中國降級與立陶宛外交關係　歐盟表態所透露出來的訊息

立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許以「台灣」名義設「代表處」後，11月21日遭中方調整兩國外交關係為代辦級，中立關係跌入谷底。

中國外交部發言人趙立堅在記者會上不點名表示，在立陶宛此舉背後，主要是美國從中策動。評論也普遍認為，中立外交危機的本質是中美衝突，美國才是在事件背後攪動變局的黑手。

台灣駐立陶宛代表處掛牌後，立陶宛經濟部長阿莫奈特（Ausrine Armonaite）立刻表示，立陶宛即將同美國進出口銀行簽署一項6億美元的出口信貸協議，就暴露了這背後的隱秘交易。

在這場外交危機中，另一個值得注意的角色是歐盟。

歐盟是國際政治經濟的重要一極，是中美外交爭奪的重點，同時立陶宛又是歐盟成員國，所以，相對於美國明確站隊支持台灣與立陶宛的態度，歐盟的立場才最有看頭，也最為關鍵。

11月21日，中國降級與立陶宛外交關係到代辦級後，歐盟委員會發言人當天即在回應媒體時表明了歐盟對這件事的態度。

這位發言人說，歐盟並不認為設立台灣「代表處」違反歐盟的一個中國原則。他稱，自今年夏季（立陶宛方面決定允許台當局設立「代表處」）以來，「面對來自中國持續的威脅性措施」，歐盟委員會「一直站在立陶宛一邊」。

聽起來歐盟是不是站在了立陶宛一面？好像是。

但是這位發言人旋又表示，「我們在與中國交涉時以及發布的公開聲明中已表明，這主要是中國和立陶宛之間的雙邊關係。」這才是歐盟的真實心態。

將前後兩段論述聯繫起來，歐盟在這一問題上的搖擺態度立刻清晰起來。

一方面，立陶宛是歐盟成員國，在歐盟內部有一股相當強大的反中勢力，歐盟各國與美台又共享相同的政治制度與意識形態，和中國大陸在政治意識形態上存在根本差異，所以歐盟必須對內有所交待，公開聲明站在立陶宛一邊。

另一方面，從政治現實與經濟利益層面，歐盟也認識到，中國已成為國際政治正和美國一決高低的重要一極，歐洲又通過中歐經濟貿易從中國享受到不少經濟紅利，而且歐盟也深知台灣問題對中國及中歐關係的敏感性，因此，歐盟並不願意被立陶宛這個惹事的小弟政治綁架，就將中立關係從更廣泛、更重要的中歐關係中巧妙切割了出去。

立陶宛肯定不願聽到後半段表述，因為它還指望能獲得美歐的同時背書從美歐拿好處，但是對這個彈丸之國來說，除了接受美歐的命運安排，又能怎麼辦呢？

對中國來說，歐盟的前半部分表述雖然很不友好，歐盟特別是歐洲議會在台灣問題上的動作也越來越多，但是這最關鍵的後半段表述，對如何進一步處理這件事，卻是個很好的提示。

只要中國能區別對待歐盟，將懲罰措施的施力點精準放到立陶宛與美台身上，注意把握好回擊邊界，不將與立陶宛和美台的衝突泛化為與歐盟的衝突，這件事在歐洲產生的反彈就在可控範圍之內。

當然，如何進一步制裁立陶宛，對中國確實是個難題。立陶宛和中國沒有多少交集，經濟上也沒有多大聯繫，安全上又高度仰賴美歐，美國就是看中這一點，才把立陶宛作為一個切入台灣問題的地緣支點，立陶宛自己也是因此而有恃無恐。所以，在外交降級後，中國如何進一步對立陶宛施加壓力，不讓立陶宛之舉在歐洲形成「破窗效應」，還需要繼續觀察。