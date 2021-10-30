歐洲行前未能解決國內挑戰　拜登國際舞台上再顯弱勢

美國總統拜登（Joe Biden）上台後，他的國安顧問沙利文（Jake Sullivan）多次闡述了內政優先、外交政策服務於內政利益的路線。所以，10月28日，拜登前往歐洲出席二十國集團（G20）峰會和聯合國氣候變化大會之際，他考慮的優先事務還是自己國內力推的基礎設施支出法案，最終和眾議院的民主黨核心成員達成了一項妥協版的福利開支方案。

現在的美國國會，兩黨嚴重極化。共和黨對氣候變化、全球最低稅率以及其他福利開支都表達反對。即便是在民主黨內部，拜登也面臨不小的阻力。雖然他在最近的CNN採訪中強調自己有能力讓國會兩黨達成協議，但黨內激進派（進步派）和温和派之間的分歧反而成了他需要邁過的第一道坎。

28日，拜登啟程前往歐洲前倉促同眾議院民主黨人達成的福利開支方案只是一個經濟框架，原計劃是3.5萬億美元，但最終縮至1.75萬億美元。它還需要民主黨進步派和温和派及抱有其他利益訴求的議員予以支持，才有可能在參議院通過。

之所以是妥協後提出的法案，是因為民主黨在教育、育兒福利、潔淨能源及其他社會服務方面，沒有達成一致。比如，來自西維珍尼亞州的國會議員，雖然立場温和，但由於所在選區代表煤炭利益，所以在有關氣候減排開支上就會有反對意見。在帶薪休假、擴大醫保覆蓋範圍以及改革稅法等問題上，民主黨温和派和自由派也難以達成一致。

2021年10月29日，美國總統拜登和第一夫人吉爾抵達羅馬，準備參加20國集團領導人會議。（AP）

拜登政府面臨的黨內、黨間的鬥爭，也讓美國盟友無法徹底給予信任。拜登此次前往歐洲出席意大利二十國集團（G20）峰會和英國格拉斯哥（Glasgow）氣候峰會，所談議題主要還是疫情防控、能源價格、供應鏈缺口和氣候變化。但是，這些議題其實都映射拜登在國內所面臨的挑戰，包括社會福利開支、氣候法案，這些都和工薪基層利益息息相關。

除了福利開支方案以外，拜登提出的1萬億基建方案也尚未獲得國會通過。這可是拜登政府提出和中國開展競爭的關鍵所在。預計拜登出訪歐洲期間，國內兩黨就其他開支方案也會開啟談判。也就是說，未來五天，身在歐洲的拜登也要時刻關注國內的進展。

按照白宮最初的規劃，拜登原本計劃在G20和中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，但現在也不得不轉向修復同法國的關係，也就是同法國總統馬克龍的會晤。和6月份拜登上台後第一次歐洲行宣揚「美國回來了」不同，此次歐洲行雖然拜登也是主角（中俄領導人參加線上會議），但三個月來盟邦已經更新了對拜登外交的認識。

盟友們了解美國自己的困境，所以不再輕易相信美國的承諾。在它們看來，拜登喊出的「美國回來了」並不是回到國際舞台擔起責任和領導義務，而是「回去了」，和特朗普時期的孤立主義一樣，呈現「內向型」的發展路線。而且，為了展現對華強硬，拜登延續了特朗普時期的一些政策，並升級了同中國的競爭與對抗。這一點也讓盟友擔心二者發生衝突的風險。

其實，第一任期的總統第一年一般會將工作重心放在國內，但特朗普遺留的外部問題，加上新冠肺炎疫情的防控和疫苗的接種計劃，以及開支法案和刺激計劃的推進，都讓拜登在應對中國挑戰方面分心乏術，難以取得預期的進展和積極的成果，更別提諸如以巴問題、伊朗核談判等歷來就很棘手的問題。

10月26日，國安顧問沙利文在白宮為拜登面臨的內政困境辯護。（Reuters）

現在的狀況是，內政外交經驗比特朗普豐富的拜登，支持率已經下跌至42%，畢竟特朗普同期的40%的水平。特朗普團隊已經開始發聲，更多地討論特朗普參加2024年大選的可能性。當然，拜登當前第一要務還是團結黨內、力求國會通過一系列開支方案，否則2022年的中期選情只會對民主黨不利，進而削弱拜登執政的氣勢。

可能也是為了轉移國內注意力、支撐自己持續下跌的支持率，拜登政府當前的策略就是繼續展現對華強硬。所以，氣候問題特使克里（John Kerry）呼籲拜登改善對華關係、開展氣候問題合作，沙利文也明確反對。

最近持續對華強硬的最直接表現就是利用台灣繼續對北京施壓。尤其是本周美國借聯合國2758號決議屆滿50周年對中國的指控，其實也是為拜登出席新一輪國際峰會和「中美元首視頻會議」進行造勢。但是，這種造勢完全是拜登政府和國內唱得雙簧戲，無法從根本上佔據對華競爭優勢。

如果國內問題得不到解決，傳統盟友關係又處處出問題，拜登政府針對中國的價值觀外交路線也會遇阻。如果打着「應對中國挑戰」而推出的開支方案無法獲得通過，或者最終縮水通過，拜登通過強化內部優勢應對中國挑戰的執政策略就會淪為空話。