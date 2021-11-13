通脹飆升可能推動美國聯儲局的「政治性加息」｜安邦智庫

本文授權轉載自安邦智庫。



當地時間11月10日，美國勞工部公佈最新數據顯示，美國的CPI數據連續第17個月上漲，10月CPI同比上漲6.2%，增速再度加快，高於前值5.4%，也高於市場預期的5.9%。剔除波動較大的食品和能源價格，美國10月核心CPI漲幅擴大，同比上漲4.6%，高於預期值4.3%，高於前值4%。

從分項數據來看，美國10月CPI物價指數幾乎是「普漲」。環比增幅較大的項目包括：一、家庭生活必需品：（1）食品，其中肉禽魚蛋（3.7%）和糖類（4.1%）價格漲幅較大；（2）能源類商品，如汽油（6.1%）和燃油（12.3%，同比漲幅達59.1%）；（3）能源類服務，比如電費（1.8%）和天然氣服務（6.6%）。二、與晶片短缺相關的商品：新車（1.4%）和二手車（2.5%）仍在漲價。晶片短缺問題仍未解決，消費者對汽車的需求難以被滿足，表現為價格上升。三、與戶外出行相關的服務：賓館酒店（1.5%）、非居家餐飲（0.8%）、汽車租賃（3.1%）、體育賽事門票（8.3%）、郵費與快遞費（4.2%）價格上漲較多。房屋租金環比上漲0.4%。

美國10月CPI漲幅超出預期，顯示企業通過漲價將增高的成本轉嫁給消費者。物價上漲意味着人們的實際工資在進一步降低。美國勞工部的一份報告指出，從9月到10月的通脹，使美國人的實際工資下降了0.5%，工資增長被CPI飆升所抵消。很顯然，美國經濟的通脹壓力在不斷升高。

美國物價數據發佈後，市場反應十分強烈，現貨黃金短線上漲約25美元，觸及1850美元/盎司，日內漲逾1%。11月10日，道指下跌0.66%，標普500指數下跌0.82%，納指更大幅下跌1.66%。

美國10月CPI同比上漲6.2%（財新數據@美國勞工部）。

10月份通脹數據飆升，使得美國對於未來通脹形勢判斷、未來貨幣政策的調整都帶來了變數。安邦智庫（ANBOUND）在信息跟蹤研究中發現，在發佈數據之前，美國政府主要財經官員都傾向於認為美國的通脹是暫時現象。美國財政部長耶倫堅持認為，當前的通脹壓力是暫時的，美國聯儲局不會允許1970年代的高通脹重演。雖然她承認通貨膨脹比預期的更為持久，但認為在未來一年內里情況會恢復正常。

美國聯儲局主席鮑威爾也認為，目前美國通貨膨脹率過高的情況只是「暫時」的，但他不確定供應鏈中斷問題何時能解決。對於市場關注的加息前景，鮑威爾表示，現在還不是提高基準利率的時候，縮減購債的時機對加息沒有直接信號意義，「我們認為更高的通脹將持續下去，將在適當時候使用我們的工具來控制通脹。」鮑威爾最近表示，「要實現最大就業，仍有很大的餘地。」

可以看到，對於通脹的預期和貨幣政策的調整，耶倫與鮑威爾都持「鴿派」觀點，即認為當前的通脹上漲是暫時現象，不會引發加息等強力緊縮措施。安邦研究人員的理解是，耶倫和鮑威爾的看法都有明顯的「政府官員」態度（儘管鮑威爾作為美國聯儲局主席的獨立性更大），他們不希望過早加息導致貨幣環境過緊，從而影響美國經濟復甦。

不過，對於通脹前景，美國國內持明顯的分歧，很大一部分市場觀點認為，現在不斷升級的通脹可能導致美國聯儲局提速完成TAPER，而且加息有可能提前來臨。有市場交易員就預計，美國聯儲局在2022年可能加息兩次，第三次加息的可能性約為44%。聖路易斯聯儲主席布拉德也表示，他認為美國聯儲局明年會加息兩次。

華爾街高度關注通脹的表現，美國勞工部的報告發佈後不久，衡量債券市場對未來五年通脹預期的一項關鍵指標升至3.10%的新高。這意味着投資者預計未來五年的年均通脹率約為3%，基本上遠高於大流行爆發前十年的任何時候。現在有越來越多的投資機構押注美國聯儲局將會做出回應：在2022年6月的會議上加息。

美國通脹飆升也打亂了拜登的節奏，使得拜登政府有些手忙腳亂。由於通脹上升將會威脅着拜登的政治前途，拜登承認，美國人的生活成本在上升，他在勞工部的報告發佈後立即發表聲明稱，「扭轉這一趨勢是我的當務之急」，「許多人仍然對經濟感到不安，我們都知道原因：他們看到更高的價格」，「從一加侖汽油到一條麵包的一切成本都更高，而且令人擔憂，儘管工資在上漲。」

最終分析結論：

我們注意到，面對通脹壓力增大，拜登的策略似乎是轉移目標。他強調，抑制通脹的責任在於美國聯儲局。拜登在聲明中說：「我想再次強調我對美國聯儲局獨立監測通脹的承諾，並採取必要措施應對通脹。」基於上述原因，我們判斷，隨着美國通脹壓力不斷加大，最終美國聯儲局有較大可能性選擇搞一次「政治性加息」，即採取象徵性的最小加息。

本文轉載自安邦智庫11月11日「每日金融」分析專欄

