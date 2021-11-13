誰是拜登嘗試和中國破冰的探路人？

白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）最近關於中美關係的表態比較密集，頻率似乎超過了國務卿布林肯（Antony Blinken）。

11月7日，沙利文通過美國有線電視新聞網（CNN）節目強調，中美關係不是新冷戰，美國並不尋求從根本上改變（fundamentally transform）中國，而是想與中國共存。11月11日，沙利文在澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）的線上活動上也反駁這有關冷戰的言論，稱「我們可以選擇不那麼做」。

雖然沙利文是在為拜登的價值觀外交路線辯解，但在口吻和態度方面，卻比布林肯更積極一些。而且，白宮方面中美元首視頻峰會的鋪墊工作，更多由沙利文着手。11月9日，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平向美中關係全國委員會發去了賀信。

拜登一方面讓布林肯表達對華強硬，另一方面又讓沙利文向中方釋放一些柔和的訊息，進而能夠找到調整對華關係的時機。

中美關係究竟能否通過這次元首視頻會晤破冰，也要看沙利文能否幫助拜登找到一種平衡策略，即能安撫國內、避免共和黨人藉機發難，又能和中國管控雙邊關係，打消彼此及外界有關新冷戰的疑慮。

而強調不打冷戰，也恰好是迎合中方的一種做法。因為中國一直主張不打冷戰，中國國家主席習近平近來也在多個場合強調了這一點。而且，中國不認可、甚至反對拜登政府和中國開展對抗和競爭的定位。沙利文只能通過不改變中國、否定冷戰的言論，向中國釋放一些積極信號。

過去十個月，沙利文也是在拜登外交關鍵節點上釋放和中國對話意願的幕僚。

第一次歐洲行，拜登打着是「美國回來了」的口號，主要還是為了通過鞏固盟邦關係來應對中國挑戰。那次歐洲行結束之際，沙利文便迫不及待宣布，下半年計劃與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。

2017年1月17日，中國國家主席習近平在瑞士達沃斯會見時任美國副總統拜登。 （新華社）

當時華府普遍猜測是在意大利二十國集團（G20）峰會期間實現。但這一目標最終落空。直到10月初，沙利文才和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在瑞士舉行會晤，敲定在「年底」前舉行中美元首視頻會晤。

第二次歐洲行，拜登反而面臨內政外交質疑。無論是國內的基建投資、社會福利開支，還是國外的撤軍和盟邦利益平衡，拜登都出現了政策上的誤判。一些盟友也意識到，「美國回來了」終究是一句口號，比如，美國在氣候問題上就很難帶頭做出承諾、發揮領導角色。

加上拜登第二次歐洲行結束之際，維珍尼亞州州長選舉中民主黨人的失利，也讓拜登民主黨政府看上去有些弱勢。

在這種形勢下，沙利文開始更多地露面，為拜登內政外交進行公關，竭力為拜登的政策辯解。因為在沙利文看來，中美元首視頻峰會前，拜登的威望不能受損。拜登內政外交頻遭質疑，反而會將美方在中美元首對話中置於不利的位置。

總體上，沙利文在原則上還會和布林肯一樣，強調價值觀路線和美國利益優先。但在手法上，他和布林肯稍有區別。至少，從工作分工上來看，沙利文的外交辭令沒有布林肯那麼多，外交言辭表達也比布林肯更為靈活。拜登如果真的想要和北京尋求突破、破冰，也會讓沙利文充分發揮作用。