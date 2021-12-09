拜登的「民主峰會」與民主無關？

美國總統拜登（Joe Biden）將在美國東岸時間12月9日，舉行一連兩日的網上民主峰會。美國多家媒體撰文和中國智庫的報告稱，美國搞「民主峰會」本身其實與民主無關。



美國《國會山報》（The Hill）12月8日發表評論文章稱，美國的「民主峰會」目標是重振全球對民主的承諾。然而，具有諷刺意味的是，該「民主峰會」本身其實並不民主。

《國會山報》的文章稱，此次「民主峰會」不僅未邀請來自全球各地的民主活動家與革新者，還排除了來自民間社會、反對黨以及其他領域的民主人士。與此同時，美國在邀請參加「民主峰會」的國家時，並未遵循國際民主與選舉援助研究所的民主評估標準。

《華盛頓郵報》(The Washington Post）稱，儘管拜登政府正在努力挽回形象，但是就其為峰會所做的準備來看，他們並沒有一個明確的目的。

《外交政策》（Foreign Policy）的評論文章稱，目前無法確認「民主峰會」是否是一場空有口號、不產生任何實質內容的「談話盛宴」。

2021年11月15日，美國總統拜登和中國國家主席習近平舉行視像會談。（AP）

12月5日，中國外交部網站刊出《美國民主情況》報告，中國人民大學重陽金融研究院發布《十問美國民主》智庫研究報告，兩份報告全景式地揭示並剖析了當今美國民主的虛偽性、欺騙性與危害性。

報告稱，美國一意孤行要舉辦的所謂「民主峰會」完全與民主無關，是其從一己私利出發的又一次瘋狂表演，嚴重背離了國際社會的現實關切與主流意願。美國自詡民主領袖，組織和操弄所謂民主峰會，實為以民主為幌子，對與其社會制度不同、發展模式不同的國家進行打壓遏制。

由此可見，無論是西方媒體，還是中方的聲音，各界普遍對拜登的所謂「民主峰會」期望甚低，大家都知道這是一種政治表演，特別針對着中國而來。當然，這次民主峰會的議題當中也的確包含了一些實際的事務，特別是在新科技與民主體制的關係的種種問題上。一場表演，不必然不切實際。最後拜登能否超越外界的期待，這次峰會之後大概就有答案。