不謀求顛覆中國體制　美國謀求的是什麼？

美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，就拜登（Joe Biden）政府如何處理與中國的關係進行了詳細的討論。CNN在11月7日播出了專訪的視頻。



沙利文說：「我認為，（美國）以前對華方針的一個錯誤是，認為通過美國政策的實施，我們將達到對中國體制的根本轉變。這並不是拜登政府的目標。」沙利文解釋稱，美國對華政策的目標是創造條件，「兩個大國在可預見的未來可以在國際體系內工作」。「我們希望這種共存的條件有利於推進美國的利益和價值觀。」



拜登政府要員公開表態否定顛覆中國體制政策，這被看作是中美關係的重大利好，是為習拜領導人視頻峰會做準備。中國前不久向拜登政府提出三大底線，其中有一條是美國不得挑戰、詆譭甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度，沙利文的言論被認為是對華積極回應。



在這裏筆者要強調的是，沙利文此番表態的大背景是美國整體政策的調整，並不是專門對華示好的事務性需要。

布林肯在國務院發表演講。（AP）

今年3月初美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在國務院發表任內首場主要外交政策演講。



當時布林肯稱美國今後不會為了民主而對其它國家進行軍事干預，也不會試圖用武力推翻獨裁政權。美國會在全球層面促進民主，「但是我們不會通過代價高昂的軍事干預來促進民主，也不會試圖用武力推翻獨裁政權。我們以前曾使用過這些策略。但即便有善意也未能取得成功。這些在促進民主方面帶來了壞名聲，損害了對美國人民的信任。我們會做不同的事情。」



當時布林肯還列出了美國外交的八大優先，其中之一是應對中國挑戰，「華盛頓將與中國在應該的時候競爭，並在可以的時候合作，必要時則對抗」。



這次不是美國的對華政策出現了變化，而是美國對顛覆他國政權體制的做法進行了全盤反思。美國從阿富汗伊拉克等戰爭中吸取了一定的教訓，不謀求軍事顛覆他國政權，一方面是因為這樣的做法效果不好，另一個原因是美國沒有強大的力量支撐其繼續推進這樣的政策。



沙利文和布林肯所談的政策基礎是一致的。沙利文是基於美國政策的全盤調整來談放棄顛覆中國體制的，其實也沒有太大的新意，也是外界可以預期的範圍之內。

深陷阿富汗戰爭泥潭20年後，美軍倉促撤離備受指責。（AP）

不過，這並不意味着美國會完全放棄顛覆他國體制，美國正在採取的是成本更加低廉的方式，通過顏色革命和軟實力輸出等方式來推行美式民主。對於這一點中國要有清醒的認識。



美國不謀求顛覆中國體制，那美國的對華政策目標是什麼呢？簡答來說，美國現階段的目標是全力維持霸權，維持自己的絕對優勢地位。

對美國來說，能顛覆政權那就顛覆政權，不能顛覆政權就保持戰略忍耐，儘可能維持優勢地位。（AP）

應對中國崛起帶來的世界秩序變動才是當務之急。這種正視中國存在的做法不是對中國態度的轉變，是美國相對力量的變化使然。一旦當美國的對華優勢加大到中國不足以對美國的霸主地位構成挑戰時，美國就會轉頭來謀求顛覆中國體制。



謀求顛覆中國體制是美國以單極世界霸主的姿態對中國採取的攻勢政策，不謀求顛覆中國體制是美國以捍衛世界霸主的姿態對中國採取的守勢政策。



百年未有之大變局下，美國對外政策的調整是必然的。從這個層面來看，美國不會被主義束縛手腳，奉行的是實用原則。



美國現階段正積極佈局同中國的鬥爭。只有在鬥爭難以為繼時，美國才會承認中國體制、安心謀求和中國共存。現在的共存是權宜之計。不顛覆體制不過是無可奈何。