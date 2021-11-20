習拜會是一次真正的務虛會

中國國家主席習近平北京時間11月16日上午（華盛頓時間11月15日晚）同美國總統拜登（Joe Biden）舉行視頻會晤。此次會晤是拜登上任十個月來中美領導人的首次會晤。雙方就戰略、經貿、台灣、氣候變化、能源安全等諸多問題交換了意見，進行了「充分、深入的溝通和交流」。

一般來說，站在新的起點規劃新的未來，敲定未來合作大框架和初步路線圖，是元首會晤的題中之義。但值得注意的是，在這個層面雙方沒有明確共識。



習近平稱新時期中美相處應該堅持三點原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。



習近平還說中美應該着力推動四個方面的優先事項：一是展現大國的擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰。二是本着平等互利精神，推進各層級各領域交往，為中美關係注入更多正能量。三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脱軌失控。四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調和合作，為世界提供更多公共產品。



根據中方通稿，拜登除了稱讚習近平所說美中關係只能搞好，不能搞砸。其他方面僅僅是重申了美方的既定立場，比如不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突，願以建設性方式妥處分歧，不支持「台獨」等。



拜登沒有全面回應中方提出的三點原則和四個方面優先事項，尤其是合作共贏。習近平拜登雖然都同意防止中美關係失控、發生衝突，但是如何和平共處，並沒有路線圖。

當地時間11月15日晚，拜登在白宮羅斯福廳與習近平進行視頻會談。（AP）

在2021年2月習近平和拜登的首次通話中，習近平曾提出中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。要分清哪些是分歧，要很好管控；哪些有合作意義，共同推動走上合作軌道。



2020年12月7日，中國外長王毅曾提出雙方可以梳理形成對話、合作、管控分岐三份清單，為從整體上釐清、維護和發展中美關係提供更清晰的脈絡。



在2021年7月中美高官的天津會談中，中方就如何有效管控分歧，防止中美關係失控向美方提出三條底線、兩份清單。這些都說明中方致力於勾畫雙邊關係的全新框架和路線圖。



但結果事與願違。此次習近平和拜登的會晤在兩國關係頂層設計方面達成的成果有限。對於習近平提出的中美可以利用兩國外交安全、經貿財金、氣候變化團隊等對話渠道和機制平台，並未有公開訊息顯示美方有明確回應。這種狀況和以往中美領導層換屆後的首次元首會晤情況迥然不同。

當地時間2017年4月7日，時任美國總統特朗普在海湖莊園與習近平進行雙邊會議。圖為特朗普與習近平會談結束後在莊園裏散步。 （REUTERS）

2017年4月，特朗普（Donald Trump）上任後三個多月，中美領導人在美國佛羅里達州海湖莊園進行了首次會晤。特朗普當時承諾繼承美國的「一個中國」政策，時任國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）也做出了願與中國構建「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏」的積極表態。



當時，中美達成了建立了外交安全對話、全面經濟對話、執法及網絡安全對話、社會和人文對話4個高級別對話合作機制以及軍事領域將建立聯合參謀部對話機制新平台的共識。

2014年習近平同奧巴馬在中南海瀛台聊天。（新華社）

2013年6月，習近平接任中國國家主席三個多月後同奧巴馬（Barack Obama）在加州安納伯格莊園舉行首次習奧會。兩人在加州的陽光下一起散步，並就構建中美新型大國關係達成一致。



時任美國總統國家安全事務助理多尼倫（Tom Donilon）當時說，雙方在特殊氛圍中「舉行了良好討論」，在實現預定目標方面「相當成功」。雙方在戰略層面展開討論，幾乎涵蓋美中關係的所有方面，包括經濟、安全、網絡和朝鮮半島局勢等。



拜登曾是奧巴馬政府的副總統，對於當時中美新型大國關係的提法並不陌生。當然他也非常清楚特朗普政府奉行的全面戰略競爭的對華關係，由於打貿易戰習特會達成的四個對話機制中除了中美全面經濟對話機制其他三個都處於停擺狀態。拜登上任後中美會如何定義雙方關係大局，採用何種溝通對話機制備受關注。

在同習近平視頻會晤時拜登露出慣用的職業假笑。（AP）

拜登政府一上任就提出了競爭、合作、對抗的三分中美關係的政策，這其中全面激烈競爭是主軸。而中方在阿拉斯加高官會晤之後明確反對用競爭來定義雙邊關係。早在習拜會晤之前就如何定義兩國關係上雙方的分歧已經公開化。此次習拜會並未能彌合大框架方面的分歧，更不用提構建各種溝通機制。



目前中美外交等層面的溝通是暢通的，但是雙方軍事高層遲遲沒有會晤計劃，足以說明預防衝突的機制性構建遠遠不夠。會晤之前白宮將期望值設定得很低。白宮新聞秘書表示，會晤將專注於管理兩個競爭對手之間的競爭條件，但不太可能以解決分歧而告終。



從結果看，此次會晤是名副其實的務虛會議，停留在交換意見卻堅持己見的階段。和以往有領導人會晤必有重磅共識不同，現階段中美領導人能夠坐下來交流就是最大的成果。表達雙方還願意透過溝通解決彼此分歧、管控衝突的意願，同樣具有積極意義。