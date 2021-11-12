為什麼不能用競爭來定義中美關係？

中國和美國11月10日在聯合國氣候變化大會期間發布《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。根據宣言雙方同意建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，中美將在減少二氧化碳排放、減少甲烷排放等多個方面加強合作。



消息一出，路透社、彭博社、美聯社、華爾街日報等全球各大媒體紛紛稱此舉出人意料。



前不久在英國舉行的氣候問題領導人峰會上，美國總統拜登（Joe Biden）抨擊中國國家主席習近平沒有現場出席氣候峰會是巨大的錯誤，他稱對習近平沒有現身二十國集團（G20）峰會和氣候峰會感到失望。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）亦表示，中國在應對氣候變化問題上「非常不合群」（significant outliers），中國消極應對氣候問題的立場「令人困惑」，美方會持續向中國施壓。



在美國對中國的批評聲中，東道主英國甚至沒有為中國提供領導人視頻與會發表演講的通道。中國官方媒體一致批評拜登在氣候問題上空談。



在這樣的氛圍之下，中美髮布聯合宣言確實非同尋常。

但是細看這份宣言的內容，和2021年4月的中美應對氣候危機聯合聲明有諸多重合之處。這一聲明是美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）在上海同中國氣候變化事務特使解振華舉行會談後發布的。拜登政府上任以來，克里先後兩次訪華談判氣候問題。中美此番宣言應該是早就敲定好的內容。



從這個層面看，中美聯合宣言也並非橫空出世。



一邊是互相批評，一邊是合作。中美現在已經不是在一些領域合作在另一些領域競爭，而是在同一領域展現出合作競爭同時高頻進行的狀態。



這樣的局面是極其矛盾的。中美有合作的必要，但美國不斷示強給輿論造成的印象是美國施壓下中國做出改變，中國也必然會有反制動作，一旦控制不好就會滑向輪番示強的深淵。當中美互相批評時國際社會基於觀望心理也不會極力促成國際共識。在爭吵的氛圍下合作的效果會大打折扣。各種混亂信號衝擊下，各方對中美關係的信心會越來越低。

2020年11月10日，第26屆聯合國氣候變化框架公約峰會上，中國氣候變化事務特使解振華發表講話。（AP）

雖然以往常用「競合」來形容中美關係，但是如此跨度的競爭與合作着實是令人擔憂的。



拜登政府上任後提出了競爭、合作、對抗的三分中美關係主張，稱與中國在應該的時候競爭，在可以的時候合作，必要時則對抗。



而中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪10月6日同美國國家安全顧問沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤後，中方通稿稱中方反對以「競爭」來定義中美關係。

對抗是比競爭更為嚴峻的事態，中方單獨提出反對競爭而不是反對對抗是值得深思的。



對抗的危險性使得中美雙方都不敢輕言對抗。但競爭走向對抗只有一步之遙，競爭的常態化才是中美關係的危險狀態，既不合作也不對抗的競爭狀態是一種僵局。頻繁確認競爭和提及競爭容易讓雙邊關係走向以競爭名義的對抗。



管控兩國關係需要慎言競爭，在沒有必要對抗的時候儘量向合作靠攏，在合作的時候儘量營造良好環境。