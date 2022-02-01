美國衰退是一個偽命題嗎？｜專家有話說

「美國衰退」與「中國崛起」是當今世界最熱議的話題。但美國衰退究竟是否為一個偽命題？對此各方有不同的看法。

事實上，美國歷史上已經有過兩次大衰退。



第一次大衰退發生於1930年代的「大蕭條」時期，結果是小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）藉其「新政（The New Deal）」不僅使美國走出了大衰退，而且使美國變得更加強大。當然也有許多學者認為真正拯救美國的不是羅斯福新政，而是第二次世界大戰。

第二次大衰退發生於1970年代中期以後，美國衰退成為當時的時髦話語。但是，結果是列根（Ronald Reagan）在新自由主義的基礎上又重建了美國，而且贏得了冷戰的勝利，再一次使美國變得更加強大。

第三次大衰退就是目前美國面臨的困境，歷史彷彿又回到了過去，美國衰退又一次成為時髦的話語。那麼，這次美國還能走出衰退，變得更加強大嗎？

第一次大衰退發生於上世紀30年代「大蕭條」時期。1932年11月，羅斯福以壓倒性的優勢擊敗胡佛（J. Edgar Hoover）成為新總統。但是，擺在新總統面前的是個爛攤子，危機看不到盡頭。1933年3月4日，被寄予厚望的羅斯福發表了著名的「唯一讓我們恐懼的，就是恐懼本身」的就職演說，上百萬美國民眾通過收音機聽完了這場振奮人心的演講。可以說30年代大蕭條既是經濟危機，也是信仰危機。由於危機，人們不再相信自由主義經濟學，對此就如羅斯福所講：「我們向來知道，隨心所欲的利己主義是壞的品行。現在我們知道，這還是壞的經濟學。」1945年4月12日，羅斯福因突發腦溢血去世。戰爭期間，美國一夜之間把自己從世界上最大的資本主義國家變成了一個計劃經濟國家。

美國人民紀念羅斯福是因為其帶領美國人民走出了衰退。圖為羅斯福和其他三位美國總統的頭像被雕刻在岩石上。（AP）

儘管羅斯福新政的很多內容並沒有真正讓美國走出蕭條，甚至起到了反作用，但新政的遺產卻長久地留在了美國人的記憶裏，也刻在了法典上。羅斯福為華爾街量身定製的監管體系，成為了很多國家金融監管的藍本，醫療保險的雛形也在戰爭中誕生，工會的勢力蒸蒸日上。更重要的是，大蕭條與新政瓦解了美國人對純粹自由主義的忠誠，企業和公眾開始主動向聯邦政府尋求解決方案，這在以前根本無法想象。

美國第二大衰退發生於上世紀70年代中期。當時，危機瀰漫在大洋彼岸，將西方從大蕭條中解救出來的「凱恩斯主義」（Keynesian economics），40年後卻成為通脹與失業的罪魁禍首。同時，蘇聯的尖端科技，似乎開始領先美國半個身位。越戰的「沼澤」不僅埋葬了財富和生命，也讓美國社會處在撕裂的邊緣。再有日本與德國的經濟崛起，使美國霸權地位出現了動搖，一時間，美國衰退論，美國世紀終結論，成為時髦的話語。

1981年，70歲的列根入主白宮。這位演員出身的政治家，天馬行空地開創了「列根經濟學」，以全盤自由化代替了凱恩斯的國家干預理論，由此開啟了美國經濟發展史上的「第二次革命」。當時人們不再相信政府，相信計劃經濟，轉而開始信仰列根的信條：「我們的問題無法由政府解決，因為政府本身就是問題。」1985年，美國召集德、日、英、法，簽訂了影響深遠的「廣場協議」，把蠢蠢欲動的東亞小弟日本打趴下了，震懾了歐洲。20世紀90年代初，蘇聯被美元拖垮；日本經濟一朝破滅；中東霸主伊拉克的140萬大軍，僅僅支撐了42天，就被打得分崩離析。

1991年，前蘇聯解體，冷戰結束，世界合二為一，美國一超獨霸，不僅使美國再次偉大，而且「白頭鷹」走上山巔，一手美元、一手大棒，「萬國臣服」。1992年，哈佛政治學博士福山（Francis Fukuyama）寫下了《歷史的終結與最後的人》，驕傲地宣告「西方體制將是人類意識形態的終點」。

那麼，歷史真的終結了嗎？

30多年前，美國經濟學家米爾頓·弗裏德曼充滿樂觀主義情懷，將其《自由選擇》一書最後一章的標題定為「潮流在轉變」。因為當時人們普遍的信念正在從計劃經濟轉向信仰市場經濟。但是，30多年後人們發現美國與西方社會的潮流又要轉變了，這就是民粹主義的興起，它標誌新自由主義的終結與一個時代的結束，美國又一次陷入大衰退之中。

特朗普顯然不是帶領美國走出困境的偉大領導人。圖為特朗普於 2022 年 1 月 15 日在亞利桑那州佛羅倫薩舉行的集會上發表講話。（AP）

上世紀70年代中期以後，美國與西方國家新自由主義的興起是一次制度大轉型，目的是希望通過制度革命拯救資本主義。正是這種市場原教旨主義催生出了80年代的「戴卓爾主義（Thatcherism）」、「列根經濟學」（Reagan Economics）和所謂的「華盛頓共識」（Washington Consensus），在全世界範圍內推動私有化和自由化，讓各國政府在各個領域解除管治，讓中央銀行只關注通貨膨脹這一個問題即可。然而事實上新自由主義革命，在經濟增長方面遠遠沒有實現此前三十多年凱恩斯革命所達到的高水平，反倒是引發了大量觸目驚心的經濟危機和金融危機。

2007年全球金融危機爆發，對新自由主義的反思和批判也應聲而起。對此，諾貝爾經濟學獎獲得者斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）以「新自由主義終結了嗎？」為題發表文章，指出：「自由市場這套說辭一直在被有選擇地運用，當符合某些特殊利益時就擁抱，不符合時就不提。」他說，「新自由主義的市場原教旨學說不過就是一套服務於某種特殊利益的政治教條，它從來沒有得到過經濟理論的支持。」

從歷史上看，美國每次大衰退既是經濟危機，又是政治危機與信仰危機。每次大衰退都是舊秩序瓦解的結果，在舊秩序瓦解與新秩序建立之間往往有一個斷裂和過渡時期。人們絕望，感到世界的末日即將來臨，不可能再有新的發展——但是，突然間新秩序不知從哪裏冒了出來，夢魘瞬間消失。

本文作者鮑盛鋼，華東師範大學歷史學本科國際政治碩士、加拿大卡爾頓大學比較政治學碩士。

本文最早刊載於中美印象網微信公眾平台。

