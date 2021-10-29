頻打「台灣牌」的華府正在加速北京統一兩岸的進程

10月26日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發聲明「支持台灣有意義地參與聯合國系統」，並表示「排除台灣有損聯合國與相關組織工作，美國鼓勵所有聯合國會員國，支持台灣有意義參與。美國是眾多視台灣為價值夥伴、可信賴友人的聯合國會員國之一。」台灣蔡英文總統立即對布林肯表達了感謝，並說「我們將繼續與美國和其他志同道合的夥伴一起努力，克服國際社會面對的挑戰。」

支持台灣參與聯合國系統，不是華盛頓的新表態。面對2017年以來台北無法參與世界衛生大會（WHA），早在特朗普（Donald Trump）政府時期，華盛頓即表態支持台灣有意義的參與國際組織。只是現在拜登（Joe Biden）政府似乎加大了打台灣牌的力度，不時在國際場合宣揚「支持台灣有意義地參與聯合國系統」的立場。

布林肯表示：「台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題」。「過去50年絕大部分時間，台灣強健參與特定聯合國專門機構，證明國際社會認為台灣貢獻有其價值，但台灣近來卻不被允許對聯合國工作做出貢獻。如每年有數千萬名乘客行經台灣機場，台灣在國際民航組織（ICAO）大會卻沒有代表；外界雖有許多能向台灣『世界級』防疫學習之處，台灣卻未參與世界衛生大會。」

說到底，華盛頓還是支持蔡政府在不承認「九二共識」的同時，也能夠像馬英九執政時期一樣參加國際民航組織和世界衛生大會，以突破北京對「九二共識」（兩岸一中）的堅持。拜登政府不知道，只要讓蔡英文承認「九二共識」，中華台北就可以以觀察員身份參與ICAO和WHA嗎？當然知道。布林肯不明白，無論美國如何表演支持台灣，北京都不會同意讓支持台獨的蔡英文政府在國際會議露面嗎？當然明白。

既然知道自己支持台灣的表態不會有實質效果，華盛頓為什麼還要越來越高調的在國際場合如此表演呢？答案就在「表演」二字。華盛頓就是要通過支持台灣的表態，來演戲給美國民眾看，以此來樹立拜登政府維護美國「價值觀」並對北京強硬的形象，給自己加分。要知道，現階段美國人是喜歡華盛頓對北京展現強硬態度的。

其實，除了台灣，拜登政府也沒有多少牌可打。由於民主黨的拜登支持自由貿易政策，中美貿易戰已經不可能升級，以後不排除還要慢慢降級，減少對中國產品徵稅，以減緩美國的通貨膨脹。而香港、新疆、西藏問題都已漸漸落幕，華盛頓失去着力點，目前只有民進黨執政的台灣可以配合白宮賣力演出，給北京製造麻煩。

並且，華盛頓也注意打台灣牌的力度，在堅持一個中國的原則下，白宮不會與台北建交，也不會明確支持台灣加入聯合國。支持台灣參與國際會議，北京以前在「九二共識」的前提下也曾經對台北放行，現在只是因為蔡英文政府不承認「九二共識」，北京暫時中止了對台北的支持。華盛頓在這個問題上發力，不會改變什麼，也很難對北京造成傷害，演戲的成分大於實質意義，雙方對此都心知肚明。

不過，不斷打台灣牌的華盛頓在給北京帶來困擾的同時，也讓北京感覺到儘早解決台灣問題的重要性。這個世界的根本法則之一，就是「發現問題，解決問題」，問題越嚴重，越可能引起人們的重視，推動決策者儘快解決之。如香港，如果不是2019年的情況為北京敲響警鐘，北京也不會果斷制定港區國安法，從根本上改變香港的政治生態。

台灣問題同樣如此，如果美國不斷打台灣牌，台灣民進黨政府不斷聯美抗中，挑釁大陸，給中國大陸的發展製造麻煩，甚至一定程度上阻礙了中華民族實現現代復興的進程，那麼北京將不得不提前解決台灣問題，下決心找準時機一舉完成兩岸的最終統一。華盛頓不斷打台灣牌，刺激北京，其實也是在幫助北京下統一台灣的決心。