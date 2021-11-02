請問布林肯，何謂台灣有意義參與聯合國？

10月27日，85歲的日本前首相福田康夫在講演活動上說：「中美之間要發生軍事衝突，是不可能的事。具體來說，台灣海峽是不可能發生戰爭的。」此前10月13日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在俄羅斯能源周主題論壇上表態稱，中國已超美國成為第一大經濟體，無需武力就能解決台灣問題。



但和福田康夫與普京對台海局勢相對樂觀不同，10月21日在接受美國有線電視新聞網（CNN）記者提問時，美國總統拜登（Joe Biden）表示，如果北京可能對台灣進行「軍事侵略」，美國準備保衛台灣。10月27日在東亞領導人峰會上拜登說「美國對台灣有承諾。事實上，這一承諾堅如磐石而且貫穿於各屆政府。它繼續是維護台灣海峽和地區的和平與穩定。」



台灣地區領導人蔡英文10月27日聲稱，如果中國武力攻台，她相信美國會站出來保衛台灣。「我的確對此完全有信心（faith），因為我們與美國有着悠久的關係，還有美國人民和國會的支持。（美國）行政當局也一直在提供幫助。」蔡英文還首次證實台灣駐有提供軍事訓練的現役美國軍人。



鑑於中國大陸派遣軍機巡航台海的頻率創歷年新高，中國駐美公使2017年曾稱美艦抵達高雄日就是「武統」之時，蔡英文首次證實有駐軍以及拜登表態包圍台灣後，各方對於中美是否會在台海發生軍事衝突的擔憂越來越大。

中美兩國的地區核心盟友也已經開始發聲站隊。澳洲「天空新聞」10月24日播放澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）接受媒體採訪的視頻，他稱，面對中國大陸可能會以武力「侵犯」台灣，澳洲將堅持與美國同進退。朝鮮外務省副相樸明浩10月22日發表談話，譴責美國無端插手台灣問題，稱美國正在加劇台海緊張局勢。



這樣的不斷表態更加推高了地區的緊張氣氛。



一種說法是伴隨着中國崛起，統一不可能無限期拖延，中國加緊了統一進程。大陸的步步緊逼讓台灣非常緊張。由於台灣地理位置非常關鍵，如果中國統一，美國在整個印太的戰略依託和軍事部署會被打亂。因此美國急需要阻止中國的統一進程。美國的不斷表態是在威懾中國。蔡英文當局的破格言行是要同美國捆綁。



另一種說法是美國對中國的打壓和警惕力度不同以往。台灣是美國可以用來刺痛大陸的籌碼。台灣領導人在此背景下認為台灣迎來了機會，因此不斷推銷台獨。這些因素刺激大陸不斷出手報復。你來我往致使局勢不斷升級。



以上說法都有一定的道理。

美國「威爾伯」號（USS Curtis Wilbur）5月18日驅逐艦穿航台灣海峽。（微博@衝鋒號角視頻截圖）

但目前的局面已經不是爭論到底誰先激化了矛盾的問題。打與不打已成為被反覆擺在枱面討論的選項。



有分析指出，拜登表態保衛台灣後，白宮發言人隨即表示，美國沒有改變其台灣政策，總統「也沒有宣布任何改變」。今年8月，拜登也曾在美國廣播公司（ABC）播出的一次採訪中發表類似保衛台灣言論，白宮事後辯解稱，拜登說錯了話（misspoke）。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）10月22日在新聞發布會上說：「我們依舊致力於我們一個中國政策，並保持與台灣的關係。像美國在前任政府時那樣，我們繼續在提供自衛的資源和能力方面幫助台灣。」拜登提名的駐華大使伯恩斯（Nicolas Burns）堅持一個中國政策的模糊性，這些都說明美國的政策沒有改變。



蔡英文首次證實台灣有美國駐軍後，10月28日台當局防務部門負責人，否認有美軍部隊進駐台灣。國民黨呼籲蔡英文應積極思考如何降低兩岸戰爭風險，謹慎發言。這些表明主張兩岸和平、力避衝突的力量仍在。



這些說法同樣邏輯自洽。

10月26日，蔡英文接受CNN專訪；10月28日專訪內容播出，蔡英文表示台灣是必須捍衛的民主燈塔。（台總統府供圖）

那到底該如何看目前的局勢？面對紛繁複雜的各方言論，歸根結底要回答的是如何研判拜登上台後在台海的最新意圖。



明眼可見的是美國對台灣的交往正在打破種種限制。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在26日的聲明中宣稱，「美國鼓勵所有聯合國會員國，支持台灣有意義地參與聯合國系統」。這並非虛言。此前10月23日，美國國務院同樣發表過一份聲明，透露美國與台灣官員就如何讓台灣可能「有意義」參與聯合國事務進行了討論。此前10月22日，美國在台協會與台北經濟文化代表處以線上方式召開高級別代表會議，已經邀請美國國務院和台灣當局人員參加，討論提高台有意義地參加聯合國公共衛生、環境及氣候變化等領域活動的能力。



眾所周知聯合國是主權國家組成的國際間政府組織，1971年中華人民共和國取代台灣當局恢復了在聯合國的席位，因此台灣無權參加聯合國。布林肯讓台灣有意義參與聯合國本質是對一中政策的直接挑戰。



拜登兩次說保衛台灣，不可能是老年痴呆說錯話。歐洲議會通過的對台決議亦絕非突然之間他們對台灣問題有了興趣。



台海局勢的背後核心是中美。當中美關係進入了全新的階段時，台海局勢不可能停留在原地。從特朗普時期頻頻有美國官員破格訪問台灣，到現在拜登當局繼承了特朗普的立場，不斷有突破性的舉動，美國的對台政策實際上已經質變。

堅持一中政策的模糊性，繼承一中政策，這些說法是口頭表態。當美國的做法比說法更具有突破性的時候，聽其言就不具備實際意義。



正如拜登政府的對華政策「合作、衝突、對抗」三分法，本質是對抗。堅持一中的背後也是美國需要將台灣問題打造為對華政策的抓手的事實。合作是權宜之計和迫不得已，表態堅持一中也是一種對華鬥爭策略。能夠用說來解決的事態，就不必用做去表達。美國的政策方向是向放棄一中在走。



在這個局勢下，美國在表面堅持一中與實質拋棄一中之間徘徊。美國什麼時候明確放棄取決於中國以及美國國內是否有更多有力力量將美國拉回理性合作的軌道。也許美國會因為無法脱鈎不能脱鈎始終表態堅持一中。但是如何確保美國到最後關頭能夠進行理性的選擇、擺脱一味強硬的政治正確，本身就很有挑戰性。