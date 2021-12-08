昂山素姬被判刑　緬甸政治困局不見解方

12月6日，緬甸法院以煽動公眾騷亂和違反防疫衛生規定的罪名，判處緬甸前國務資政昂山素姬四年監禁，緬甸前總統温敏也以同樣罪名被判處四年監禁。宣判後，緬甸軍政府又宣布給兩人都分別減刑兩年。

自今年2月1日緬甸軍隊政變以來，這位諾貝爾和平獎得主就一直被軟禁，這是軍政府對昂山素姬作出的第一階段判決。過去幾個月裏，昂山素姬被檢方以煽動公眾騷亂、非法進口對講機，違反殖民時代《官方保密法》、違反防疫衛生規定、貪污腐敗等11項罪名指控。如果這些指控都成立，她最高可被判處102年監禁。目前，昂山素姬並沒有被送入監獄服刑，而是被繼續拘押並等待其它罪名的審判。

對昂山素姬的第一階段宣判公布後，國際輿論譁然。聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）稱，昂山素姬和温敏是人質，而不是罪犯。這一判決根本談不上是真實的審判，而是一出荒謬的司法鬧劇。聯合國人權事務高級專員稱，由緬甸軍方控制的法庭，經過秘密程序的假審訊將昂山素姬定罪，這完全是出於政治動機。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，要求立即釋放昂山素姬，稱緬甸把昂山素姬定罪是對民主和公義的侮辱。歐盟也強烈譴責這種出於政治動機的判決，稱審判是民主的又一次重大挫折。

對政變上台的緬甸軍政府而言，目前面臨諸多挑戰。除了來自東盟（ASEAN）和國際社會的壓力之外，國內民眾的持續反抗和內戰風險，以及如何通過新的選舉恢復秩序都是頭疼的問題。

此外，緬甸問題還不僅僅是軍政府與民選政府的政權之爭，其中還夾雜着民族和宗教矛盾，而這始終是這個多民族與多宗教國家無法逾越的鴻溝。自1948年1月緬甸正式宣布獨立以來，大緬族主義思潮造成緬人難以包容其他少數民族，成了眾多摩擦與矛盾的源頭。

緬甸軍政府領導人敏昂萊曾承諾，會在一年內舉行新的選舉。政治觀察者普遍懷疑他是否會遵守諾言，因為所有政黨都參與的自由選舉不太可能帶來他想要的結果。因此，通過司法審判讓昂山素姬老死監獄，阻止民盟重新通過選舉奪權是其計劃的一部分。

對1988年就開始掌權的緬甸軍政府而言，一直都面臨着社會發展和合法性之間的兩難困境。如果延續現狀不謀求發展，國內不滿情緒將嚴重危及政權的存亡。2010年以來的放權並非是出於全心全意的主動民主化，而是為了緩解國內外壓力及自身的合法性危機，從而被動引導轉型；如果軍政府推動經濟社會變革，公民觀念就會隨即發生轉變，軍隊的權力將會慢慢被消融，這顯然也不是軍政府所樂見的。

當前的緬甸政局似乎進入了一個死局：一方面軍方在緬甸有巨大的控制力和利益，已經深深滲透到緬甸社會的方方面面，反對派想通過武裝手段推翻軍政府可能性渺茫；另一方面，昂山素姬非常受民眾歡迎，而軍方則很不受民眾歡迎。在很多人眼中，敏昂萊是民主改革、和平、現代化以及改善緬甸健康和教育的主要障礙。資源豐富的緬甸，在軍政府時期，幾乎成了東南亞最貧窮落後的國家。

緬甸前總統、軍人出身的吳登盛在推動緬甸民主化過程中曾發揮了積極作用，其任內特赦所有政治犯，推動緬甸政治改革。他也多次表示，緬甸正處於邁向民主的正確道路上，改革絕對不會走回頭路。

但軍人政權的慣性在緬甸卻一直存在，儘管昂山素姬在擔任緬甸事實上的領導人時，也曾小心翼翼與軍方周旋，並在羅興亞人等問題上迎合軍方立場，但強勢的軍方仍不能容忍大權長期旁落。

在2020年11月的選舉中，民盟拿下聯邦議會中超過八成的民選席位，比2015年還多6席，同時獲得了省邦議會的絕大多數席位。而軍隊支持的鞏發黨則迎來了史無前例的慘敗，相較上屆選舉聯邦議會損失四分之一的席位，省邦議會更是隻達到2015年的半數。

長期以來，昂山素姬是緬甸軍方的心腹大患，軍方此前已經將她軟禁過15年。昂山素姬未來的命運仍難以預料，但對於這位已經76歲、並身陷囹圄的緬甸政治人物而言，東山再起的機會和時間似乎都已經不多了。