派遣Su-24攻擊機向英艦行進軌跡上投下了四枚重250公斤的「OFAB-250」型航空炸彈，在一噸炸彈的直接威脅下，英艦立即調轉方向。

從某種意義上來說，相對於美國為首的北約展開的小規模挑釁，俄羅斯方面正在把反擊的目標從內線轉往外線。譬如也就在英國軍艦冒險潛入克里米亞近海時，俄羅斯海軍太平洋艦隊竟一反常態地於同期集結20餘艘水面艦艇、潛艇和支援保障船所組成的大艦隊配合俄空天軍戰略遠程轟炸部隊，遠征超過4,000公里，在夏威夷以西500至800公里處展開演習。

很顯然，俄羅斯雖然仍難以扭轉其與北約的攻守態勢，但它已經發現了北約及美國的力量在其面前終究是有限的。隨着莫斯科採取斷然措施，對近來已在全球能源危機中掌控能源、糧食等物資的俄方而言，他們似乎也到了調整戰略態勢的關鍵時機。