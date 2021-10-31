耗時廿年造半架潛艇　美國武裝澳洲的漫漫長路

進入10月下旬，隨着英、法兩國彼此威脅制裁、扣押漁船、召見大使，這一系列風波顯示出巴黎方面仍對9月15日時美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）聯手撕毀和澳洲法國簽署的潛艇建造合同一事懷恨在心。這場延續的風波也讓外界重新回想起澳洲的「核潛艇」：華盛頓會交給堪培拉怎樣的武器呢？



9月中旬時，曾有消息指出，英國羅爾斯·羅伊斯公司以及航太系統公司已準備給澳軍潛艇提供反應堆，美國防長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）將軍亦出面干預澳軍潛艇核材料的供應。澳洲阿德萊德的工廠將承接該工程。澳洲軍方可能會在美國維珍尼亞級和英國機敏級之間擇一採用。

到10月28日，來自《澳洲金融評論報》、《澳洲國防雜誌》的消息展示了該國核潛艇計劃的最新動向。根據這些來自於澳洲軍政高層的消息，澳軍未來不會選擇租借美軍艦艇，會在阿德萊德的工廠組裝一艘。但這種「造艦」進程是漫長且令人堪憂的。

澳洲海軍司令米德（Jonathan Mead）將軍指出，澳洲國防部已基本圈定採用美國維珍尼亞級核潛艇，澳洲國內廠商亦將參與此次核潛艇造艦項目。但澳方僅能參與40%的造艦工作，即潛艇前半段的船艙等部分。含反應堆及後部艇身的其他60%的部分將在「其他國家」完成製造後再運往澳洲組裝。這意味着澳方已無法自行決定工期。

就澳方獲取潛艇的周期來說，米德將軍給出的答案亦令澳方失望。此前，澳洲各界根據協議可能取得的美軍維珍尼亞級潛艇或英軍機敏級潛艇的平均工期，猜測交付時間在6年至10年不等。而今，米德將軍第一次披露了莫里森當局制定的「第一艘潛艇2040年下水」的遠期規劃。它意味着澳軍要在20年後才能取得第一艘核潛艇。

莫里森身邊的美國軍工產業集團人士成了他選擇維珍尼亞潛艇、制定造船計劃的重要推手。（Getty）

米德將軍在接受《澳洲金融評論報》採訪時強調這個計劃是莫里森「親自制定」的，他本人至今仍不清楚這個「下水」指的是潛艇完工還是入役。雖然到2022年，一個英美專家組成的聯合工作組將前往澳洲展開一年半的「判研」，並決定澳方是否應加速工期，但該潛艇核心機件的加工終究不是澳洲所能決定的。

考慮到莫里森的委任的海軍造船委員會主席温特（Don Winter）是美國前海軍部長，莫里森當局組織的潛艇諮詢委員會也包含維珍尼亞級潛艇的生產商，即美國紐波特紐斯造船廠及其母公司亨廷頓-英格爾斯工業的高管，這意味着莫里森20年造艦的計劃是美國軍工集團知情後為其推送的方案，對此，澳方也是無計可施。

對法國來說，澳軍一開始就要求新潛艇能兼容美軍維珍尼亞級潛艇相關設備的要求而今已成為一種提示。澳方在2019年後多次因項目進展吹毛求疵的態度也可以理解。而今，澳方需要等待至少20年來迎接這艘新潛艇。（維基百科公有領域）

至此，從美、英、澳三國簽約到澳洲取得潛艇的20年內，澳洲海軍將會為了這個「為印太地區建立安全夥伴關係」的「國際聯盟」而付出意想不到的代價：它意味着澳軍在獲得第一艘自己的核潛艇之前，要先在美國潛艇上度過相當長的時間，並與美軍一同捲入中美對峙的局面。美國《國會山報》還在10月7日發表評論員文章，認為美方可以先幫澳軍訓練一兩組船員，以此配合美方在「印太」地區的行動。

事實上，澳洲國內對於「核潛艇」的前景也是不樂觀的。《澳洲人報》早在9月30日就發表評論員文章，認為美英澳協議至少會讓澳軍獲取潛艇的周期拖延10年。澳洲不能把未來一兩年內的「安全挑戰」寄託在未來二十年乃至四十年的核潛艇造艦過程中。它意味着堪培拉的政界、財經界人士逐漸意識到自己被消費的現實與風險，但他們已無力改變被莫里森當局掌控的前景。