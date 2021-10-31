日本共產黨猛批中國　但仍是岸田文雄的眼中釘

日本自民黨把矛頭對準日本共產黨，是打日本選民反感共產主義和擔心中國崛起的牌。實際上，日共和中共儘管在歷史上有過往來，但近年來日共卻一直在批評中國，稱中國對亞洲各國的態度是大國主義和霸權主義。在中國共產黨今年慶祝建黨百年時，日本主要政黨中只有日共未向中共發去賀電。



最近，日本執政的自民黨在即將舉行的議會選舉中將矛頭對準了日本共產黨。自民黨公共事務負責人河野太郎稱，「共產黨的戰略是先把一隻腳塞進門，然後撬開門，再佔領房子。」有自民黨高層甚至將本次議會選舉拔高為是繼續民主政治，還是放縱共產黨滲透的重大抉擇。這種表態讓選民頗感意外，也引發了國際媒體對日共的關注，這在過往的選舉中並不多見。

日本共產黨是日本最古老的政黨之一，也是世界上最大的非執政共產黨，成立於1922年。成立初期，主張社會主義與民主主義的二階段革命，目標為「廢除絕對天皇制」與「實現國民主權」。長期以來，日共一直遭政府敵視和迫害，直到二戰結束後才合法化，並重建組織。1946年，日本共產黨首次投入選舉，取得5個眾議院席位。在1949年的眾議院選舉中，日共一度成長到39席。但由於主張武裝鬥爭，導致其在1952年大選中失去了所有席次。20世紀50年代和60年代，自民黨曾在美國中央情報局的幫助下對日共進行嚴厲鎮壓。

2004年，日共制訂了新綱領，主要內容包括：保障社會福利預算、廢除美日安保條約、修憲以鞏固民主主義、堅持並發展議會民主、三權分立、保障LGBT與少數族群權利、反對國家主義、要求歸還北方領土、主張獨島（日稱竹島）及釣魚島（日稱尖閣諸島）是日本領土等。

日共與長期執政的自民黨一直處於對立狀態，其政治主張也不為日本大眾和主流政黨贊同，一直被孤立，往往在國會朝野政治協商時被排除在外。日本政府也將日共與伊斯蘭國、朝鮮和奧姆真理教相提並論，列為國家的安全威脅。

但近年來，日共在積極謀求轉型，除了主張天皇制之廢除須由國民決定外，還主張加強與在野黨合作以對抗自民黨。加之日本社會黨解體後日本政壇右傾化的現象越來越明顯，因此日共作為唯一的主要左派政黨，漸漸得到更多日本國民認同。在近年來的多次選舉中，支持度有所上升。

自民黨及其執政夥伴公明黨把矛頭對準日本共產黨，一是打日本選民反感共產主義和擔心中國崛起的牌。實際上，日共和中共儘管在歷史上有過往來，但近年來日共卻一直在批評中國，稱中國對亞洲各國的態度是大國主義和霸權主義，並批評中國在西藏、新疆、香港和台灣等地的做法。在中國共產黨今年慶祝建黨百年時，日本主要政黨中只有日共未向中共發去賀電。

而在如何應對中國的議題上，自民黨與日共也存在分歧。自民黨主張將軍費開支提高一倍，加強與美國的防務合作，修改日本的和平憲法，賦予日本對威脅國家安全的對手進行先發制人打擊的能力。日共則更傾向於外交手段，並強烈反對美國在日本駐軍。

二是因為在經濟疲軟和日本國民質疑自民黨應對新冠疫情不力，從而導致自民黨支持率下滑的背景下，日共首次與幾個主要反對黨合作來對付自民黨。因此，自民黨試圖轉換話題，將這次選舉拔高為是繼續民主政治，還是放縱共產黨滲透的重大抉擇。為了爭取支持，首相岸田文雄都部分採用了日共的主張，他宣稱將通過一項聽起來非常社會主義的財富再分配計劃，來解決日本國內日益嚴重的不平等問題。