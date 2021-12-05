十二萬大軍陳兵邊境　烏克蘭如何應對戰爭選項？

進入12月上旬，俄羅斯、烏克蘭邊境尤其是東烏克蘭地區突然出現了大規模軍事調動，但這一行動並非來自於俄方，而是出自烏方。



對外界來說，烏克蘭已經在2021年4月和11月兩次宣佈俄羅斯會入侵該國，烏克蘭外交部長庫萊巴（Dimitry Kuleba）為首的高官多次強調「莫斯科將在數周內入侵」，俄烏邊境一帶駐紮的俄軍也在傳言和新聞中逐漸從3月末的「4,000人」，4月上旬的「一個軍」，4月中旬時的「11萬」上升到了「15萬」。並在11月下旬穩定在9.5萬人。出乎外界意料的是，目前大舉出兵的反而是烏克蘭。

到12月1日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指出，根據俄方情報，至少12.5萬名烏克蘭士兵已攜帶各種輕重裝備在東烏克蘭頓巴斯地區集結。這一兵力已達到了烏克蘭常備軍的一半以上。加之烏克蘭方面還把北約「援助」的武器派到了一線，這種集中優勢兵力的手段似乎正在暗示一場冬季戰爭。

對俄方來說，烏克蘭方面的舉動已在預料之中。烏克蘭方面已經從政治層面上宣示了這一點。

此前，基輔的澤連斯基（Volodymyr Zelensky）當局已不肯接受德國、俄羅斯、法國、烏克蘭有關東烏克蘭問題的明斯克停火協議。基輔當局還在8月後制定旨在奪取東烏克蘭自治地區的「過渡政策法案」。

澤連斯基當局面對東烏一線的態度仍然是志在必得的：

根據這一法案，烏方不僅認定東烏克蘭是「俄羅斯侵略地區」，需要奪回，還計劃要在奪取頓涅茨克、盧甘斯克乃至克里米亞等要地後建立「俄羅斯侵略博物館」，以「紀念從俄羅斯佔領中解放的日子」，這種集進攻目標、佔領方案、戰後慶功方案於一身的法案雖然荒誕不經，但外界總可以看到基輔當局對東烏克蘭的志在必得。

很快，從10月29日開始，烏克蘭陸軍一面釋放「俄羅斯入侵」的消息，一面向距離頓涅茨克40公里的多庫耶恰夫地區發動進攻：在炮擊了兩周之後，烏軍才勉強推進，於11月12日奪取了戰線上的一座村莊，到13日東烏民兵反擊之後，烏軍就退回到兩周前發動攻勢的陣地上。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）認為，烏克蘭方面或許在利用北約在11月中下旬的演習，設法在東烏克蘭地區打開局面。其「俄羅斯入侵」的宣傳攻勢或許是在渲染一種以退為進的氣氛。

根據烏克蘭方面的情報，俄軍幾乎要對烏克蘭展開一場滅國性質的全面打擊。其出兵方向甚至包括白俄羅斯。（liveuamap網頁截圖）

俄羅斯對外情報局也在11月下旬指出，烏克蘭正在像當年的格魯吉亞一樣，營造一種近乎於2008年奧運戰爭時的好戰氣氛，「尋求軍事解決自己的問題」。

在基輔，也有學者認為烏克蘭有可能展開軍事挑釁，其一線部署或有可能是應對俄軍反制的預判。而烏克蘭方面為了應對俄方可能的「借道白俄羅斯、烏克蘭北部邊境、東烏克蘭、克里米亞及黑海」的五路突襲，也開始在各處要道精神緊張地佈置重兵，譬如就在12月上旬，把守切爾諾貝利附近烏克蘭與白俄羅斯邊境的烏軍就把穿越輻射區的難民當成了滲透進烏克蘭的可疑人員，對其掃射。

不可否認，俄方可能並不會對烏克蘭採取什麼行動，因為烏方未必有越雷池一步的膽量，就在12月2日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已經向莫斯科指出「烏克蘭不構成威脅，也不尋求與俄羅斯對抗」。

考慮到烏克蘭部署在東烏克蘭的12萬大軍已在近期出現補給不足的困境，部分官兵甚至潛入當地民居竊取食物，面對烏克蘭情報站中俄軍從2021年4月至11月在烏克蘭與俄羅斯、白俄羅斯邊境動態部署的53個至40個「營戰術群」（BTG），基輔或許也不會冒着全軍覆沒的風險，輕易打開冬季戰場的戰端。但基輔當局的輕率，仍有可能在局部地區擦起戰爭的火花。