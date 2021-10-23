為何美國人總是認為中國被孤立了？

為了通過提名，贏得民主、共和兩黨的投票，美國總統拜登（Joe Biden）提名的駐中國大使人選伯恩斯（Nicholas Burns）10月20日在參議院的聽證會強調了美國對華強硬立場，幾乎列舉了左右兩翼政客近年對中國的所有指控，涵蓋新疆、台灣、西藏、香港等議題，包括最近針對中國軍備力量和核武庫的擔憂。
作為一名資深外交官，伯恩斯在聽證會做出一種論斷。他認為，中國如此強硬和挑釁，已經引起很多國家的反對，在國際社會已經處於被「相對孤立」的狀態。他提到，美國不該誇大中國的實力，也不該低估美國的實力。他做出這一論斷的直接證據是中國「拒絕」國際社會對新冠病毒的溯源調查。他認為，很多問題需要中國回答。
這一論斷不新，甚至有些陳詞濫調。或許，在國會參議院這種特殊場合，作為拜登提名的外交官，伯恩斯強調「中國被孤立」也是向議員們宣揚拜登盟邦及價值觀外交的成功，屬於替拜登政府說好話。但事實真的如此嗎？
其實，多年來，美國一直存在孤立中國的主觀意識。這也是圍堵中國的另一種說法。所以，美國政客也很容易得出中國可能或已經被孤立的說法。這種說法也很容易得到西方輿論的支持。所以，現在西方主流輿論當中有關中國被「孤立」的版本也很多。
一種中國被孤立說法體現在新冠肺炎疫情方面。有些國家認為，中國零容忍策略是一種「自我孤立」。因為新加坡、澳洲和新西蘭等國都放棄零容忍策略，有些甚至要和病毒共存，完全寄希望於疫苗接種。而中國堅持零容忍，一旦發現病例就關閉邊境、社區等行為，反而被視為是一種自我孤立的做法。
事實上，中國的零容忍策略恰好反映了政府對人們身體健康和安全的重視。西方似乎不在乎這個目標，而對中國而言，重要的不光是這個目標，而是實現這個目標的過程。這個過程或者這種零容忍的態度，體現了中國政府在抗疫過程中對生命和人權的重視。
另外，在世衛組織派團訪華開展調查工作之後，美國和澳洲等國將病毒溯源政治化操作，以此加大對中國的施壓，服務於自己的外交策略。最後，美國及其盟邦反而反過來指控中國阻止國際社會的調查，認為中國此舉也會進一步將自己「孤立」。
就連台灣方面也認為，中國現在已經處於國際社會的「被孤立」位置。這也是台灣政客為何頻繁挑戰中國大陸紅線的一個主要原因。在他們看來，中國大陸被孤立有助於緩解針對台灣的壓力，台灣反而會在國際社會得到更多活動空間。
而事實上，中國並沒有被孤立，也很難被孤立。
在意識形態、經貿、科技方面，有關「中國被孤立」的聲音很多。尤其在貿易戰期間，美國在經貿、科技、教育和外交等領域全面限制和中國的交往，中國也採取的同等反擊舉措。有日本媒體（比如Diplomat.com）宣稱中國似乎在重回孤立主義。這種聲音最大的問題就是忽視了問題的源頭，故意忽略美國對中國採取的孤立主義舉措。
包括中國國內一些行業人士，反而勸說北京淡化意識形態差異，避免被西方進一步孤立。這完全是本末倒置的說法。貿易戰和科技戰期間，中國的反應完全是出於維護自己的利益。難道面對美國聯合盟友在貿易、投資、科技、尤其是5G和半導體方面對中國的打壓和封鎖，中國就應該「認命」，置之不理？而中國一旦反擊就被視為是自我「孤立」？難道歐盟議會通過涉及台灣的法案，就代表中國在歐洲被孤立了？
要知道，意識形態攻擊是由美國極端右翼在特朗普執政後期發起，真正應該放棄意識形態隔閡、摒棄意識形態歧視的應該是美國及其個別盟邦。
最重要的是，中國一直主張多邊合作，維護全球化，而且堅持推進改革開放的戰略方針。外交上，中國同韓國、俄羅斯以及一些歐盟國家一直保持外交對話，也沒有拒絕同主張對華激烈競爭的拜登政府對話；貿易方面，中國已經成為東盟、歐盟的主要貿易伙伴，而且也是在疫情之下保持經濟平穩增長的主要經濟體。
因為，所謂「中國被孤立」完全是美國一廂情願的說法，符合其對華輿論攻擊的劇本。而它的盟友隨聲附和也只能反映西方發達經濟體的少數意見，而無法代表整個國家社會。這應該是美國及其盟友對中國又一種誤判。