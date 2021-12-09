沙利文能靠什麼抵抗中俄兩軍？

12月7日，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就烏克蘭局勢等議題舉行了視頻會晤。在會後召開的白宮新聞發布會上，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）對中國台灣和烏克蘭問題進行了表態。



據美國白宮網站發布的新聞發布會實錄，有美國記者詢問美國是否針對「俄羅斯入侵烏克蘭」和「中國大陸武力統一台灣」的局面做好了準備時，沙利文稱，從「威懾和外交的角度」來看，「美國將採取力所能及的一切行動嘗試避免『入侵』，確保剛才描述的台海局勢『永遠不會發生』，並阻止烏克蘭遭到『入侵』。這是美方當前政策的目標，是美方正在採取的行動。」

沙利文還特別聲稱，美國過去半年多時間裏在印太地區做出的「努力」都是為了「避免中國大陸武力攻台的情況發生」。

作為美國國家安全顧問，沙利文做出這樣的表態並不令人奇怪，回顧拜登上任以來美國在印太及東歐方向的動作，也確實在不斷加大對區域事務的干涉力度，試圖阻止他們不想看到的情況發生。

比如，在台灣問題上，美國不斷加大對台灣的外交與軍事支持力度，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在12月14日還宣稱，美國會幫助台灣獲得「自衛能力」，布林肯（Antony Blinken）也聲稱美國將確保台灣當局擁有所謂「自衛手段」。在烏克蘭問題上，美國也不斷通過外交等方式在北約框架內聯合歐盟對俄羅斯施加壓力，加大了對俄羅斯的制裁力度。

但問題在於，恰恰是美國加大對相關區域介入干涉力度，向區域內各方發出錯誤信號，加大了在相關區域爆發軍事衝突的可能性，而且以美國的軍事實力，莫說在兩個方向針對中國與俄羅斯同時爆發衝突，即便在其中一個地方爆發衝突，美國能否成功介入都令人懷疑。

在烏克蘭方向就不用說了，因為烏克蘭和俄羅斯陸路相連，而且俄烏軍事力量嚴重不匹配，如果俄羅斯發起軍事行動，烏克蘭連還手的機會都不會有，面對俄羅斯的強悍軍事力量，美國除了跳腳大概什麼軍事行動也採取不了。歷史已經反覆證明，在前蘇聯傳統範圍內發生的衝突，不管美國喊得再兇，一旦俄羅斯發起決定性軍事行動，美國的承諾都會被擊碎。

在台灣方向，解放軍在台海區域也早就對美國建立起了有效拒止能力，雖然中美在整體軍事實力上存在不小差距，但至少在台海範圍，解放軍經由多年有針對性的軍事準備與演練，已經具有相對於美台一方的領先優勢。美台之前舉行的沙盤推演都顯示，一旦台海發生軍事衝突，解放軍只需要幾天時間就可以結束戰鬥。台灣前總統馬英九說過，台海「首戰即終戰」，在兩岸爆發軍事衝突的情況下，美國可能連調兵都沒完成，戰爭就已經結束了。

再退一步來說，即便是美國有時間介入，它就能保證自己一定能在台海區域遏制住解放軍的攻勢？能擊垮解放軍的意志？如果在這兩個地方發生軍事衝突，沙利文拿什麼來抵抗中俄兩國大軍？

事實上，美國想要俄烏衝突緩和或「避免中國大陸武力攻台的情況發生」，最好的辦法是恪守與中俄兩國達成的各項共識，照顧中俄兩國核心利益，少做或不做可能導致區域局勢緊張升級的事情，而不是一邊加大介入干涉力度，染指中俄核心利益，一邊發出這些空洞威脅。

只是美國做世界霸主的時間太長了，還接受不了自己實力已經相對衰退的現實，適應不了世界格局轉變，面對中國崛起和中俄已然結成的「準盟友」關係，因為擔心自己的霸權利益遭到衝擊，心態嚴重失衡，所以只能以嘴上強硬去補足實力的不足。