美英熱議「抵制冬奧」　北京更在意的反而是這些

近些天來，美英等國元首考慮外交抵制北京冬奧會的新聞續有傳出，此事並不讓人意外，中方早在數月前便已有預期。而隨着各國陸續做出抵制與否的決定，相關新聞將時不時主導國際新聞頭條。

不過，相比於這種姿態性動作，美國早在今年上半年便已浮出水面的《創新與競爭法案》內所倡議的其他對華布局才更值得注意。



關於美國外交抵制冬奧一事，早在5月，美國眾議長佩洛西就呼籲進行外交抵制，稱任何與會者將喪失「道德權威」；美國參院6月通過的跨黨派《創新與競爭法案》（也即所謂的「中國法案」）也以人權為由，要求政府須在外交進行抵制。上周「習拜會」上雙方均未提到冬奧會，可算是彼此心知肚明。而拜登在「習拜會」結束後方打破幾個月來對冬奧話題的沉默，表示正考慮外交抵制，且有報道指他並不會要求盟友跟隨。很顯然，拜登政府不願為此過分損傷中美關係的。

說到底，冬奧會在美國對華政策上只是次要的一環，雖能激起中國民眾憤慨情緒，但對於中美競爭的影響甚微。相較之下，北京更在意的反而是美國在其他方面的舉措。早在今年3月，中國外交體系人員便曾對《香港01》透露，相比其他紛紛擾擾的中美負面新聞，北京更在意的是美國國會彼時正在起草中的《創新與競爭法案》。北京方面研判，在拜登政府相對弱勢的情況下，未來四年的美國對華政策，除了受白宮主導，也更受到國會的掣肘，而這份獲兩黨支持的法案，將在很大程度上框定美國對華方案。

目前，雖因參眾兩院對部分撥款金額有所分歧，該法案至今尚未合議通過最終版本，不過民主黨兩院領導已在11月17日宣布將開啟協商委員會，預計可能在明年初正式立法通過。

，美國總統拜登在白宮羅斯福室出席與中國國家主席習近平一同進行的視像會晤。羅斯福室內的熒幕顯示習近平參與會晤的情形，他與拜登都面露笑容。（Reuters）

無所不包的中國法案

此份總金額高達2,500億美元的法案共分六大部分，最重頭戲即是扶持本國科技產業。首先《晶片製造法與5G等無線技術應用》中，規定美國將在未來五年花520億扶持半導體產業，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾表示，這筆資金可能用於在美國新建7至10家半導體工廠。近來，美國政府強制三星和台積電等晶片大廠提交現有庫存和計劃生產數據，以確定供應鏈各環節穩定程度，也相當於提前為本國半導體產業摸底。

其次，在《無限前沿法》中，美國將在未來五年新增1,900億美元研發資金。其中拿走三分之一資金的頭號受惠者為國家科學基金會（NSF），它將新建一個「技術及創新局」，用於研究十大前沿領域，例如人工智能、5G、生物技術、先進材料等等。此外美國宇航局、能源部，以及各大學的科創中心也均能拿到百億研發資金。做為對比，美國去年一年的政府研發支出不過1,500億美元，可見美國在大幅增加支出以維持科技優勢地位的決心。

此外，在《戰略競爭法》、《保衛美國安全法》以及《面對中國挑戰法》中，法案在外交、經濟、軍事、人權和意識形態等多方面制定了對華政策。

在外交方面，法案主要強調加強對印太政策的投入，包括撥款36.25億美元用於外交援助和接觸印太地區國家，以及撥款9.75億美元用於加強軍事合作和演習。此外，法案要求政府須公開承認台灣在印太戰略中的重要性，並呼籲將台灣納入聯合國和世衛組織等國際組織。抵制北京冬奧會也被寫入法案。毫無疑問，未來美國將與中國周邊國家進行更多外交及軍事往來，並繼續試圖提升台灣地位，這與特朗普和拜登的印太政策一脈相承。

美國、澳洲、日本、印度組成的四方安全對話9月24日首次在白宮舉行面對面會談，印太政策位於美國外交核心地位。（Reuters）

在經濟上，法案要求商務部制定中國企業知識產權侵權清單和中國政府補貼清單，並考慮是否採取更多的出口管制措施，因此我們未來將會看到更多各式「黑名單」，美國或據此名單發動更多懲罰措施；法案還要求審查中國生產的光傳輸設備是否危害國家安全，因此更多中國光傳輸設備商和光纖廠家可能像華為一般被冠上「監控」的污名；在供應鏈方面，法案規定全面審查美國供應鏈過於依賴中國的薄弱環節，並在未來五年每年提供1,500萬美元，聘請專家助美國公司將供應鏈遷出中國大陸。這等行為類似於「精準脫鉤」，不過因資金過少而效果成謎。

該法案還要求提出「一帶一路」的替代方案，這點拜登政府已開始行動，其在6月的G7會議上聯合盟友提出「重新世界更美好未來」（Build Back Better World）倡議，雖然協調盟友出資仍有不少困難，但美國已在本月早前宣布率先行動，將從明年1月開始在海外投資5至10個大型項目。

在意識形態方面，法案要求在未來五年撥款15億美元，用於「打擊中國共產黨在全球的惡性影響」，還要求當局提交中共在海外的信息戰和惡意活動、以及關於市值50億美元以上中國國企的惡意活動的報告。此舉相當於美國有針對性地對華發起輿論戰，屆時報告一出顯然將引發中方大為憤怒。

在軍事方面，法案要求政府定期報告中國在彈道導彈、高超音速飛行器、巡航導彈、核武、太空、網絡等領域發展情況。因此中國軍力評估將時不時成為焦點。

整體而言，這份《創新與競爭法案》在對華政策上幾乎無所不包，法案主體是加強本國實力，以在中美科技競爭中佔據制高點，但也不忘在各方面進一步加強已有的對華政策，尤其是在經濟上擴展中國公司黑名單，意識形態和輿論上加強打擊中共。此份法案也提供一份美國政府未來行動圖，讓大眾對於中美未來走向有更清晰的認知和預期，既不會因外交抵制冬奧而詫異，也清楚什麼是美國未來的制華重點。