美國「B3W計劃」對抗中國「一帶一路」並不現實

美國總統拜登（Joe Biden）在2021年七國集團（G7）峰會上提出的了「重建更好世界」（Build Back Better World，B3W）計劃宣稱，將會在2035年前，協助發展中國家興建價值40萬億美元的基礎建設工程，其目標是反制中國的戰略影響力和「一帶一路」（BRI）倡議。



自中國開始實施「一帶一路」倡議以來，歐美多國政府和各類智庫普遍對「一帶一路」倡議持否定態度，其中美國政府和智庫的反對聲音最大。拜登政府上台後，中美關係沒有改善跡象，拜登政府繼續抨擊「一帶一路」倡議不透明、腐敗、定價過高、勞工違規、給發展中國家帶來債務陷阱等等。

B3W計劃就是拜登政府推出的對抗「一帶一路」的最新嘗試。最近，拜登政府開始大力宣傳B3W計劃。10月，美國代表團出訪南美厄瓜多爾、巴拿馬和哥倫比亞三國，推銷B3W計劃。不久前，由美國副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）率領的代表團在非洲塞內加爾和加納展開了一次「傾聽」之旅，與兩國討論的項目包括在塞內加爾建立一座疫苗製造中心、加強可再生能源供應、貸款鼓勵女性擁有企業，以及縮小數碼鴻溝等。據說，美國在兩國已確定了至少10項有望發展的項目。今年年底，美國還將派出另一個代表團訪問亞洲，目前具體國家尚未公布。

此外，拜登政府也計劃在明年初舉辦一次正式啟動B3W計劃的活動，並計劃明年1月對全球5到10個大型基礎建設項目進行投資。11月初，借出席第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）的機會，拜登還親自上陣，向與會發展中國家積極推銷B3W計劃，稱這項計劃為世界各國提供了一個有別於「中國方案」的選項。

拜登政府希望將B3W計劃打造成由民主國家主導、高標準、價值導向的透明基礎設施夥伴投資計劃。美國將向發展中國家提供全方位的金融工具，包括股權、貸款擔保、政治保險、補助和專業技術，並聚焦氣候、衛生、數字科技及性別平權四大領域。拜登政府稱，與中國的做法不同，美國不會要求接受國簽署保密協議或可能導致日後接受國失去港口和機場控制權的協議，B3W計劃支持的基建項目將以最高標準推進透明度、反腐敗、財政能力可持續性、勞工權益和環境保護等目標。

中國「一帶一路」倡議涵蓋的項目已超過2,600個，總額達3.7萬億美元。從目前態勢看，B3W計劃想要挑戰「一帶一路」並不現實。與「一帶一路」相比，B3W計劃仍存在不少不確定性和問題：一是美國最終能投入多少資金仍是未知數；二是G7各國的同步協調問題；三是發展中國家的合作意願問題，目前看多數發展中國家希望和中美都保護良好關係，並不願意在「一帶一路」和B3W計劃中選邊站。

近幾年，「一帶一路」倡議本身也在轉型，開啟的「健康絲綢絲路」越來越關注環保問題。在9月21日舉行的聯合國大會上，中國國家主席習近平承諾中國「不再新建境外煤電項目」，與此同時，中國還將大力支持發展中國家的能源綠色低碳發展。

在中美全面對抗的大背景下，拜登政府不但在民主、人權等美國傳統優勢領域打壓中國，也在科技、數字、氣候等領域與中國展開競爭，打造美國更加負責任的大國形象。同時，美國也把目光對準中國的優勢領域，其中基礎設施建設就成了美國下一階段對抗中國全球影響力的重點領域。