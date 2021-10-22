朝鮮試射新型潛射導彈的意圖和未來展望｜專家有話說

朝鮮半島局勢不斷傳出新動態，韓國文在寅政府多次拋出終戰宣言構想，朝鮮則近期頻繁試射導彈，並最新於10月19日時隔兩年試射潛射導彈。韓國世宗研究所朝鮮研究中心首席研究員鄭成長認為，此次試射旨在對終戰宣言和韓國展現航天技術做出回應，並認為朝鮮半島局勢將在明年北京冬奧會前出現轉機。

（本文為專家投稿，不代表《香港01》立場。）



鄭成長為韓國權威朝鮮研究專家。（本人提供）

10月19日上午10時17分左右，朝鮮從咸鏡南道新浦市的海軍潛艇基地向東海試射了一枚潛射彈道導彈（SLBM）。這是朝鮮今年進行的第8次新武器試驗，也是時隔兩年再試射潛射導彈。

當天，韓國國家情報院院長、美國國家情報局局長和日本內閣情報官恰好於首爾進行會談。同時在華盛頓，三國的核談判首席代表也舉行了會議，尋求與朝鮮恢復對話。

發射時機並非巧合

在首爾和華盛頓舉行重要會議的同一天，朝鮮試射了一枚潛射導彈，這似乎不是巧合。朝鮮可能對美國和韓國進行公開對話不感興趣，尤其是對泛泛而談不敢的終戰宣言不感興趣，無論是在國內還是在國際場合均為如此。

朝方公布的最新潛射導彈試射圖。（美聯社）

在10月19日試射潛射導彈之前，朝鮮在其宣傳網站《我們民族之間》（우리민족끼리）上發表了國家統一研究所所長玄哲（Hyun-cheol，音譯）的論文， 他批評終戰宣言是「忽略地基，試圖從10樓開始建造公寓的舉措」，並稱朝韓關係的持續敵意在於美韓聯合演習和韓國進攻性武器裝備的現代化。

10月19日也是首爾國際航空航天與國防展（Seoul ADEX）的開幕日。該展覽於首爾郊區的機場舉行，展期五天，它始於1996年的「首爾航空展」，自2009年納入了地面防禦部門之後，成為韓國最大的航空航天和國防專業綜合貿易展。在此次展覽上，韓國國防部展示了72種韓國製造和韓國軍隊使用的陸空無人作戰系統。

此外，韓國計劃在10月21日發射自主研發的「世界」號（Nuri）運載火箭，該火箭將攜帶一個人造衛星模型。

因此，朝鮮在10月19日試射新的潛射彈道導彈很難說是巧合。人們可以認為，朝鮮是想表明它已經成功地開發了新的潛射導彈，與韓國的航空能力形成對比。

韓國民眾10月21日觀看「世界」號發射，此次發射未能將衛星送往預定軌道。（美聯社）

追求國防發展「正常化」

朝鮮《勞動新聞》聲稱該國早在五年前就已成功發射了第一枚潛射彈道導彈。不過韓國並不認證朝鮮是真正從水下發射導彈，該國9月15日試射潛射導彈成功後，宣布本國是世界上第七個成功試射潛射導彈的國家（如果算上朝鮮應該是第八個）。

在朝鮮10月19日試射新潛射導彈時，朝鮮最高領導人金正恩和負責後勤的干部都沒有出席。

據分析，朝鮮試射新型潛射導彈時，高級官員故意缺席，是為了給國際社會一個印象，即這次試驗是朝鮮國防力量發展的一個必然過程，而不是為了威脅某個國家。

此外，朝鮮在10月11日舉行了國防發展展覽，而不是閱兵式，以表明朝鮮和其他國家一樣在追求國防發展。

金正恩10月11日出席國防發展展覽。（美聯社）

北京冬奧會或出現對話窗口

朝鮮若要想完成潛射導彈或新武器，必須進行多次試射。因此，預計朝鮮未來將繼續試射，以便在年底前完成潛射導彈或新武器的研發，並在國內外大規模宣傳。

由於北京冬奧會將在明年2月開始，因此朝鮮在明年1月和2月會避免進行試射，或許盡可能地趕在那之前進行導彈試射。然後，朝鮮可能突然改變策略，在2022年初的北京冬奧會之前進入對話模式。

如果韓國、美國和中國屆時沒有共同拿出朝鮮戰爭各方都能接受的無核化解決方案和相應措施，臨時對話階段可能再次導致長期危機。

作者：美國華盛頓伍德羅・威爾遜國際學者中心研究員、韓國世宗研究所朝鮮研究中心首席研究員鄭成長

譯者：周萱

