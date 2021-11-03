不絕對安定的「絕對安定多數」　日本自民黨的喜與憂

10月31日揭曉的日本眾議院大選結果，對自民黨可以說是喜憂摻半。說喜，即是自民黨席位僅減少15席至261席，明顯高於多數民調機構的預測，不僅遠超單獨過半233席的目標，還剛好達到單獨執政的「絕對安定多數」，且左翼大聯合效果也遠遜預期。說憂，則是自民黨此次在不少選區都屬險勝，還有多名大老落敗，同時以大阪為中心的右翼政黨「日本維新會」迅速擴張，給自民黨帶來一定威脅。可見在疫情拖累以及安倍時期「一強格局」不再後，自民黨也並非十拿九穩。



根據選舉結果，自民黨議席由選前276席（佔總議席59%）下降至261席（佔總議席56%），不僅遠超單獨過半233席的目標，還剛好達到單獨執政的「絕對安定多數」，也即能確保獨佔國會所有常任委員會委員長職位以及保持委員會內多數。自民黨與公明黨聯合政府席位也達到293席（佔總議席63%）。此番結果超出大多民調預期，除卻《朝日新聞》外，幾乎所有日媒都預測自民黨將席位大減，《產經新聞》更指能否保證單獨過半也形勢微妙，可見自民黨此次表現超乎預期。

民調催票、低投票率與弱勢左翼助力

盤點自民黨有驚無險勝利的因素，先是民調的催票效用不容小覷。選前一連串「選情告急」的民調，在一定程度上激發了自民黨選民的危機意識，助該黨保住不少苦戰席位。這不僅讓人想到，在7月東京都議會選舉中，當大多民調預測「自民黨-公明黨」組合將輕鬆議席過半時，自民黨選民往往疏於投票，不少還將同情票投給因病住院的東京都知事小池百合子創立的「都民第一黨」，其結果就是自民黨所獲席位為史上第二差，且也未能與公明黨取得過半席位。由此可以看出民調對選情的激勵效果。

同時，低投票率也繼續助自民黨一臂之力。共同社估算此次大選投票率為55.9%，為二戰後以來投票率第三低，僅略高於前兩屆大選。由於自民黨組織程度遠高於在野黨，且票倉主力中老年的投票熱情也遠勝於年輕人，因此能在低投票率中佔據上風。如果此次大選出現如同2009年一般近七成高投票率，想必自民黨將難保大局。

此外，左翼陣營的孱弱混亂與大環境劣勢，更使自民黨免於強敵挑戰。儘管左翼五黨此次進行空前合作，最大黨立憲民主黨得到組織力較強的日共鼎立支持，但前者席位卻由110席後退至96席，後者也由12席降至10席，讓人大跌眼鏡。

這等慘敗一方面歸咎於左翼人才緊缺，在未有足夠高質量新鮮候選人加入的同時，政治老人逐漸喪失魅力，例如此次立民黨多名重量級人物意外落敗，包括有「黑暗大帥」之稱的政治高手小澤一郎、有「不敗之男」之稱的當選15回議員中村喜四郎，以及前民主黨代表海江田萬里等紛紛落選，就連黨代表枝野幸男本身也僅僅以六千票優勢險勝，引發黨內大震動。且由於如今立民黨內要求枝野辭職謝罪的呼聲高漲，該黨預計將進入又一輪混亂更迭，這將持續利好自民黨。

同時，左翼陣營也在如今愈發右轉的大形勢中處於逆風。例如立憲民主黨雖由上次大選時偏自由的「立民黨」與偏保守的「希望之黨」合併而來，但由於採取了左翼信條，還與日共合作，因此流失了大量偏保守和中間派選票。此次立民黨在比例代表區就只取得39席，比上次大選的比例席位僅增加2席，也即未能吸納絕大部分「希望之黨」的比例席位，因此吊詭地呈現出「分」比「合」更孱弱的現象。

更諷刺的是，在此次左翼五黨共鬥中，立民黨和日共退步，反而是在修憲和安保問題上立場十分右傾的「國民民主黨」增長3席至11席，成為左翼陣營最大贏家。由此可見，在日本這個「保守王國」中，真正的自由派左翼路線幾乎難有前路，自民黨也將持續受惠於此。

立憲民主黨此次競選失利，黨代表枝野幸男等高層位置不穩，進入又一輪混亂更迭期。（美聯社）

安定結果無法掩蓋的不安

不過，這次選舉也暴露出自民黨的一些不安定因素。儘管結果呈現出安定的局面，但選舉過程還是相當焦灼。即使立民黨實力處於低谷，但自民黨於289個小選區內贏得的189個選區中，其中34個選區優勢都在5個百分點以內，也即自民黨贏下的近兩成選區其實都為險勝。以一個選區約為40萬人、投票率為55%計算，勝負也就是幾千票乃至一萬票的事，因此席位並未反映出選舉過程的驚險。

此外，自民黨此次也有不少大老被名不見經傳的在野黨新人擊敗，例如被金權醜聞拖累的總幹事長甘利明失去經營逾30年的神奈川選區，自民黨石原派派閥首領石原彰晃丟失東京老巢（其父石原慎太郎曾擔任東京都知事13年），當選次數為自民黨內最多的高齡老將野田毅失去熊本的「保守王國」，如此種種，共19名大老落選，只能通過比例代表選區復活。這反映出選民對不少醜聞纏身的自民黨政治老人感到厭倦，而這些老將也無法再通過組織票和人脈穩住選區，說明了對選區把握的限度。

另外，自民黨的新生代也表現普通，之前趁安倍光環於2012年當選至今的69名自民黨議員，理應已成長為該黨的中堅力量，卻因醜聞不斷而被稱之為「魔鬼三期生」，此次更有20人落敗，只能經比例席復活。這意味自民黨也缺乏足夠善戰的新生代，結合不少大老的落選，呈現出人事「兩頭不穩」的狀況。

同時，此次維新會由11席至41席的大躍進，也意味着自民黨在保守光譜出現一個值得警惕的對手。本來，以大阪為中心的維新會只是個地區型政黨，但該黨此次首度在大阪府以外的兵庫縣獲得一席小選區，並在除北海道以外的全國10個比例代表區全部獲得席位，可見其正在逐漸成長為一個全國型政黨。

這主要歸功於維新會在大阪治理有方，例如去年疫情初期階段，同屬維新會的大阪府知事和大阪市市長，是唯一在安倍政府出台緊急宣言之前就已規劃好抗疫方針的地方領導，並在其後劃撥專用輕症隔離的酒店，以及專治重症的「方艙醫院」，因此未在疫情高峰期出現醫療擠兌，與其他地區普遍出現的醫療資源緊缺形成對比。因此，維新會不僅橫掃大阪地區，還在全國層面吸納了大量政權不滿票，從而出現議席飛躍。

隸屬日本維新會的大阪府知事吉村洋文因抗疫有方連帶該黨選情大漲，或有望成為全國型政黨。（美聯社）

雖然維新會在外交和軍事層面相當強硬，並可能在修憲上與自民黨成為隊友，但該黨在內政上的種種小政府和民粹主張卻與自民黨背道而馳。例如它主張打破中央集權和東京一極局面，削減中央政府支出、公務員數量及國會議席；主張將公立醫療機構和社會福利機構民營化；支持教育免費化。如此激進的分權、私營化以及教育免費構想，使自民黨難與之合作。如若自民黨執政效果沒有明顯起色，維新會未來或將持續吸引那些對政權不滿的保守票，且進一步向全國範圍擴張。即使自民黨可以免於左翼的侵蝕，但或會受到右側的擠壓。

總而言之，自民黨此次在民意低谷時，仍能出乎意料地保住「絕對安定多數」地位，反映出該黨投票率和較高組織度的固有優勢，以及左翼比預計中更為孱弱且或將進入新一輪混亂的利好趨勢。但從不少選區由險勝而得、議員「兩頭不穩」、以及維新會強勢崛起的情況來看，自民黨實際地位也不能說十分安定。