台灣能否做第二個朝鮮？

近期的東亞，湧動着不安的地緣風雲。

10月15日，美國「杜威號」導彈驅逐艦、加拿大「温尼伯號」巡防艦聯合通過台灣海峽，招致解放軍東部戰區出動海空兵力全程跟監。此次行動，既是9月27日英國「里奇蒙號」巡防艦後，再有外國船艦高調過台海，也是拜登（Joe Biden）任內第九次出動美艦穿過台灣海峽。解放軍東部戰區由此抨擊，「美加勾連挑釁、攪局滋事，嚴重危害台海和平穩定。」

無獨有偶，朝鮮半島同樣波瀾再起。10月19日上午，朝鮮由咸鏡南道新浦市的海軍潛艇基地，向東海試射一枚潛射彈道導彈（SLBM），引爆了美日韓的政壇連動，不只青瓦台迅即召開緊急國家安全會議（NSC），日本首相岸田文雄也緊急取消原定街頭演說行程，返回首相官邸，美國特使更是重申「無敵對意圖」，呼籲朝鮮「重返談判桌」。

綜觀東亞地緣格局，台海與朝鮮半島可謂兩大潛在熱點。朝鮮雖非經濟強國，卻憑藉核武與導彈自立，同時爭取對美談判籌碼；台灣位處中美博弈前緣，軍事實力早就落後解放軍十餘年，卻也配合美方大打台灣牌，於特朗普（Donald Trump）任期之末呼應所謂「刺蝟島」倡議，更在近期通過新台幣2,400億的特別預算案，意在強化台灣導彈體系，引發「向朝鮮看齊」的爭議。

然而同樣想做「東亞刺蝟」，朝鮮與台灣的心態不盡相同，從而註定了後續手段的大相逕庭。

朝鮮近年多次試射新型導彈（點擊大圖瀏覽）：

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朝鮮有刺但不利

在朝鮮一方，其持續擴充軍備，甚至發展核武，既有維持權力穩定的內部考量，也意在增加對外籌碼。

金氏政權之所以能屹立三代，除卻金日成革命功勳奠定的「白頭山血統」論述，便是金家與軍隊的長期結盟。在「先軍政治」規劃下，軍人在朝鮮社會享有一定特權，國防預算也同受保障，金家藉此換到將領與部隊的忠誠，鞏固了以家族為核心的國家秩序。

是故半島雖已停戰多年，朝鮮的國防支出佔比依舊驚人。根據美國國防部2016年公布的「世界軍事支出報告」，朝鮮自2004年到2014年間，年平均國防支出為35.1億美元，排名世界46。如此數據雖落後世界排名第一的美國（7,010億美元）、排名第11的韓國（301億美元），卻高達其國內生產總值（GDP）的23.3%，不僅超出同為前十名的沙烏地（8.5%）、以色列（6.5%）許多，更遙遙領先美國（4.3%）與韓國（2.6%），高居世界第一。

而將經濟活動的1/4投入國防建設的結果，除了壯大軍隊勢力外，便是讓朝鮮軍武突飛猛進，在一定程度上確保了國家生存，同時擴大對外談判籌碼。2017年7月4日，朝鮮進行火星-14彈道導彈試射，預估射程高達8,000公里，可用以攻擊夏威夷、阿拉斯加等美國邊緣領土，引發了國際輿論譁然，金正恩更是直言，「這是送給美國的國慶禮物」。2018年一系列朝鮮-美國峰會，皆可視為對此行動的回應。

朝鮮的國防支出佔比世界最高 金正恩亦曾多次現場視察試射（點擊大圖瀏覽）：

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然而儘管朝鮮彈道導彈種類繁多，總數也超過1,000枚，既有可威脅韓國的火星-6，用以震懾日本的火星-7，與可在理論上打擊美國本土的火星-14、火星-15等，卻依舊要受三大缺陷掣肘：第一，朝鮮的導彈發射車數量有限，一次性導彈齊射數不如中美等軍事大國，恐難一擊癱瘓日韓美軍基地；第二，朝鮮的巡弋導彈數量不足，難在彈道導彈突破敵方防空系統時，擴大打擊效果；第三，朝鮮彈道導彈射程雖涵蓋美國領土，卻未必能突破美國的導彈防禦系統。

由此脈絡觀之，朝鮮如今的軍事實力處於某種曖昧區間，即雖能在第一擊造成駐日、駐韓美軍的嚴重損傷，卻無力抹殺對方回以第二擊的報復能力，尤其朝鮮嚴重缺乏現代化空軍編隊，防空系統更是年邁過時，一旦遭遇韓國空軍，勢必落入悲慘的捱打境地。

要而論之，即便朝鮮已在2021年具備以常規彈道飛打擊駐日韓美軍，並對其造成嚴重損傷的能力，也能在理論上將核彈頭投射到美國本土，其真實戰略威懾效果，仍是政治意義大過軍事實戰。對朝鮮而言，對韓開戰、襲擊日本乃末流下策；憑藉不定時的導彈試射，攪動東北亞局勢，同時對美施壓，換取解除制裁、謀求發展的政經空間，才是其真正心之所向。

即便如此訴求，至今效果未顯，朝鮮依舊稱得上東北亞「小刺蝟」，擁有恫嚇他國軍事入侵的真本錢。

朝鮮于2021年9月9日舉行共和國成立73周年閲兵（點擊大圖瀏覽）：

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台灣連刺都沒有

然與朝鮮這般「有刺但不利」的刺蝟相比，台灣可謂「連刺都沒有」，自然也就談不上「做刺蝟」。

綜觀台灣如今的「建軍方向」，依舊是1996年台海危機的舊時思維掛帥。首先，台軍不願正視解放軍「第一擊」的摧毀力道，既讓媒體大肆宣傳愛國者與天弓導彈「強大」的防禦能力，更在2020年冒出「迅捷專案」，採購100套美國早已停產的機動岸置型魚叉導彈系統，號稱要讓台海成為「解放軍墳場」；其二，台軍頻頻宣稱，提升F-16等戰機性能後，能為台灣構築第二道空中防禦網，可抗擊解放軍來襲機隊，故而頻向美國釋出戰機升級的採購計劃。

上述舉措，全然不顧在2021年4月的「漢光37」兵推中，台軍才剛開戰幾分鐘，便因解放軍的火力打擊，被抹去澎湖、桃園、新竹、嘉義、清泉崗、台南等西海岸機場的殘酷事實。在此局面下，不僅防空系統已遭癱瘓，各機場下轄的台軍主力戰術戰鬥機聯隊也失去戰鬥力，毫無用武之地。

而編列新台幣2,400億的特別預算，意圖增強導彈「源頭打擊能力」更是荒謬。首先，台軍才於2020年起陸續對美採購了400枚魚叉搭配100輛發射車、海馬斯多管火箭系統等導彈設備，耗費近50億美元，卻未設立操作相關軍備的部隊，更遑論建設與部署相關基地設施、道路條件，陷入「有彈難射」的窘境，卻又要另起爐灶編列新造彈預算，無疑是讓障礙懸而未決。

其二，新台幣2,400億約為86億美元，聽來雖可觀，卻不足以讓台灣產生「源頭打擊」能力。以朝鮮為例，由於發射車、巡弋導彈數量不足，其雖能以第一擊齊射砲火突破敵方攔截，造成嚴重軍事損傷，卻難以抹除第二擊報復能力；台灣亦為類似困境，卻更加慘不忍睹：在缺乏導彈組裝廠、導彈零部件工廠的前提下，僅憑漢翔與中科院，台灣根本無法量產導彈；若將現下僅有的「雄風系列」全數射出，無異是對解放軍防空系統的「隔靴搔癢」；若要從頭創建導彈生產工業，2,400億新台幣更是杯水車薪。

蔡英文視察2019年的「漢光35實兵演習」（點擊大圖瀏覽）：

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歸根結柢，「源頭打擊」要能發揮顯著效果，關鍵仍在一次齊射大量導彈，方有癱瘓敵方目標、造成軍事損傷的實質作用。台灣現下條件無法裝備美製導彈，更無法自主量產導彈，所謂2,400億看似雄心萬丈，實則不過朝野自欺欺人，全島政客與媒體交相掩護、共同作戲，拿着「國家安全」的雞毛，當「貪腐尋租」的尚方寶劍。

兩相比較，朝鮮雖也大玩戰略嚇阻戲碼，卻至少真槍實彈的研發、量產、試射，即便不尋求「第一擊」，也能恐嚇來自他國的「第一擊」；台灣卻只是在玩「國王新衣」遊戲，面對自己極度依賴的經濟體，非但不求關係修好，還屢屢擺出刺蝟姿態，又因身無利刺，只能一路裸奔。沿途眾人並非眼瞎目盲，只是懶得揭穿，台灣正好樂得自我催眠、集體高潮。

簡言之，台灣做不了第二個朝鮮，關鍵不在軍事實力，而是其根本不願正視「武統」的可能；說得更直白，是台灣潛意識中固執相信，北京會為民族情誼無底線包容自己的脱序玩火。故其近年雖高喊建軍備戰，規劃內容卻與現實嚴重脱節，除了自我洗腦、消耗預算、討好美國軍工複合體外，便看不出其他實質意義。

在唯物主義先行的軍工場域，台灣僅剩唯心主義的滑稽狂飆，如此莫說做第二個朝鮮，就連做第二個阿富汗政府軍，都相當勉強。