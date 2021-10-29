Facebook改名Meta　「元宇宙」能帶來新生命力嗎？

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）29日發表聲明，把Facebook母公司改名為Meta，並將Facebook降為母公司旗下產品品牌之一，與Instagram與WhatsApp並列。



Meta 這個詞來自希臘語，表示超越，朱克伯格希望改名後能夠將公司重新聚焦在強調虛擬現實與現實生活整合的「元宇宙」目標，而不僅限於網絡社群媒體。

朱克伯格還發表了一個很長、很感性，也很有矽谷網路科技領袖話語特色的講話，詳細說明了改名原因，描繪了一個很好的願景。

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他預計在未來十年內，有10億人加入元宇宙，為大家提供互動、工作及創造產品和內容的新生態環境，並創造數以百萬計的就業機會。

不過，朱克伯格這一舉動與其說是一項商業創新，倒不如說是希望Facebook能擺脱困境的無奈之舉，改名能否給Facebook帶來新的生命力，恐怕還需要時間檢驗。

Facebook改名Meta，是朱克伯格的無奈之舉。（VCG）

為什麼說改名是朱克伯格希望Facebook能擺脱困境的無奈之舉？主要有以下幾個方面原因：

第一，雖然Facebook仍是全球最主要的社交媒體工具之一，但是它的用户基數年齡在變大，正逐漸失去對年輕群體的吸引力。過去幾年，其他一些社交平台，包括Facebook公司旗下的Instagram及WhatsApp份額在不斷提升，中國市場又因為各種原因久攻不下，朱克伯格必須為據此來調整商業規劃與產品佈局。

第二，在產品形態上，Facebook原來的社交定位太鮮明，阻礙了它向其他領域拓展，尤其是短視頻、虛擬現實、擴增實境（Augmented Reality）以及實體應用領域等。比如，TikTok在國際市場的迅猛增長就給Facebook帶來了極大衝擊。這次通過母公司改名事實上把Facebook降級，就是為了向這些原來被忽視的新領域進軍。

第三，在品牌形象上Facebook也很成問題，過去幾年頻發的負面新聞使Facebook和朱克伯格的公眾形象嚴重受損，很多人都覺得朱克伯格太霸道，Facebook也不夠尊重用户隱私。

為什麼人們對改名能否給Facebook帶來新的生命力存有疑問？

第一，Facebook能否擺脱對原來的路徑依賴還需要觀察。人是慣性動物，國家與公司其實也存在這個問題，過往的輝煌成就往往會成為走向未來的障礙，朱克伯格也不能免俗。

朱克伯格是靠Facebook在網路社交媒體時代躥紅成為網路新貴的，原來的成功經驗會不會變成一種路徑依賴，成為繼續發展的包袱這個很難說，至少從過去幾年Facebook的發展看，這個情況是存在的。

第二，每個網路時代都有屬於那一個時代的特質，符合並能抓住這個時代技術與市場要求的公司才能成長為一個引領時代的偉大公司，我們看IBM，微軟，Google，甲骨文，包括Facebook、亞馬遜、Tesla等，都是在一波波網路科技浪潮下成長起來的。

那麼，現在及未來世代的網路浪潮是什麼？朱克伯格將公司未來的方向鎖定為元宇宙，就產品形態來說主要是短視頻、虛擬現實、擴增實境以及實體應用領域等，這些是否真的代表了未來世代的網路浪潮？這個恐怕還需要時間來驗證。

至少從原來那些曾引領過某個時代的公司來看，他們的轉型都非常困難，往往都隨着某個時代潮流的過去而開始走向平庸，成功的案例並不多。

第三，Facebook與朱克伯格形象跌落有個更深層次的原因，是因為這些年資本過度主導，產生了全球性的貧富分化，網路帶來的數字霸權加劇了這種不平等局面，使得人們對資本和網路科技巨頭的好感迅速喪失，作為網路新貴的Facebook和朱克伯格只是其中的代表。這和中國的情況是一樣的。

扭轉這種情況，除了企業家自身行為需要轉變，還需要全社會努力，需要在社會運行機制上進行深刻調整，一方面要不斷發展創新科技，讓科技給人類生活帶來新感受，另一方面，還要遏制資本霸權與數字霸權，建立一個更公平的社會，只有這樣才能徹底扭轉網路數字巨頭的社會形象。

而這就明顯超出了Facebook與朱克伯格的能力範疇。朱克伯格可以在他的企業內部管理中做到儘量公平，但在社會層面他做不到。不光他做不到，任何由自由市場與資本主導的社會都很難做到。這就決定了他想要改變自身的數字霸權形象會很難成功，改名扭轉形象幾乎不可能。

當然，面對Facebook的發展困境，朱克伯格努力尋求突破是值得肯定的，在不斷變幻的時代大潮面前，任何有野心的人都不會放棄努力，更不可能坐以待斃，朱克伯格就是這樣的人。

最後，祝Facebook和朱克伯格能轉型成功。