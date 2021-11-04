將迎執政10周年　金正恩何獲「首領」之稱比肩金日成？

最近，朝鮮權威官媒《勞動新聞》在評論文章中三次稱呼金正恩為「首領」，分別為「他是革命傑出的首領，是人民偉大的父親、敬愛的金正恩同志」「又一位偉大的首領」「將敬愛的總書記同志作為革命的偉大首領」。此前，在朝鮮只允許對國父、金正恩的祖父金日成使用「首領」稱呼。金正恩的父親金正日生前也只被稱為「將軍」，死後才獲得了「先代首領」的稱呼。

在今年1月舉行的第八屆勞動黨黨大會會場上，金日成和金正日的肖像被勞動黨的大型標誌取代，會上「金日成、金正日主義」的表述也消失不見。此後，「金正恩主義」「金正恩革命思想」這些表述在朝鮮內部逐漸開始使用。

此外，與剛剛上台時在體態（有報道稱金正恩刻意增肥幾十公斤）、穿着和動作上效仿祖父金日成不同，近階段金正恩卻減肥約20公斤。韓國國家情報院證實，金正恩先前並沒有以替身公開亮相，只不過減肥前後身形相差較大，但健康無恙。該機構稱，是基於人工智能等技術持續跟蹤分析金正恩而得出此結論。

朝鮮最高領導人金正恩目前的職位包括朝鮮勞動黨總書記、朝鮮勞動黨中央軍事委員會委員長、國務委員會委員長、武裝力量最高司令官，其軍銜為共和國元帥。登上「首領」寶座，並開始確立獨立的、唯一的「金正恩主義」思想體系，金正恩這樣做可能基於以下兩個原因。

2016年舉行的朝鮮第七屆黨大會（下圖）和2021年舉行的第八屆黨大會（上圖）。第八屆黨大會上，金日成和金正日肖像被勞動黨的大型標誌取代。（韓聯社）

一是2022年金正恩將迎來執政10周年。金正恩2012年正式上台後，國際分析人士曾普遍看衰朝鮮和金正恩的前途。許多人預言，這會是一人體制的結束，但預測很快便被現實打臉。短短數月內，人民軍總參謀長李英浩與人民武力部長金英春雙雙被解職。2013年12月，金正恩的姑父張成澤被控叛國，後被處決。2012至2016年間，金正恩發動了金日成時代後朝鮮最大規模的一次肅清行動。2017年2月，金正恩同父異母的兄長金正男在馬來西亞吉隆坡國際機場遭攻擊身亡。

通過以上舉動，金正恩逐步鞏固了權力，如今已經不再需要依仗祖父的權威。被「擁戴」成「首領」，也意味着金日成和金正日的時代已過去，朝鮮名副其實開啟了「金正恩時代」。

二是金正恩做到了金日成和金正日沒有做成的事，可能自認為在功績上可以與其祖父比肩。開始於金日成時代的核與導彈計劃在金正日執政時期並沒有取得突破性進展。金正日在位16年期間，共進行過兩次核試驗，但都未取得成功。金正日生前也不使用首領的稱呼，很可能是擔心該稱呼有背離遺訓統治、挑戰金日成權威之嫌。但核導計劃在金正恩時期卻終於開花結果。核武器不但為金家政權提供了保護盾，美朝首腦會談也得以實現，朝鮮真正具備了與美國討價還價的本錢。