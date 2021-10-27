美國熱炒台灣參與聯合國體系　中國為何不接招？

美國政府和國會最近圍繞聯合國第2758號決議的這一波操作，目的就是要將台灣議題國際化。而中國政府對美國重新解讀2758號決議採取「冷處理」的態度，以及習近平在中國恢復聯合國席位50周年紀念大會上未提及台灣問題，就是為了避免將台灣問題國際化。



1971年10月25日，第26屆聯合國大會以76票贊成、35票反對、17票棄權的壓倒多數通過由阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等23國提出的「第2758號決議」。這個決議「承認中華人民共和國的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表」，並決定「立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。

今年10月25日是聯合國大會通過第2758號決議屆滿50周年紀念日，中國國家主席習近平在紀念會議上表示，「這是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利」，並稱「新中國恢復在聯合國合法席位以來的50年，是中國和平發展、造福人類的50年」。他也不點名地抨擊美國說，國際規則不能由個別國家和國家集團來決定，對聯合國決不能「合則利用、不合則棄之」。

但與此同時，美國國會參眾兩院和國務院卻批評中國多年來蓄意誤用、誤解和誤導聯合國第2758號決議，藉此阻擋台灣參與國際社會。參議院外交關係委員會主席、民主黨人梅嫩德斯（Bob Menendez）和軍事委員會共和黨參議員英霍夫（James Inhofe）在聯合聲明中宣稱，自50年前聯合國通過2758號決議後，北京一直扭曲這項決議內容，試圖破壞台灣在國際社會的地位和參與，並呼籲各方應該以決議通過50周年為契機，修正台灣一直以來在國際舞台上持續被邊緣化的不公正待遇。

眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael Mccaul）等人發表聲明稱，2758號決議沒有說台灣是中國的一部分，沒有說中國可以在聯合國代表台灣，沒有涉及台灣主權問題，甚至根本沒有包含台灣這個詞。中國將「一中原則」強加於聯合國體系和其它聯合國成員，讓全球社會無法全面獲得台灣知識和資源的益處。中國扭曲2758號決議並在聯合國排擠台灣，這是瓦解台灣民主、吞併台灣計劃的一部分。

此外，美國國務院官員也宣稱，中國不當使用這個決議阻止台灣參與所有聯合國體系的會議和活動，美國正在以各種方式致力於擴大台灣在聯合國及國際社會的參與。

不難看出，美國政府和國會圍繞2758號決議的這一波操作，目的就是要將台灣議題國際化。而中國政府對美國重新解讀2758號決議採取「冷處理」的態度，以及習近平在紀念大會上未提及台灣問題，就是為了避免將台灣問題國際化。

台灣與聯合國問題當下已成為中美交鋒的重要議題。美國炒熱台灣參與聯合國及擔任觀察員等，就是在持續測試中國的底線。美國總統拜登（Joe Biden）上任後，對台關係持續緊密，今年9月媒體傳出美國同意讓台灣駐美機構從「台北」更名為「台灣」，並稱11月習拜峰會可能就會討論到台灣議題。美國認為，支持台灣「有意義的參與聯合國」屬於灰色地帶，並不涉及國家定位，也符合美國的「一中政策」。因此，該問題存在很多討論空間，可以為美國增加新的籌碼和切入點。

而台灣政府長期以來堅持，2758號決議只是處理聯合國體系內中國代表權的問題，並不涉及台灣，更沒有接受中華人民共和國宣稱的台灣是其領土一部分的主張。台灣從1993年起展開「重返」聯合國的行動，當局每年都會請邦交國在聯合國發言，支持中華民國重返聯合國。2007年台灣前總統陳水扁執政期間，改以台灣名義申請加入聯合國。台灣曾在2008年舉行台灣入聯公民投票，分別為「以台灣名義加入聯合國」和「返聯公投」，但兩項投票都因投票率未達50%而未獲通過。

蔡英文政府最近的立場是，加入聯合國是很多台灣人的願望，「中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬」，而聯合國大會第2758號決議「並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更沒提及台灣是中華人民共和國的一部分」。

而未來，不管是美國還是台灣，除了在台灣和聯合國問題上繼續造勢和打擦邊球外，可能很難有實際的舉動，美國也不大容易徹底改變對台政策。不管該話題如何被熱炒，台灣現階段幾乎不可能加入聯合國，民進黨政府不承認「一國」，大陸也決不會允許「一國兩席」。退一萬步說，即便美國全力支持台灣加入聯合國，若進入聯合國大會表決程序，台灣也很難獲得多數國家的支持。