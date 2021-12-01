七國協助台灣造潛艇　說明兩岸還在朝對抗之路前進

最近，路透社通過多方採訪和分析，推出了一篇有關台灣「潛艇國造」計劃進展情況和各國協助台灣發展潛艇的重磅報道。報道稱，在台灣加強軍備自主研發、推進「潛艦國造」計劃的背景下，美國、英國等7個國家及其相關廠商和專業人士，或明或暗提供了各種幫助。在多國政府默許和多國專家的低調協助下，台灣目前已經採購到潛艇建造所有的關鍵部件和技術，有望在2025年向台灣海軍交付首艘自產的先進柴電潛艇。

在這些提供幫助的國家中，美國負責提供關鍵技術，包括戰鬥系統和聲納裝備等。英國也在過去3年批准多項英國公司向台灣提供潛艇部件、技術或軟件的出口許可證。報道稱，英國皇家海軍潛艇艦隊退役准將麥吉（Ian McGhie）是潛艦計劃人員招募工作的關鍵人物，他協助一家設在直布羅陀的公司招募工程師，其中包括皇家海軍退役人員。

此外，澳洲、韓國、印度、西班牙、加拿大等國的工程師、技師人員與海軍退役軍官，則向台灣提供了潛艦建造的專業幫助。

台灣國防部對此反應相對低調，認為潛艇自制項目對台灣軍方發展不對稱戰力至關重要，項目也正按計劃進行中。實際上，為了減少中國大陸可能對外國政府和公司的壓力，台灣一般會直接接觸相關公司，而不是首先尋求這些公司所在國家政府的核準。等雙方簽約後，再由這些公司向所在國政府申請出口許可。

儘管台灣的潛艇自制項目得到多個國家的支持，但也有國家擔心中國大陸的報復和制裁沒有參與。台灣曾經和柴電潛艇技術非常先進的日本討論過提供幫助的問題，但日本認為日中經貿關係和經貿利益太大，最終放棄了參與台灣潛艇自制計劃。此外，德國也有一家曾答應提供潛艇關鍵設備的公司突然終止了交易，據稱，這家德國公司的母公司在中國擁有廣泛的商業利益。

台灣的「潛艇國造」計劃由台灣中山科學研究院負責設計，台灣國際造船股份有限公司（CSBC）負責建造，預算為160億美元，計劃建造8艘潛艇。當蔡英文2020年11月宣佈啟動「潛艦國造」計劃時，時任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）也高調出席動工典禮，而此後負責亞太地區情報的美國海軍少將斯杜德曼（Michael Studeman）曾秘密抵台訪問。

根據美國國防部的統計，中國大陸目前部署了58艘潛艇，其中包括6艘具備發射彈道導彈能力的核動力潛艇。而台灣目前只有四艘現役潛艇，其中兩艘是1974年開始在台灣服役的美軍二戰老舊潛艇，目前只能用作訓練；另兩艘則是1987年服役的從荷蘭採購的「海龍」級潛艇。有分析人士稱，一旦兩岸爆發衝突，這些新建的潛艇可以部署在台灣東側的深海水域，以便在戰時協防台灣的東海岸。

對於各國協助台灣發展潛艇一事，中國大陸外交部回應稱：台灣當局在潛艇自造項目上與境外勢力勾連，相關國家應該避免參與台灣的潛艇自制項目，停止與台灣的軍事關係，停止支持台獨分裂勢力，否則必會玩火自焚。

很明顯，台灣能夠成功採購到潛艇自制所需的關鍵技術和裝備，而各國又在或明或暗地幫助台灣發展潛艇，反映出不少國家對這些年中國軍力不斷增加的擔憂。而台灣與向其提供潛艇技術和裝備的國家都沒有正式的外交關係，因此，台灣在潛艇自制項目上能夠獲得外援，這是台灣的實質外交取得了進展。

英國稱與台灣沒有外交關係，但在商業、教育和文化上保持密切的非官方關係。美國也稱，對台政策沒有變化，但為了增加台海以及地區的穩定，會持續向台灣提供維持足夠防衛能力所需的裝備和服務。儘管美英政府都宣稱對台政策沒有變化，但台灣的堅決和低調策略、相關國家的「慷慨」幫助、以及中國大陸的激烈反應，都說明兩岸關係還在朝對抗之路前進。